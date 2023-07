Celular 5G mais barato: veja 9 modelos de até R$ 2.500 para comprar

É possível encontrar celulares 5G mais baratos entre modelos das marcas Samsung , Motorola , Xiaomi , entre outras. Até bem pouco tempo, a compatibilidade com a Internet móvel de quinta geração era ofertada apenas para modelos topo de linha, mas, com o avanço da cobertura pelo Brasil, isso mudou. Um ano após seu lançamento, a conexão 5G já ultrapassa a marca de 10 milhões de acessos no país, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ), e as principais fabricantes de smartphones já oferecem em seu catálogo aparelhos mais acessíveis ao consumidor.

Pensando nisso, o TechTudo separou alguns celulares 5G mais baratos, que custam até R$ 2.500, para ajudar quem quer trocar de telefone móvel e não pode gastar muito. Entre os aparelhos escolhidos estão celulares considerados básicos, como o Galaxy A14, da Samsung, até intermediários premium como o Moto G53, da Motorola. Confira a lista completa a seguir.

Moto G53 5G

O smartphone Moto G53 é uma boa opção para quem procura celular 5G da Motorola. Anunciado em dezembro de 2022, o aparelho chegou com o objetivo de conquistar usuários que estão em busca de um celular intermediário. Com tela de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, o celular tem um bom apelo para atrair, inclusive, o público gamer. O aparelho também traz Android 13 instalado de fábrica.

2 de 10 Moto G53 é um celular intermediário com 5G e tela com 120 Hz de taxa de atualização — Foto: Divulgação/Motorola Moto G53 é um celular intermediário com 5G e tela com 120 Hz de taxa de atualização — Foto: Divulgação/Motorola

Na ficha técnica do Moto G53 5G está o processador Snapdragon 480 Plus, da Qualcomm, além de até 8 GB de RAM e duas opções de armazenamento – com 64 ou 128 GB. Para quem se preocupa com as fotos, o conjunto fotográfico tem um sensor principal de 50 MP e uma câmera de selfies de 8 MP. A bateria é um dos destaques: com 5.000 mAh, ela garante quase dois dias longe do carregador, a depender do uso. O G53 é o celular 5G mais barato da lista e está disponível para compra por R$ 1.298 nas cores grafite, rosê e prata, no site da Amazon.

Xiaomi POCO X5 5G

A Xiaomi trouxe, em fevereiro deste ano, o POCO X5 ao mundo. O celular vem com uma série de recursos avançados em sua ficha técnica, como a câmera traseira tripla, com sensor principal de 48 MP; bateria de 5.000 mAh; memória RAM de 6 ou 8 GB, com 128 GB ou 256 GB de armazenamento. O smartphone também é compatível com a Internet móvel de quinta geração.

3 de 10 Celular da Xiaomi, POCO X5 tem compatibilidade com a rede 5G — Foto: Xiaomi/Divulgação Celular da Xiaomi, POCO X5 tem compatibilidade com a rede 5G — Foto: Xiaomi/Divulgação

A tela do Xiaomi Poco X5 tem 6,67 polegadas e trabalha com taxa de atualização de 120 Hz, o que garante mais fluidez na hora de migrar entre os aplicativos. O celular chegou ao mercado custando R$ 2.899 e agora está disponível por cerca R$ 1.399, na versão com 128 GB de memória, em marketplaces online.

Redmi Note 11S

Ainda no portfólio da gigante chinesa há o Redmi Note 11S. O celular 5G da Xiaomi foi lançado em abril de 2022, mas segue sendo uma boa opção para quem procura por um smartphone de entrada. Ele tem tela de 6,6 polegadas, painel IPS LCD e resolução Full HD+, além de taxa de atualização de 90 Hz. As câmeras do modelo da Xiaomi agradam a maioria dos usuários, já que o celular traz um conjunto triplo de lentes, com a principal de 50 MP e câmera de selfie de 13 MP.

4 de 10 Tela do Redmi Note 11S atualiza 90 vezes por segundo — Foto: Divulgação/Xiaomi Tela do Redmi Note 11S atualiza 90 vezes por segundo — Foto: Divulgação/Xiaomi

A ficha técnica do Redmi Note 11S inclui o processador Dimensity 810 (MediaTek), um octa-core que roda com velocidade de até 2,4 GHz. O celular vem com opções de 4, 6 ou 8 GB RAM, chegando a até 128 GB de armazenamento. Assim como outros smartphones intermediários da chinesa, o aparelho vem com bateria de 5.000 mAh, garantindo um uso prologando antes de precisar ser carregado. Ele foi anunciado por R$ 2.699, mas é possível encontrá-lo por R$ 1.365 online.

Este ano a Xiaomi acrescentou ao seu catálogo de intermediários o Redmi Note 12 5G. Ele foi lançado com outros três modelos da linha, com configurações bastante parecidas, como uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Para os amantes de bons cliques, o conjunto fotográfico do Redmi Note 12 5G traz uma lente tripla com a principal com 48 MP e câmera frontal de 13 MP. Entre os destaques do aparelho está a bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 W.

5 de 10 Redmi Note 12 5G e demais telefones da linha têm tela Super AMOLED — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 12 5G e demais telefones da linha têm tela Super AMOLED — Foto: Divulgação/Xiaomi

O processamento fica por conta do chipset Snapdragon 4 Gen 1, da Qualcomm, que conta com o auxílio de até 8 GB de memória RAM. O armazenamento, por sua vez, é de 128 GB ou 256 GB. O Redmi Note 12 5G também tem NFC, para pagamentos por aproximação, Bluetooth 5.1 e conexão com a Internet 5G. Quando chegou ao mercado, o celular veio com preço sugerido de R$ 2.699, mas hoje pode ser encontrado o varejo online por R$ 1.354.

Galaxy S20 FE 5G

Para quem busca ainda mais economia, investir em um aparelho mais antigo talvez seja uma boa opção. O Galaxy S20 FE é mais simples e barato do que outros celulares da linha S20 da Samsung. Lançado em 2020, o aparelho mantém confirmações atraentes para o consumidor, como bom armazenamento, com 128 GB ou 256 GB, compatibilidade 5G e bateria de 4.500 mAh, que segura bem um uso intenso durante o dia. O processador do S20 FE é o Snapdragon 865, da Qualcomm.

6 de 10 Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No entanto, antes de optar pelo aparelho, vale levar em conta que a Samsung, fabricante do modelo, informou que ele só receberá atualizações do sistema operacional até o Android 13, lançado no ano passado. O celular conta com um jogo de câmeras triplo, com a principal de 12 MP e a frontal de 32 MP. Ele chegou ao mercado custando R$ 4.499, mas pode ser encontrado por R$ 2.061 no site da Amazon.

Galaxy A14 5G

Entre os modelos mais atuais ofertados pela Samsung, um "basicão" que pode fazer brilhar os olhos do consumidor é o Galaxy A14. Além de ser compatível com o 5G, o celular traz uma ficha técnica atrativa para a categoria, a começar pela tela de 6,6 polegadas, que promete cores vivas e realistas, com taxa de atualização de 90 Hz. No jogo de câmeras triplo, a principal é de 50 MP, garantindo fotos de boa qualidade.

7 de 10 Galaxy A14 5G, lançamento da Samsung na CES 2023 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A14 5G, lançamento da Samsung na CES 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

Nas configurações internas, o celular da empresa sul-coreana investiu no chip octa-core Exynos 1330, de fabricação própria. A memória RAM é de até 8 GB, e o armazenamento conta com 64 ou 128 GB, com possibilidade de expansão via cartão microSD. A capacidade da bateria, de 5.000 mAh, também é um ponto alto do aparelho. Ele chegou ao Brasil com o preço sugerido de R$ 1.799, mas pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 1.016.

Galaxy M23 5G

A linha M da Samsung é formada por aparelhos vendidos exclusivamente online e traz diversas opções, principalmente para quem deseja investir em processamento. Um deles é o Galaxy M23. Entre os destaques do produto estão a bateria de 5.000 mAh, o processador Snapdragon 750G – que promete um bom desempenho na hora de rodar apps pesados – e a câmera traseira com sensor principal de 50 MP.

8 de 10 Tela e design do Samsung Galaxy M23 — Foto: Reprodução/Samsung Tela e design do Samsung Galaxy M23 — Foto: Reprodução/Samsung

O celular tem uma tela de 6,6 polegadas TFT LCD e pode ser encontrado em duas versões – com 4 ou 6GB de RAM –, além de chegar a até 128 GB de armazenamento. O Galaxy M23 sai de fábrica com o Android 12, sob a interface One UI 4.1. Lançado em 2022, ele chegou ao mercado custando R$ 1.999, mas atualmente ele é vendido por R$ 1.979, no site da Amazon.

Galaxy M53 5G

Se na lista de desejos estiver um celular um pouco mais robusto do que o Galaxy M23, da Samsung, talvez a resposta esteja no Galaxy M53, também do catálogo da sul-coreana. O smartphone tem entre os destaques uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, uma ótima característica para quem gosta de jogar no aparelho. Ele também traz um jogo quádruplo de câmeras, com a principal de 108 MP e uma câmera frontal de 32 MP.

9 de 10 Galaxy M53 é um lançamento de 2022 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M53 é um lançamento de 2022 — Foto: Divulgação/Samsung

Na ficha técnica, o celular traz o processador MediaTek Dimensity 900 (até 2,4 GHz), com 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento, expansível via microSD. Assim como outros aparelhos desta lista, o Galaxy M53 vem com uma bateria robusta, de 5.000 mAh. Mesmo tendo sido lançado em 2022, ele segue como uma boa alternativa para quem procura por um aparelho intermediário. Anunciado por R$ 3.499, o celular 5G da Samsung pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 2.004.

Pra fechar o combo de celulares com 5G por menos de R$ 2.500, temos mais um modelo interessante da Samsung, o Galaxy M54. Anunciado em março deste ano para renovar a linha de intermediários da sul-coreana, o smartphone é o que tem a maior bateria entre os modelos selecionados, com 6.000 mAh. Além de durar por bastante tempo longe do carregador, ele também conta com câmera tripla com lentes de até 108 MP e tela de 6,7 polegadas com tecnologia Super AMOLED Plus.

10 de 10 Detalhes do Galaxy M54 — Foto: Divulgação/Samsung Detalhes do Galaxy M54 — Foto: Divulgação/Samsung

Há duas opções de armazenamento disponíveis para compra: 128 GB e 256 GB, ambas expansíveis via microSD. O aparelho também conta com 8 GB de memória RAM. O responsável pelo processamento do Galaxy M54 é o chip Exynos 1380, feito pela própria da Samsung. O intermediário desembarcou no Brasil este ano a partir de R$ 2.999, mas pode ser encontrado por R$ 2.199 no site da Amazon.

Com informações de Xiaomi.