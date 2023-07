Celular não reconhece o chip: o que fazer para corrigir o problema

O celular não reconhecer o chip pode ser um problema que atinge usuários de smartphones Android ou iPhone ( iOS ). Os motivos são diversos, desde uma simples falha no reconhecimento até o bloqueio pela operadora. Mas, dependendo do caso, existem formas simples de resolver a questão. Os procedimentos são sugestões de diferentes fabricantes e podem ser aplicados nos principais sistemas operacionais. Caso não seja suficiente, é recomendado consultar a assistência técnica para que o diagnóstico seja feito de forma correta. Confira, a seguir, a lista do TechTudo com sete dicas para resolver o problema de um celular que não reconhece chip.

1. Verifique a bandeja do chip

Nos smartphones mais recentes, o chip é colocado em uma bandeja localizada na lateral do smartphone. Nestes casos, existe a possibilidade de ela estar mal encaixada ou até mesmo com algum defeito, impedindo o reconhecimento do SIM card. Para isso, verifique se a bandeja colocada é mesmo do aparelho, pois se for de outro modelo ela não vai se encaixar corretamente. Remova a bandeja e insira novamente no celular, conferindo se ela vai fechar completamente, sem ficar solta.

2. Observe o tamanho do chip

Atualmente os chips são divididos em três tamanhos, conhecidos como mini, micro e nano SIM. O tamanho utilizado varia de acordo com o modelo do telefone e, em caso de mau funcionamento, existe a possibilidade de o modelo utilizado não ser o correto. Para resolver este problema, verifique se o chip se encaixa perfeitamente no local destinado, sem sobrar ou faltar espaço. Caso contrário, cheque qual o tamanho exigido pelo aparelho.

Outro problema de chip tem relação com o hábito de recortar a peça, recurso adotado por quem tem um micro SIM e um telefone compatível com nano SIM, por exemplo. O recorte impróprio pode danificar o SIM card caso o procedimento não tenha sido realizado de forma correta. Neste caso, é necessário ir até uma loja da operadora para trocar o chip por um do tamanho certo.

3. Confira se o chip foi bloqueado

O chip pode ser bloqueado por diversos motivos, seja pelo não pagamento da fatura, suspeita de fraude, ou por não haver recargas recentes se for uma linha pré-paga, por exemplo. Nesses casos, é necessário que o portador do chip entre em contato com a operadora, seja através da Central de Atendimento ou de uma loja física para realizar o desbloqueio, quando possível.

4. Verifique a cobertura do sinal

Em regiões mais afastadas dos grandes centros, existe a possibilidade de falha na cobertura de algumas redes. De acordo com a Anatel, a cobertura das linhas telefônicas deve atingir pelo menos 80% da área urbana, mas ainda nessas regiões existe o risco de zonas de sombra, áreas onde o sinal não chega por conta de obstáculos que prejudicam a conexão entre o celular e a antena mais próxima.

Para verificar se a região do consumidor é atendida pela operadora, basta acessar o site da empresa e consultar a área de cobertura. A Anatel acompanha periodicamente o cumprimento das regras estabelecidas, mas é importante verificar a conexão. A ausência de sinal pode ser uma pista de que chegou a hora de trocar de operadora.

5. Conferir a última atualização feita no aparelho

Caso o chip não seja reconhecido após uma atualização do sistema, existe a possibilidade de haver alguma falha nessa versão do software. Há algumas opções para resolver a pane, dentre elas a formatação do aparelho. Outra possibilidade é o downgrade do sistema, ou seja, reinstalar a versão anterior à versão atualizada, fazendo com que o aparelho volte ao sistema que não apresentava problemas com o chip.

6. Procure saber se o celular está com o IMEI bloqueado

Em um celular que foi perdido ou roubado, o dono pode ter solicitado o bloqueio do IMEI para que outras pessoas não o utilizem. O usuário pode identificar se este é o problema seguindo os passos abaixo.

Passo 1. Com o aparelho em mãos, entre no discador de chamadas e digite *#06# para descobrir o código IMEI do aparelho. Dois números irão aparecer na tela se for um aparelho dual chip;

Passo 2. Entre no site Consulta Aparelho Impedido (consultaaparelhoimpedido.com.br) e clique na opção "Consultar IMEI"/"Browse IMEI", que aparece destacada na imagem abaixo;

Passo 3. Na linha disponível para preenchimento, digite o código IMEI encontrado no "Passo 1" e complete a linha de baixo com os caracteres apresentados na verificação de segurança. Em seguida, aperte o botão "Consultar";

Passo 4. Após apresentar os dados, a situação do aparelho será demonstrada. Em caso de não estar registrado na base de dados, isso significa que seu IMEI está funcionando normalmente. Mas, caso o IMEI esteja bloqueado, é necessário que o proprietário da linha entre em contato com a operadora para efetuar o desbloqueio.

7. Reinicie o celular

Nessas horas, o velho truque de desligar e ligar o smartphone também pode funcionar. O não reconhecimento do chip pode acontecer por algum erro momentâneo, o que pode fazer com que o sinal seja perdido. Nesse caso, reiniciar o aparelho pode resolver o problema de alguma forma.

Vale lembrar que se nenhuma dessas dicas resolveu o problema de reconhecimento do chip, é recomendado entrar em contato com uma assistência técnica do aparelho para que o diagnóstico e possível solução do problema sejam feitos de forma precisa.

Com informações da Apple, Motorola, Melhor Plano e Anatel

