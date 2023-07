Cadeado Galaxy: como funciona o bloqueio de celular roubado da Samsung

Cadeado Galaxy é um serviço pago da Samsung que permite bloquear celulares roubados ou perdidos remotamente. Anunciado na última quarta-feira (19), o programa fornece uma camada extra de segurança para telefones Android , além da disponibilizada no site da Samsung Account. A novidade é ligada ao IMEI do aparelho e não à conta da Samsung ou do Google , permitindo que o bloqueio seja efetuado mesmo que o malfeitor desconecte os dados do usuário do smartphone. Com o Cadeado Galaxy, será possível impedir o acesso a aplicativos de banco, redes sociais e mensagens usando apenas o número de CPF ou CNPJ e uma senha definida pela própria pessoa.

Nas linhas a seguir, o TechTudo explica tudo sobre o programa da Samsung e como ativar o serviço. Vale ressaltar que ele não é gratuito, e só funciona em celulares com sistema operacional Android 10 ou superior instalado. Ou seja, quem quiser se proteger um pouco mais precisará pagar uma assinatura para utilizá-lo.

2 de 6 Cadeado Galaxy da Samsung no Galaxy A54 5G — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Cadeado Galaxy da Samsung no Galaxy A54 5G — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

O que é o Cadeado Galaxy?

O Cadeado Galaxy é um serviço pago, oferecido pela Samsung, para que seus consumidores – sejam eles pessoas físicas ou jurídicas – possam ter uma camada extra de segurança em caso de roubo ou furto. Ele foi desenvolvido em parceria com a Paymobi, empresa de soluções tecnológicas para bloqueio de smartphones, e oferece a possibilidade de bloquear um celular Samsung roubado por meio de uma ligação ou acesso a um site.

3 de 6 Cadeado Galaxy Samsung é programa para bloqueio remoto de celulares roubados — Foto: Samsung/Divulgação Cadeado Galaxy Samsung é programa para bloqueio remoto de celulares roubados — Foto: Samsung/Divulgação

Isso significa que o usuário poderá fazer o bloqueio do aparelho via qualquer dispositivo, utilizando o número de CPF ou CNPJ e uma senha cadastrada durante a aquisição do serviço. Hoje, a Samsung possui uma opção gratuita para bloqueio de aparelho via Samsung Account, acessando a plataforma SmartThings Find. No entanto, o recurso depende do aparelho estar logado em uma conta Google ou da própria fabricante. Com o Cadeado Galaxy, o bloqueio funcionará mesmo se essa conta de acesso for excluída do celular.

Como funciona o Cadeado Galaxy?

Em primeiro lugar, o usuário precisa acessar o site do Cadeado Galaxy (app.cadeadogalaxy.com.br) do seu celular, para realizar o cadastro no serviço. Em seguida, é preciso digitar o número do IMEI do aparelho, para que o sistema identifique a marca e o modelo do telefone e diga se ele é elegível ou não.

Após cadastrar o celular da Samsung no serviço, o bloqueio pelo Cadeado Galaxy pode ser feito remotamente. O usuário tem as opções de ligar para a central por outro telefone e de acessar o site (via navegador) a partir de qualquer dispositivo, utilizando o número do CPF ou CNPJ e a senha cadastrada na aquisição do serviço. Não é necessário instalar um aplicativo separado para realizar o bloqueio.

4 de 6 Para bloquear o celular é preciso se cadastrar no site do Cadeado Galaxy — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Para bloquear o celular é preciso se cadastrar no site do Cadeado Galaxy — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Segundo a Samsung, ao realizar o bloqueio, o celular não mais permitirá acesso ao conteúdo instalado. A empresa sul-coreana informa também que os assinantes do serviço vão poder escrever uma mensagem customizada para ser exibida na tela do dispositivo bloqueado, indicando formas de contato (caso o dono acredite que o celular esteja perdido). Vale ressaltar que, mesmo que a mensagem não apareça, a pessoa que estiver em posse do celular no momento não terá como saber se o dispositivo está coberto pela assinatura.

Como bloquear um celular pelo Cadeado Galaxy?

Existem duas formas de fazer o bloqueio do celular Samsung roubado. A primeira delas é por telefone. Veja o passo a passo abaixo.

Ligue 4004-0000 (capitais e grandes centros) ou 0800 555 0000 (demais cidades e regiões); Selecione a opção 3 – Cadeado Galaxy; Digite o CPF ou CNPJ cadastrado; Digite a senha de 6 dígitos escolhida no momento do cadastro; Assim que o telefone estiver conectado a uma rede, ele será bloqueado ou desbloqueado.

Se o usuário tiver mais de um smartphone registrado no serviço, assim que digitar o CPF, após o passo 3, é preciso escolher os dispositivos disponíveis para bloqueio.

5 de 6 Galaxy S22 Ultra está entre os modelos contemplados pelo Cadeado Galaxy — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra está entre os modelos contemplados pelo Cadeado Galaxy — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A outra forma de usar o Cadeado Galaxy para bloquear um celular da Samsung é pelo website do serviço. Neste caso,

Acesse "cadeadogalaxy.com.br/login" (sem aspas); Digite o CPF ou CNPJ e a senha de 6 dígitos; Clique em "gerenciar licença" para o produto que deverá ser bloqueado ou desbloqueado; Clique em "bloquear" (caso seu produto esteja desbloqueado) ou "desbloquear" (caso ele esteja bloqueado); Assim que seu telefone estiver conectado a uma rede, ele fará a ação.

Vale ressaltar que para ativar ou desativar o serviço é preciso que o aparelho esteja conectado à Internet. Se o malfeitor usar o celular sem conectá-lo a nenhuma rede, ou seja, antes da proteção começar a funcionar, ainda será possível ver as informações guardadas offline.

Modelos cobertos pelo Cadeado Galaxy

Cadeado Galaxy é gratuito?

Por se tratar de um serviço de proteção extra, o Cadeado Galaxy não é gratuito. Os modelos de celular da Samsung mencionados no tópico anterior têm o benefício da gratuidade durante dois anos, mas os demais celulares da marca precisam escolher entre planos de cobertura por um ano, por R$ 39,90, ou, dois anos, por R$ 59,90. O pagamento é feito apenas uma vez.

6 de 6 Tela externa do Galaxy Z Flip 3 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela externa do Galaxy Z Flip 3 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O serviço também pode integrar o Samsung Care+, seguro de celular da fabricante. Os assegurados por ele também ganham, a partir da data de lançamento do Cadeado Galaxy, a opção de ativar o novo serviço gratuitamente durante o período de assinatura escolhido, independente do modelo de seus smartphones. Todo o processo de aquisição é feito pelo site, no momento do cadastro. O serviço funciona 24 horas por dia.

Com informações de Samsung.

