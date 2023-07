No site Tua Saúde, é possível calcular quantos litros de água você deve beber por dia de forma fácil. A plataforma é intuitiva e oferece também outras informações sobre cuidados com o corpo, bem-estar e qualidade de vida. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio para utilizar as funcionalidades disponíveis.

Para usar a ferramenta, é necessário acessar a plataforma (https://www.tuasaude.com/calculadora/consumo-de-agua-diario/) e preencher os campos "idade" e "peso" com suas informações pessoais. Na sequência, basta clicar no botão "Calcular" para ver o resultado.

Site Tua Saúde calcula consumo diário de água ideal a partir da idade e do peso do usuário — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2 de 5 Site Tua Saúde calcula consumo diário de água ideal a partir da idade e do peso do usuário — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Para usar essa calculadora, basta entrar no site (https://www.canovas.com.br/blog/2019/07/29/quantidade-agua-por-dia/), indicar o peso corporal no campo indicado e pressionar o botão "calcular". O resultado é apresentado em litros e exemplificado em quantidade de copos e garrafas de 500 ml.

O g1 também disponibilizou uma calculadora de hidratação online e ouviu especialistas para trazer orientações sobre hábitos saudáveis. A formula se baseia no peso do usuário e o resultado pode ser obtido de forma rápida, sem a necessidade de cadastro. Entre as informações disponíveis na reportagem estão dicas de saúde e respostas para dúvidas comuns. A matéria também explica a importância do consumo de água para a qualidade de vida.