ChatGPT psicólogo? 5 formas de usar a IA para aliviar o estresse

O ChatGPT pode ser um aliado para quem precisa aliviar o estresse ou está em busca de ferramentas aliviar as tensões do dia a dia. Isso porque, usando os comandos certos, o bot da OpenAI consegue atuar como ouvinte e conselheiro para desabafos, além de indicar técnicas de relaxamento, identificar padrões de pensamentos negativos e apresentar novas perspectivas sobre problemas e situações desafiadoras. A ferramenta também fornece insights e conselhos com base em descrições, conceitos e dados disponíveis para pesquisa.

Vale lembrar, porém, que o ChatGPT é apenas uma inteligência artificial, e não substitui a ajuda de um profissional de saúde mental. Nesse sentido, ele deve ser usado apenas para situações corriqueiras e/ou de baixa preocupação. Se você estiver enfrentando problemas mais sérios, o ideal é buscar o auxílio de um especialista. Tendo isso em mente, a seguir, veja como usar o ChatGPT para relaxar e amenizar o estresse do dia a dia.

1. Desabafar com o chatbot

Falar sobre os problemas ou simplesmente reclamar da rotina pode ajudar a amenizar o estresse. Nesse sentido, o chatbot da OpenAI pode ajudar a desafogar essas tensões e até oferecer sugestões para lidar com emoções ou situações desconfortáveis. É verdade que o ChatGPT não substitui o acolhimento de amigos e familiares, mas, em determinados momentos (como na madrugada, por exemplo), pode ser um bom ouvinte.

Isso porque o chatbot é capaz de compreender e responder a algumas sensações humanas, oferecendo ideias e orientações para lidar com emoções negativas ou períodos desafiadores. O usuário pode utilizar o ChatGPT como um confidente imparcial para compartilhar inquietações ou frustrações e ainda receber propostas de estratégias para lidar com seus sentimentos. Quanto mais detalhada for a descrição do problema, mais específicas serão as sugestões do conselheiro virtual.

2. Pesquisar técnicas de mindfulness e relaxamento

O ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para descobrir ou explorar técnicas de atenção plena (mindfulness) e controle da ansiedade e do estresse. Nesse sentido, o usuário pode pedir que o assistente de bate-papo forneça detalhes sobre meditação, respiração consciente, visualização criativa ou ainda outros métodos relaxantes.

O bot pode inclusive indicar alguns exercícios rápidos, contribuindo para acalmar a mente e aliviar tensões. Experimente utilizar o seguinte comando: "Imagine que você é um instrutor experiente em meditação. Pode sugerir alguns exercícios de respiração profunda para relaxar depois de um dia estressante?"

3. Identificar pensamentos negativos

O estresse e a preocupação muitas vezes estão relacionados a pensamentos negativos recorrentes. Nesses casos, pode ser útil buscar alternativas práticas e objetivas, que ajudem a relativizar crenças limitantes e evitem que pensamentos catastróficos comprometam o raciocínio. O ChatGPT pode ser uma ferramenta eficaz nesse processo de reflexão e autoconhecimento, já que oferece insights e até propõe exercícios de reestruturação cognitiva para promover pensamentos mais construtivos.

Também é possível encontrar dicas especificas, solicitando que o bot responda como se fosse um especialista ou orientador. A seguir, confira um exemplo de uso da plataforma em resposta ao promtp: "Você é um consultor profissional de negócios. Meu chefe disse recentemente que estou com baixo desempenho. Quais são as implicações prováveis ​​e como posso superar sentimentos de estresse e inadequação nessa situação?"

4. Buscar novas perspectivas

Ao enfrentar momentos difíceis, é comum focar em uma única perspectiva, sem enxergar o outro lado da situação. Por não ser influenciada por emoções, a inteligência artificial pode ajudar a buscar diferentes pontos de vista em momentos estressantes ou desafiadores. É possível solicitar ao ChatGPT, por exemplo, que apresente sugestões de especialistas, citações inspiradoras ou exemplos de pessoas que superaram situações semelhantes. Esses insights podem ajudar a encarar a questão de forma diferente e encontrar soluções criativas para lidar com o estresse.

Por exemplo, em uma situação hipotética de perda de emprego, o usuário pode perguntar ao ChatGPT: "quais são as maneiras produtivas de encarar a perda de um emprego?". A resposta abaixo é um exemplo de como a ferramenta pode indicar outras abordagens para lidar com uma situação complicada.

5. Gerenciar a tensão

O ChatGPT pode fornecer insights sobre sensações negativas e auxiliar no gerenciamento do estresse físico e emocional. É possível usar a ferramenta para acessar sugestões de exercícios de relaxamento muscular, técnicas para liberar o estresse e dicas de atividades físicas que reduzam a tensão acumulada no corpo. Além disso, o usuário pode explicar sensações e pensamentos negativos e solicitar à IA que identifique as causas da frustração e sugira soluções práticas para lidar com o desconforto.

Nesses casos, é possível utilizar um prompt com a seguinte estrutura: "Quando minhas ideias são descartadas no trabalho, sinto-me frustrado. Poderia me dar alguns exemplos de como posso comunicar isso de maneira eficaz?".

