Cinco formas de rastrearem seu celular mesmo com o GPS desligado

O rastreamento do celular por GPS pode ser bastante útil em caso de perda ou roubo do aparelho, por exemplo. Mas o que nem todos sabem é que não é preciso ativar os serviços de localização para rastrear os smartphones, inclusive sem o consentimento do dono. É possível rastrear o aparelho por meio de aplicativos espiões , redes Wi-Fi públicas e até o tradicional e comumente usado Bluetooth. Nas linhas abaixo, o TechTudo lista cinco maneiras pelas quais podem rastrear o seu celular, mesmo com o GPS desligado.

Vale ressaltar que, apesar de poder ocorrer silenciosamente, o rastreamento de celular é uma atividade que apresenta alguns indícios. Entre as pistas estão descarregamento acelerado da bateria, superaquecimento do aparelho, surgimento de atividades que o usuário nunca iniciou e que o celular está executando e aparecimento de aplicativos extras.

Celular com GPS aberto

1. Torres de operadoras de telefonia

Quando o aparelho está ligado e conectado a uma rede móvel, a comunicação é feita por torres de telefonia próximas. Funciona assim: os sinais de rádio são transmitidos livremente entre essas torres, que, por sua vez, transmitem sinais de rádio para estabelecer a conexão do dispositivo à rede de telefonia. Através desse processo elas conseguem registrar informações, e também descobrir a localização aproximada do celular.

Torre de sinal celular telefonia é um dos meios onde seu celular pode ser rastreado

Mesmo com os serviços de localização desligados, esses dados continuam sendo transmitidos, já que precisam apenas do celular ligado e em uso. Esse método é conhecido como "triangulação de torres de celular", que combina dados de localização de três ou mais torres.

2. Redes Wi-Fi públicas

As redes Wi-Fi públicas são muito úteis quando você não pode dispor dos dados móveis, mas também podem representar um inconveniente quando o assunto é privacidade em segurança. Quase sempre presentes em shoppings, aeroportos, cafés e supermercados, algumas dessas redes pedem que o usuário que está se conectando concorde com o rastreamento da localização. Feito isso, o provedor registra a localização do aparelho sempre que ele estiver ao alcance de um de seus pontos de acesso.

Redes Wi-Fi públicas podem ter acesso a informações pessoais do usuário

Se, mesmo ciente dos riscos, você optar por continuar se conectando a redes públicas, uma boa dica é usar uma conexão VPN. Essa tecnologia oculta o endereço IP original do dispositivo e fornece um novo endereço IP, o que pode ajudar a proteger a privacidade do usuário e evitar que terceiros monitorem a atividade na Internet. Além disso, os dados trocados durante a navegação são protegidos por criptografia, fornecendo mais segurança.

3. StingRays

Os StingRays são aparelhos de vigilância usados para monitorar e interceptar informações de aparelhos móveis. Adotados comumente por agências governamentais, esses dispositivos basicamente enganam o celular, fazendo-o se conectar a eles em vez de se conectarem a torres de celular legítimas. Os StingRays, inclusive, podem transmitir um sinal mais forte do que as próprias torres de celular.

É graças a esse forte sinal que até mesmo os celulares que não estão sob vigilância podem ter os dados interceptados, já que os StingRays atuam em um determinado alcance geográfico. Eles são capazes até mesmo de pegar informações do IMSI e do IMEI do aparelho, quando este está conectado.

4. Rastreamento de ativos Bluetooth

Outra ferramenta que pode ser usada para rastrear celulares é o Bluetooth. Além de permitir a transferência de dados entre dispositivos eletrônicos sem fio, a tecnologia também permite localizar aparelhos. Esse tipo de rastreamento funciona detectando e registrando o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo do smartphone, ou seja, o identificador numérico que é atribuído ao dispositivo e usado como endereço físico em uma rede local.

Bluetooth pode ser usado para localizar aparelhos

Um exemplo de rastreamento por Bluetooth é quando lojistas usam beacons para monitorar o comportamento do cliente em seu estabelecimento e enviar anúncios direcionados para o seu celular. É importante ressaltar que essa tecnologia funciona com alcance limitado, com média de dez metros de distância.

5. Spywares

Spywares são aplicativos espiões projetados para coletar informações pessoais e monitorar as atividades do usuário no smartphone. Eles são capazes de recolher dados bancários de login, informações sobre localização e comunicação pessoal, incluindo chamadas e mensagens de texto. Por agirem de forma silenciosa, esses programas podem ser um dos malwares mais difíceis de detectar. Em geral, a infecção ocorre por meio de downloads de arquivos maliciosos incorporados a e-mails de phishing ou sites fraudulentos.

Para se proteger dos spywares e evitar ter o celular rastreado, mantenha as atualizações de segurança do smartphone em dia e utilize um antivírus confiável. Além disso, não faça download de qualquer arquivo ou programa de fonte desconhecida e evite clicar em links suspeitos, mesmo que eles tenham sido enviados por pessoas de confiança.

Com informações de McAfee e Make Use Of

