Caixa de som Sony: 7 modelos para todos os bolsos

A Sony oferece amplo portfólio de caixas de som no Brasil para todos os bolsos. A lista a seguir reúne modelos a partir de R$ 377 , como é o caso da Sony SRS-XB13, que é um modelo compacto conexão Bluetooth. Já a Sony SRS-XE300 apresenta microfone embutido e promessa de autonomia de 24 horas de bateria por valores que partem de R$ 2.887 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outra opção é a Sony SRS-RA5000, que conta com sete alto-falantes e Chromecast embutido por cerca de R$ 6.170. Confira a seguir sete caixas de som da Sony para comprar.

A caixa de som SRS-XB13 é um modelo compacto com correia portátil, ideal para ser transportada para qualquer lugar. Apesar de pequena é potente no som. Ela tem alcance de transmissão por frequência de 20 Hz – 20.000 Hz e tecnologia Extra Bass, que proporciona graves reforços. Já o processador de difusão sonora permite a expansão do som.

A conectividade pode ser via Bluetooth ou cabo USB. Conta com bateria que pode durar até 16 horas e indicador de autonomia. O modelo é resistente à água e poeira, com classificação IP67, ideal para uso em ambientes externos. A caixinha também é ompatível com smartphones, notebooks e tablets. É vista à venda por cifras a partir de R$ 377. Compradores avaliaram com nota 4,5 de 5 com elogios ao custo-benefício.

A SRS-XB23 também foi pensada para facilitar o transporte, mas é um pouco maior. Seu design é pensado para se encaixar em pequenos compartimentos, suporte para copos em cadeiras. Também conta com alça removível que pode ser utilizada para fixar a caixa em algo. A diagramação da coluna é não circular, com radiadores laterais para reproduzir sons graves mais nítidos.

O modelo conta com intervalo de transmissão de frequência de 20 Hz – 20 000 Hz. Além disso, traz a tecnologia Extra Bass e a autonomia de bateria varia entre 10 horas (Extra Bass acionado) a 12 horas. Ainda conta com recursos para chamada de voz e Party Connect que permite a conexão com até 100 caixas da marca. A conectividade é via Bluetooth ou entrada USB. Ela apresenta resistência à água e poeira com classificação de IP67. A SRS-XB23 foi pensada para ser resistente e durável e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 712. Compradores avaliaram com nota 4,8 de 5 com elogios para a qualidade de som e design.

A caixa de som SRS-XB33 é para quem está em busca de praticidade e alto som até mesmo nos momentos na piscina ou na praia. Isso porque promete ser resistente à água, ferrugem e choque graças à tecnologia IP67. Também pode animar a festa com as luzes em múltiplas cores nas pontas da caixa, que piscam em sincronia com as batidas da música que esteja sendo reproduzida além de um som tridimensional e função Party Connect.

O modelo tem diagramação não circular e o intervalo de transmissão de frequência é de 20 Hz a 20000 Hz, com autonomia de bateria de 24 horas quando não é acionado o Extra Bass que diminui a duração da bateria para 14 horas. A conectividade é via Bluetooth e entrada USB. Pode ser utilizada na vertical e na horizontal e promete facilidade na utilização. Ela conta com microfone embutido para a realização de chamadas e pode ser adquirida por cifras a partir de R$ 1.887. Clientes da Amazon avaliaram o item com nota 4,6 de 5 com elogios ao som e qualidade do material.

A Sony RSS-XE300 é indicada para quem está em busca de design, portabilidade, resistência e potência de som. Disponível em cores como o azul piscina, a distribuição do áudio foi elaborada para que todos os ouvintes tenham a mesma experiência. O difusor Line-Shape distribui o som uniformemente para preencher todo o ambiente. Ela conta ainda com um alto-falante não circular que produz maior pressão sonora para um som de elevada qualidade. Já o microfone embutido conta com cancelamento de eco.

O intervalo de transmissão de frequência é de 20 Hz a 20000 Hz. A bateria tem autonomia de 24 horas e pode ser carregada rapidamente. A conectividade pode ser feita via Bluetooth e entrada USB. É vista a venda por valores a partir de R$ 2.887. O modelo recebeu nota 4,9 de 5 com muitos elogios à qualidade do som.

A Sony SRS-RA3000 promete design sofisticado e som para todo o ambiente. O som é reproduzido horizontalmente e verticalmente para preencher todos os cantos do local. O software de calibração do fabricante ajusta as configurações dos alto-falantes para se adequarem ao lugar em que o som está sendo reproduzido. O áudio de realidade 360° cria uma sensação de imersão para ter uma sensação de estar em um show.

Ela é compatível com Alexa e Google Assistente e pode ser adquirida por preços a partir de R$ 2.999. As avaliações dão nota 4 de 5, com elogios para a qualidade e reclamações da funcionalidade Wi-Fi.

A Sony SRS-XG300‎ promete ser indicada para todos os lugares. O modelo combina som potente com iluminação incorporada LED nas laterais para proporcionar a imersão de um show na sua festa. Conta ainda com alça retrátil para facilitar o transporte. Ela tem tecnologia Mega Brass que aumenta os graves, com intervalo de transmissão de frequência de 20 Hz a 20000 Hz.

Os alto-falantes X-Balanced fornecem potência, clareza e som sem distorção. O som pode ser controlado pelo aplicativo da Sony e as luzes personalizadas com o Fiestable. Tem também classificação IP67 resistente à água e poeira. A conectividade é via Bluetooth e a bateria tem duração de até 25 horas com carregamento rápido. Disponível para aquisição por preços a partir de R$ 3.608. Foi avaliada com nota 4,4 de 5, com muitos elogios ao som e design.

A Sony SRS-RA5000 promete design diferente e sofisticado com som que preenche todo o ambiente. Ela está à venda na Amazon por valores a partir de R$ 6.170, que conta com áudio de realidade de 360 graus. O modelo tem sete alto-falantes, enquanto um trio de alto-falantes espalha música verticalmente, os outros enquanto laterais distribuem o som na horizontal. Eles são complementados por um woofer, que inundam a sala com graves ricos e profundos, dando nova vida a todas as músicas.

A conectividade pode ser realizada via Wi-Fi, Bluetooth, com fio e tem Chromecast embutido. O volume do áudio se ajusta automaticamente e a configuração é fácil. Compradores avaliaram com nota 3,8 de 5, com muitos elogios para a qualidade do som e relatos de problema com a conectividade.

