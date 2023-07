Calendário das fases da Lua em julho: veja 5 sites e apps para conferir

1 de 6 Sites permitem conferir as fases da lua em julho; confira — Foto: Reprodução/Unsplash/Mark Tegethoff Sites permitem conferir as fases da lua em julho; confira — Foto: Reprodução/Unsplash/Mark Tegethoff

1. Instituto Nacional de Meteorologia

O site do Instituto Nacional de Meteorologia (https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas) apresenta o calendário lunar de julho de forma simples e intuitiva. Nessa plataforma, são exibidas as quatro fases da lua e as datas em que cada uma delas irá ocorrer durante o mês. No dia 20 de julho, por exemplo, a Lua Nova estará vigente, já que a data anterior mais próxima é 17 de julho.

A próxima fase, Lua Crescente, só terá início em 25 de julho. Além do calendário lunar, o site ainda disponibiliza uma série de informações e recursos sobre clima, tempo, satélites, risco de incêndio e outros dados relevantes. Basta acessá-lo e ler os dados disponíveis.

2 de 6 O Instituto Nacional de Meteorologia exibe o calendário lunar do mês de forma simples e objetiva — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O Instituto Nacional de Meteorologia exibe o calendário lunar do mês de forma simples e objetiva — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

2. Fases da Lua

O aplicativo Fases da Lua é outra escolha para acompanhar o calendário lunar durante o mês de julho. Gratuita e disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), a plataforma conta com uma simulação 3D do satélite para exibir a sua fase atual. Com o app, ainda é possível mudar a sua localização e saber as fases da lua em outros lugares do mundo.

Para identificar a fase da lua em um dia específico do mês, basta deslizar a tela para a esquerda ou direita para alternar entre os dias. O aplicativo também fornece outras informações relevantes sobre o satélite, como os horários de nascer e pôr da lua, a distância em relação à Terra, a idade da lua e até mesmo o signo do Zodíaco correspondente à data.

3 de 6 O aplicativo Fases da Lua disponibiliza uma simulação 3D da fase lunar atual — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O aplicativo Fases da Lua disponibiliza uma simulação 3D da fase lunar atual — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

3. SpaceWeatherlive.com

Outra opção eficaz para acompanhar as fases da lua em julho é o site do Space Weather Live (https://www.spaceweatherlive.com/pt/calendario-de-fases-da-lua.html). A plataforma apresenta um calendário simples e de fácil compreensão, exibindo o nome da fase lunar e uma imagem para cada dia do mês. Ao passar o mouse sobre o nome da fase lunar, ainda é possível obter informações adicionais, como a distância do corpo celeste em relação à Terra ou a iluminação do satélite.

4 de 6 No site SpaceWeatherlive.com, é possível acompanhar a fase da lua de cada dia do mês de julho — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre No site SpaceWeatherlive.com, é possível acompanhar a fase da lua de cada dia do mês de julho — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

4. Calendarr

Uma opção adicional para acompanhar as diferentes fases da lua ao longo do mês de julho é o Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/lua-hoje/). Um diferencial do site é que ele fornece a fase da lua vigente a partir da data atual — o que torna a visualização mais prática e objetiva. Além disso, a plataforma também oferece outras informações relevantes sobre o satélite, como a visibilidade da lua no dia, o tempo restante até a próxima fase e qual será essa próxima fase.

Ao rolar a página para baixo, é possível acessar o calendário lunar mensal. Nessa seção, uma tabela apresenta o nome da fase lunar para cada dia do mês com uma imagem ilustrativa. Além disso, clicando no nome da lua atual, você será redirecionado para uma nova página com mais detalhes sobre essa fase.

5 de 6 O site Calendarr mostra em destaque a fase da lua atual e em seguida o calendário lunar do mês — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O site Calendarr mostra em destaque a fase da lua atual e em seguida o calendário lunar do mês — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

5. My Moon Phase - Lunar Calendar

Por fim, o aplicativo My Moon Phase é mais uma opção para acompanhar as fases da lua em julho. A ferramenta oferece um design escuro, que remete ao espaço e facilita a visualização das informações. Na tela inicial, é possível verificar a fase atual da lua e, ao clicar no ícone do calendário, o calendário lunar completo do mês é exibido.

Disponível para Android e iPhone (iOS), um diferencial do aplicativo é a indicação da “hora dourada” e da “hora azul”, auxiliando o usuário a saber quando é o melhor momento para tirar fotografias.

6 de 6 O aplicativo My Moon Phase possui um design escuro e intuitivo que facilita acompanhar o calendário lunar de julho — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O aplicativo My Moon Phase possui um design escuro e intuitivo que facilita acompanhar o calendário lunar de julho — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

