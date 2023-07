Cartão Jaé: como usar novo sistema de bilhetagem do Rio no celular

O Jaé é um novo sistema de bilhetagem eletrônica para os transportes públicos do Rio de Janeiro, lançado pela prefeitura na última quarta-feira (19) . A plataforma promete oferecer mais praticidade aos usuários, visto que diversos procedimentos poderão ser feitos de maneira totalmente digital, através de um aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ). A permite fazer recargas e pagar passagens via QR Code, sem precisar adquirir um cartão físico. Vale destacar, entretanto, que a transição para a novidade será realizada de maneira gradual, ou seja, o Jaé ainda não será aceito em todos os modais de transporte público da cidade. A previsão é que ele seja totalmente implementado até 2024. A seguir, saiba mais sobre o sistema e entenda onde o cartão será aceito. Confira, ainda, como usar o app no seu celular.

O que é Jaé? Onde o cartão é aceito?

Jaé é uma nova plataforma de bilhetagem eletrônica do transporte público que começou funcionar nesta semana na capital do Rio de Janeiro. Na fase inicial, o serviço estará disponível apenas no BRT e ainda não será possível fazer integração com outros modais, como ônibus, vans e VLT. As estações e terminais da cidade já têm validadores e máquinas de autoatendimento para a aquisição dos novos cartões e recargas. Contudo, vale destacar que cinco locais ainda não contarão com o serviço por limitações de espaço físico, sendo eles: Alim Pedro, Vila Militar, General Olímpio, Santa Eugênia e Santa Veridiana. A previsão de chegada é em outubro de 2023.

Apesar de ser um sistema terceirizado, todo o controle do Jaé é realizado pela prefeitura. Segundo o prefeito Eduardo Paes, o objetivo é garantir uma gestão mais eficiente através dos dados coletados, como a arrecadação tarifária e a demanda de passageiros. Vale destacar que os usuários do Riocard, atual sistema de bilhetagem digital do Rio, poderão continuar usando seus cartões normalmente no BRT, visto que a troca obrigatória só acontecerá no ano que vem. Ainda há alguns meses para que as pessoas se adaptem e migrem para o novo serviço, até então inédito nas capitais brasileiras.

Como usar o app do cartão Jaé no celular?

Para usar o aplicativo do cartão Jaé, é necessário fazer o download gratuitamente na App Store, para iPhone (iOS), ou na Google Play Store, para Android. Busque o termo “Jaé Transporte” e faça a instalação. A foto da plataforma exibirá um sorriso em um fundo preto. Em seguida, acesse o app e toque em "Abra sua conta" para realizar seu cadastro. Será necessário inserir informações como nome completo, CPF, data de nascimento e uma selfie tirada na hora.

Após o cadastro, basta acessar a plataforma para visualizar o saldo. O usuário também poderá fazer recargas pelo próprio app, tocando na seção "Recarga", localizada na parte inferior da tela. Há diferentes opções de pagamento, como cartões de crédito, débito, boleto bancário ou Pix. Também é possível fazer a associação de um cartão avulso, além de visualizar seu histórico de pedidos e o extrato de transações realizadas no aplicativo. Em caso de dúvidas, acesse o chat do app ou se dirija até um posto de atendimento – basta tocar em "Pontos de atendimento", na página inicial do Jaé, para encontrar o lugar mais perto de você através da sua localização.

Como pagar passagem com o Jaé usando QR Code?

Para fazer o pagamento da passagem por QR Code, é preciso ter saldo na conta Jaé e tocar no ícone de QR Code, na parte inferior da página inicial, para gerar um código. Depois disso, basta aproximar o seu celular da parte abaixo da tela de um validador. A opção é prática e pode ajudar os usuários que não querem adquirir o cartão físico, visto que todo o processo é realizado de maneira digital.

Com informações de Prefeitura do Rio.

