Christopher Nolan: 9 filmes do diretor que você não pode deixar de ver

Christopher Nolan é um dos diretores de Hollywood cujos trabalhos sempre geram expectativas entre o público. Em alta com o lançamento de Oppenheimer, com estreia para o próximo dia 20, o cineasta chama atenção da audiência e crítica desde Amnésia (2002), seu segundo trabalho nas telonas, responsável por dar um nó na cabeça de muitos espectadores. O nível alto de suas produções se manteve com Batman: O Cavaleiro das Trevas, A Origem e Dunkirk.

O trabalho cinematográfico de Nolan é reconhecido pelas tramas mirabolantes sempre interpretadas por grandes astros da indústria, como Christian Bale, Anne Hathaway e Michael Caine. Se por acaso você ainda não foi surpreendido pelos enredos do diretor, confira a seguir uma lista com os mais importantes trabalhos de Christopher Nolan. Todos os títulos a seguir estão disponíveis no streaming e aluguel em plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max e Apple TV+.

2 de 12 O diretor ao lado de Aaron Eckhart nas filmagens de Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008); filmes de Christopher Nolan não estão na Netflix e outros streamings: — Foto: Reprodução/IMDb O diretor ao lado de Aaron Eckhart nas filmagens de Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008); filmes de Christopher Nolan não estão na Netflix e outros streamings: — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Amnésia (2000)

Após o lançamento de Seguinte (1999), sua estreia independente nos cinemas, Nolan conseguiu um orçamento mais generoso para a produção de Amnésia, segundo filme e o primeiro grande sucesso nas telonas. A verba permitiu que o filme tivesse um elenco consagrado: Guy Pearce (O Conde de Monte Cristo), Carrie-Anne Moss e Joe Pantoliano (ambos em Matrix), que protagonizam o longa. Com ele, Nolan recebeu sua primeira indicação ao Oscar, na categoria Melhor Roteiro.

Disponível no Looke, Oldflix e NetMovies (grátis com anúncios), o título tem como protagonista Leonard Shelby (Pearce), um homem que sofre de amnésia desde que sua esposa foi assassinada. Ele tenta desvendar a morte, mas seus lapsos mentais o confundem durante as investigações. Entre o público, Amnésia possui nota 8,4 no IMDb; já entre a crítica, a aprovação é de 93% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes.

3 de 12 Amnésia é o segundo longa de Nolan nos cinemas. Na trama, um homem desmemoriado tenta desvendar o assassinato de sua esposa — Foto: Reprodução/JustWatch Amnésia é o segundo longa de Nolan nos cinemas. Na trama, um homem desmemoriado tenta desvendar o assassinato de sua esposa — Foto: Reprodução/JustWatch

Insônia (2002)

Com a repercussão de Amnésia entre público e crítica, não demorou muito para que Nolan lançasse um novo filme. Insomnia é mais um suspense do diretor, desta vez estrelado por Al Pacino (Scarface), Robin Williams (Gênio Indomável) e Hilary Swank (Menina de Ouro). Disponível no Oldflix, Insônia é um remake de um filme sueco homônimo lançado em 1997 pelo diretor Erik Skjoldbjærg.

Na nova trama, os detetives de Los Angeles Will Dormer (Pacino) e Hap Eckhart (Williams) vão até o estado do Alasca para investigar o assassinato de uma adolescente. Mas, sem querer, Will atira letalmente em Hap. Agora, o policial sofre com a culpa e as chantagens do suspeito de assassinato, que testemunhou seu erro. O terceiro longa de Nolan tem nota 7,2 no IMDb e aprovação de 92% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes.

4 de 12 Will Dormer e Walter Finch são dois policiais de Los Angeles que tentam desvendar um assassinato no Alasca — Foto: Reprodução/JustWatch Will Dormer e Walter Finch são dois policiais de Los Angeles que tentam desvendar um assassinato no Alasca — Foto: Reprodução/JustWatch

Batman Begins (2005)

Dando fim a um longo hiato nos cinemas, o herói Batman ressurgiu nas telonas graças à Nolan. Foi o diretor que deu ao homem-morcego uma nova estética “sombria e realista” após o fracasso de Batman & Robin (1997). Batman Begins é protagonizado por Christian Bale (Amsterdam), que atua ao lado de Liam Neeson (Busca Implacável), Morgan Freeman (Todo Poderoso), Katie Holmes (Dawson 's Creek), entre outros. O título pode ser visto no HBO Max.

O novo filme foca na origem do super-herói da DC, desde a morte dos pais até seu treinamento para combater o crime em Gotham. Já estabelecido como protetor da cidade, Bruce Wayne (Bale) tem como principais inimigos os vilões Espantalho (Cillian Murphy) e o assassino Ra's al Ghul (Neeson). Batman Begins conquistou nota 8,2 no IMDb e aprovação de 84% no Rotten Tomatoes.

5 de 12 O trabalho de Nolan reacendeu o interesse do público no homem-morcego após o fracasso de Batman e Robin (1997) — Foto: Reprodução/IMDb O trabalho de Nolan reacendeu o interesse do público no homem-morcego após o fracasso de Batman e Robin (1997) — Foto: Reprodução/IMDb

O Grande Truque (2006)

No ano seguinte ao lançamento de Batman Begins, chegava aos cinemas O Grande Truque, adaptação de Nolan para o romance The Prestige, do escritor Christopher Priest. Christian Bale e Michael Cane, ambos vindos de Batman Begins, estão no elenco junto com Hugh Jackman (Deadpool 3) e Scarlett Johansson (Viúva Negra). O Grande Truque pode ser visto no HBO Max.

Na Inglaterra do século 19, os mágicos Robert Angier (Jackman) e Alfred Borden (Bale) são dois amigos de classes distintas. Na medida em que começam a ganhar fama com suas apresentações, eles se tornam rivais irreconciliáveis. De lados opostos, eles buscam criar truques indecifráveis, nem que para isso demais pessoas sofram no caminho. A adaptação conquistou nota 8,5 no IMDb e aprovação de 76% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes.

6 de 12 Dois mágicos que eram amigos passam a ser rivais após a busca pelo truque perfeito de mágica — Foto: Reprodução/IMDb Dois mágicos que eram amigos passam a ser rivais após a busca pelo truque perfeito de mágica — Foto: Reprodução/IMDb

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

Considerado um dos melhores filmes de super-heróis já feitos no cinema, Batman: O Cavaleiro das Trevas consolidou a imagem “dark” do homem-morcego e rendeu um Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante para Heath Ledger (Coração de Cavaleiro). Novamente estrelado por Christian Bale, o segundo capítulo conta com Gary Oldman (Slow Horses), Aaron Eckhart (Obrigado por Fumar) e Maggie Gyllenhaal (A Filha Perdida) no elenco. O filme pode ser visto no HBO Max.

Um novo criminoso chamado Coringa (Ledger) traz destruição e desordem à cidade de Gotham. Ao lado do tenente Jim Gordon (Oldman) e do procurador-geral Harvey Dent (Eckhart), Batman tenta dar um fim aos seus planos. O que os três não esperavam é a habilidade de Coringa estar sempre à frente de todos eles. Sucesso de público e crítica, O Cavaleiro das Trevas obteve nota 9 no IMdb e aprovação de 94% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes.

7 de 12 Coringa foi o último grande papel de Heath Ledger nos cinemas, antes da morte do astro em janeiro de 2008 — Foto: Reprodução/IMDb Coringa foi o último grande papel de Heath Ledger nos cinemas, antes da morte do astro em janeiro de 2008 — Foto: Reprodução/IMDb

A Origem (2010)

Extremamente mirabolante e surreal, A Origem manteve o nível alto de Nolan entre os fãs após o êxito de O Cavaleiro das Trevas nas telonas. Leonardo DiCaprio (O Regresso), Elliot Page (Juno), Tom Hardy (Venom) e Joseph Gordon-Levitt são alguns dos grandes nomes presentes no elenco. O filme está disponível para aluguel na Microsoft (R$ 5,90) e Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes por R$ 7,90.

Dom Cobb (DiCaprio) é um ladrão especialista em roubar segredos viajando no subconsciente das pessoas. A ele é dada a missão de implantar uma memória na mente de um executivo de uma grande empresa, o que só será possível com o auxílio de uma equipe de especialistas em sonhos. O excêntrico filme de Nolan conquistou nota 8,8 no IMDb e aprovação de 87% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes.

8 de 12 A Origem é a obra de enredo mais mirabolante de Nolan — Foto: Reprodução/IMDb A Origem é a obra de enredo mais mirabolante de Nolan — Foto: Reprodução/IMDb

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

Em julho de 2012, Nolan dava adeus ao herói Batman com o terceiro filme da trilogia, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Além de parte dos atores dos dois últimos filmes, o novo capítulo conta com Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy e Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada) no elenco. Disponível no HBO Max, o desfecho dividiu opiniões entre os fãs da saga.

Oito anos após os eventos ocorridos no filme anterior, Bruce Wayne resolve aposentar seu trabalho como Batman. O vigilante é obrigado a voltar com o alter-ego depois que um terrorista chamado Bane (Hardy) põe em prática um plano de destruir Gotham. Mesmo com as opiniões mistas de parte do público e crítica, o longa conquistou nota 8,4 no IMDb e aprovação de 87% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes.

9 de 12 O Cavaleiro das Trevas Ressurge é o desfecho da "trilogia Nolan" do herói Batman — Foto: Reprodução/IMDb O Cavaleiro das Trevas Ressurge é o desfecho da "trilogia Nolan" do herói Batman — Foto: Reprodução/IMDb

Interestelar (2014)

A aposentadoria de Nolan na direção dos filmes do herói Batman não desviou o foco do cineasta em tramas mirabolantes. Em Interestelar, o diretor aposta em drama com ficção científica espacial. No elenco, estão presentes Matthew McConaughey (Clube de Compras em Dallas), Anne Hathaway, Jessica Chastain (O Enfermeiro da Noite) e Casey Affleck (A Ghost Story). O filme está disponível no HBO Max e Prime Video.

Num futuro distante, os recursos naturais da Terra estão diminuindo e a humanidade deverá migrar para outros planetas. Para encontrar um novo lar, o astronauta Joseph Cooper (Matthew McConaughey) deixa sua família na Terra para viajar pelo espaço sem muitas certezas de voltar para casa. Além de conquistar o Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2015, Interestelar obteve nota 8,7 no IMDb e aprovação de 73% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes.

10 de 12 Anne Hathaway e Matthew McConaughey estrelam ficção científica espacial de Nolan — Foto: Reprodução/IMDb Anne Hathaway e Matthew McConaughey estrelam ficção científica espacial de Nolan — Foto: Reprodução/IMDb

Dunkirk (2017)

Deixando de lado o sci-fi e as adaptações de quadrinhos, Nolan resolveu apostar em um drama histórico situado na Segunda Guerra Mundial. O resultado é Dunkirk, que conta com Fionn Whitehead (Voyagers), Tom Glynn-Carney (A Casa do Dragão), Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin), Mark Rylance (Jogador Nº 1) e Harry Styles (Não se Preocupe, Querida) no elenco. O longa pode ser visto no HBO Max.

A trama narra a Operação Dínamo, uma ação das tropas aliadas na Segunda Guerra para evacuarem a cidade de Dunquerque, na França, durante a invasão nazista em 1940. Graças a uma brecha da estratégia alemã, as tropas conseguiram uma rota de fuga pela praia. Além da aprovação de 92% no Rotten Tomatoes, Dunkirk conquistou três estatuetas no Oscar de 2018, incluindo Melhor Edição e Mixagem de Som.

11 de 12 O drama histórico de Christopher Nolan foi vencedor de três estatuetas no Oscar de 2018 — Foto: Reprodução/IMDb O drama histórico de Christopher Nolan foi vencedor de três estatuetas no Oscar de 2018 — Foto: Reprodução/IMDb

Tenet (2020)

Na linha de filmes como Interestelar e A Origem, Tenet é mais um filme de Nolan pautado na ficção científica mirabolante e recheado de astros no elenco, como John David Washington (Amsterdam), Robert Pattinson (Batman), Kenneth Branagh (Assassinato no Expresso Oriente) e Elizabeth Debicki (Guardiões da Galáxia 3). A ação está disponível no HBO Max e Prime Video.

Um espião sem nome (Washington) tem a missão de ir atrás de um terrorista chamado Andrei Sator (Branagh). O criminoso é dotado de um artefato tecnológico capaz de fazer o tempo retroceder. Agora, o espião deve tomar a tecnologia de Sator antes que ele provoque uma crise global. Entre o público, o longa conquistou nota 7,3 no IMDb; já no Rotten, a aprovação foi de apenas 69% entre a crítica.

12 de 12 Em Tenet, um espião deve recuperar uma tecnologia capaz de alterar a ordem do tempo — Foto: Reprodução/IMDb Em Tenet, um espião deve recuperar uma tecnologia capaz de alterar a ordem do tempo — Foto: Reprodução/IMDb

Oppenheimer (2023)

Para o seu mais recente trabalho, Nolan decidiu trazer a história de Julius Robert Oppenheimer, conhecido como "o pai da bomba atômica". No filme, é relatado todo o processo de desenvolvimento do Projeto Manhattan, programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial, e que foi comandado pelo físico. O longa, que surpreende por gravações em rolos IMAX preto e branco e por cenas impactantes sem o uso de CGI, chega aos cinemas no dia 20 de julho de 2023 (ao lado de Barbie).

O elenco do filme conta com vários atores renomados, incluindo cinco vencedores do Oscar. Entre eles, Cillian Murphy (Peaky Blinders), que interpreta o protagonista Oppenheimer; Florence Pugh (Duna), que dá vida à Jean Tatlock; Robert Downey Jr. (Vingadores: Ultimato), que atua como Lewis Strauss; Emily Blunt (Um Lugar Silencioso), que é Kitty Oppenheimer, e Matt Damon (Perdido Em Marte), como Leslie Groves.