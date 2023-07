Casal é perseguido com AirTag e casos alertam para riscos; saiba se proteger

O episódio, no entanto, não se trata de um caso isolado. Nos últimos anos, diversos usuários denunciaram como os AirTags podiam ser usados por pessoas mal intencionadas para espionagem e stalking. A seguir, veja quatro vezes em que os rastreadores foram usados para perseguir pessoas e saiba o que fazer se encontrar um AirTag próximo a você.

1 de 6 Apple AirTag: rastreadores já foram usados para perseguir pessoas; veja o que fazer para desativar o dispositivo e impedir 'stalking' — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple AirTag: rastreadores já foram usados para perseguir pessoas; veja o que fazer para desativar o dispositivo e impedir 'stalking' — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. AirTag escondido na bagagem durante viagem

Emily e Jane contaram ao portal australiano 7News que estavam em Bali há alguns dias quando ouviram um barulho estranho saindo de uma de suas mochilas. Ao tentarem identificar de onde vinha o ruído, elas acabaram encontrando o AirTag na parte da frente da mochila de Jane, em um compartimento que não possuía zíper.

De acordo com elas, logo após terem descoberto o dispositivo, as duas decidiram quebrá-lo para impedir que ele pudesse ser usado para rastreá-las. “Tiramos a bateria e o desmontamos”, revelou Emily. Ela acredita que o rastreador tenha sido colocado na mochila de Jane dentro do aeroporto de Bali sem que nenhuma das duas tenha percebido.

2 de 6 Bateria do Apple AirTag pode ser acessada e removida facilmente — Foto: Reprodução/9to5Mac Bateria do Apple AirTag pode ser acessada e removida facilmente — Foto: Reprodução/9to5Mac

Ao portal, a jovem revelou que ela e a parceira ficaram assustadas e se sentiram muito inseguras com o ocorrido. Por isso, decidiram sair da região onde estavam — uma pequena vila chamada Amed — e foram para uma área mais movimentada de Bali. Apesar disso, elas ainda estavam com medo de estarem sendo vigiadas e, por isso, optaram por retornar mais cedo da viagem.

“Deveríamos voltar para a Austrália no dia 1º de abril, mas pagamos para mudar nossos voos pois toda a situação estragou o feriado em Bali para nós. Não podíamos relaxar ou nos sentirmos seguras”, revelou a mulher. Até o momento, não há informações sobre quem teria colocado o dispositivo dentro das malas do casal.

2. Mulher encontrou o rastreador preso no carro

Outro caso envolvendo o uso de um AirTag para espionagem chamou a atenção de policiais no início deste ano, no Texas (EUA). Segundo informações do portal de notícias Fox News, uma mulher, que preferiu não ser identificada, estava andando de carro pela cidade de Irving no início de fevereiro quando recebeu uma notificação no iPhone (iOS) informando que um AirTag desconhecido estava se movendo com ela durante todo o percurso.

Assustada, ela parou em uma delegacia e pediu a ajuda dos policiais, que iniciaram uma vistoria no carro e encontraram o rastreador preso com fita adesiva embaixo do veículo. A um canal de TV local, Robert Reeves, um dos policiais envolvidos no chamado, informou que o caso pode configurar um crime de assédio ou de stalking. "Podemos estar analisando um crime de assédio ou perseguição, que é um tipo de contravenção grave", declarou o oficial.

3 de 6 No Texas, uma mulher encontrou um AirTag preso embaixo do seu carro — Foto: Reprodução/MacRumors No Texas, uma mulher encontrou um AirTag preso embaixo do seu carro — Foto: Reprodução/MacRumors

Em entrevista à NBC 5, a mulher contou que não fazia ideia de que o dispositivo estava preso em seu carro. Além disso, ela também revelou que não sabe por quanto tempo o AirTag ficou rastreando os seus passos ou quem poderia ter usado o gadget para monitorá-la. De acordo com o portal, depois do ocorrido, uma investigação foi aberta para tentar identificar o usuário que registrou o AirTag e prendeu o dispositivo embaixo do veículo.

3. AirTag foi usado para rastrear adolescente na Disney

Em maio de 2022, uma família ficou assustada depois de descobrir que um rastreador da Apple foi usado para monitorar uma adolescente de 17 anos por cerca de quatro horas durante uma viagem à Disney, nos Estados Unidos. Segundo informações do tabloide britânico DailyMail, Madison estava acompanhada da mãe, Jennifer Gaston, quando recebeu uma notificação no iPhone alertando que ela estava sendo rastreada por um AirTag.

O aviso informava que o dispositivo foi capaz de monitorar todos os locais do parque que foram visitados por Madison e sua família durante o período das 19h09 até às 23h33, horário no qual ela e a mãe retornaram para o estacionamento do parque para ir embora. "Ficamos apavoradas, confusas, machucadas e com medo", disse Jennifer ao portal.

4 de 6 AirTag foi usada para rastrear adolescente de 17 anos na Disney, nos EUA — Foto: Reprodução/Daily Mail AirTag foi usada para rastrear adolescente de 17 anos na Disney, nos EUA — Foto: Reprodução/Daily Mail

As duas chegaram a procurar pelo dispositivo, mas não conseguiram encontrá-lo. De acordo com Jennifer, ela e a filha vasculharam o carro atrás do AirTag e procuraram o objeto em suas próprias roupas e bolsas, mas não foram capazes de encontrá-lo. Foi quando elas decidiram trancar as portas do veículo e dirigir para longe do parque enquanto ligavam para a polícia.

Jennifer informou ao portal de notícias que Madison conseguiu acompanhar a localização do rastreador, que parecia parado no estacionamento enquanto elas se distanciavam do parque. "De alguma forma, quando estávamos sacudindo freneticamente as roupas e jogando tudo para fora de nossas bolsas, [o AirTag] deve ter caído", concluiu a mulher.

O caso de Jennifer e Madison também ficou sem solução, já que elas não conseguiram encontrar o AirTag. De acordo com informações do gabinete do xerife do condado de Orange, na Flórida, o caso não pôde ser identificado como crime já que o dispositivo não foi encontrado.

4. Modelo encontrou AirTag no bolso do casaco após ser perseguida

Em janeiro de 2022, a modelo Brooks Nader usou o seu perfil no Instagram para compartilhar uma experiência nada agradável que teve com um AirTag. Em seus stories, ela contou que foi rastreada por horas até receber uma notificação no celular e encontrar o dispositivo escondido no bolso do seu casaco. Brooks suspeita que o rastreador tenha sido colocado em sua roupa sem que ela percebesse enquanto estava em um bar, em Nova Iorque. A modelo usou o seu caso como um alerta nas redes, criticando a Apple por "não considerar o perigo e as consequências potencialmente fatais" que o AirTag pode ter.

5 de 6 AirTag, da Apple, pode ser usado para rastrear pessoas; veja como desativar o dispositivo caso seja encontrado — Foto: Divulgação/Apple AirTag, da Apple, pode ser usado para rastrear pessoas; veja como desativar o dispositivo caso seja encontrado — Foto: Divulgação/Apple

O que fazer ao encontrar um AirTag próximo a você?

O Apple AirTag é um dispositivo de rastreamento criado para facilitar buscas por objetos perdidos. A fabricante, inclusive, sugere que o item seja usado em chaves, carteiras, bolsas ou mochilas de uso pessoal, por exemplo. No entanto, pessoas mal intencionadas também têm feito uso do rastreador para monitorar e stalkear pessoas, o que é considerado crime.

Quando o iPhone (iOS) detecta a presença de um rastreador que não pertence ao usuário, ele exibe o alerta "AirTag Encontrado Movendo-se com Você" na tela do celular. No entanto, é importante que o usuário mantenha o bluetooth do celular ativado e o modo avião desativado para que a notificação possa ser enviada - quando o modo avião está ativado, o iPhone não pode receber avisos sobre rastreamento.

6 de 6 iPhone tem ferramenta capaz de reconhecer AirTag e impedir 'stalking' — Foto: Divulgação/Apple iPhone tem ferramenta capaz de reconhecer AirTag e impedir 'stalking' — Foto: Divulgação/Apple

Depois de receber o alerta no celular, o usuário pode clicar sobre a notificação e tocar sobre o opção "Reproduzir som" para fazer com que o AirTag emita um ruído. Dessa forma, será possível encontrá-lo mais facilmente para poder desativá-lo.

Se você encontrou um AirTag que não pertence a você, segure-o próximo ao iPhone ou a um celular compatível com a tecnologia NFC até que uma notificação apareça na tela do celular. Em seguida, clique sobre o alerta para conferir as informações do AirTag. Pela notificação, é possível conferir os últimos dígitos do número de telefone da pessoa que registrou o rastreador, o que pode ajudar a identificar o dono do dispositivo.

Se esse passo não for o suficiente para identificar o proprietário do AirTag e você preferir desativar o dispositivo, acesse o app Buscar no iPhone (iOS) e clique em "Itens". Depois, deslize a tela para baixo e clique sobre a opção "Itens Detectados Com Você". Para desabilitar o rastreador e parar de compartilhar a localização, toque em "Instruções para Desativar o Item" e siga as instruções que aparecerão na tela. Depois de concluir esse passo, o proprietário do AirTag não receberá mais atualizações sobre a localização do item.

A Apple também recomenda que o usuário entre em contato com a polícia se sentir que sua segurança está em risco. Além disso, a companhia aconselha que o dispositivo não seja destruído, já que todas os AirTags possuem um número de série que pode ser usado para identificar quem registrou o dispositivo.

