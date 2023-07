Cinco jogos de terror online para baixar de graça nos celulares

Os jogos de terror para download em celulares Android e iPhone ( iOS ) são alguns dos games mais baixados nas lojas de aplicativos. Horrofield e Identity V são exemplos de títulos grátis para baixar com a possibilidade de jogar online com amigos em modos multiplayer. Nos games, é possível unir forças com outros players em busca da sobrevivência ou controlar os monstros e assassinos em um sistema parecido com Dead by Daylight . Confira, a seguir, cinco jogos de terror online gratuitos para baixar em smartphones Android e iPhone ( iOS ).

2 de 7 Veja cinco jogos assustadores online para baixar no celular — Foto: Reprodução/NetEase Games Veja cinco jogos assustadores online para baixar no celular — Foto: Reprodução/NetEase Games

Como montar um PC gamer que rode jogos em 4K ou ultra acima de 60 fps? Confira no Fórum TechTudo.

Horrorfield é um jogo de terror e sobrevivência online que pode ser baixado gratuitamente. O game tem jogabilidade competitiva, em que é possível jogar como sobrevivente ou assassino. Caso esteja como assassino, o seu objetivo é encontrar os sobrevivente e eliminá-los.

Mas se você escolher o papel do sobrevivente, terá que lutar pela vida enquanto procura por mantimentos e resolve enigmas. O jogador pode escolher vários personagens com habilidades diferentes. Até setembro de 2019 haviam sete sobreviventes e quatro assassinos disponíveis.

3 de 7 Horrorfield é um jogo de sobrevivência em que você pode controlar o assassino — Foto: Divulgação/Skytec Games Horrorfield é um jogo de sobrevivência em que você pode controlar o assassino — Foto: Divulgação/Skytec Games

2. Dead Plague: Zombie Outbreak

É possível usar personagens com habilidades especiais e zumbis de vários tipos. As missões no modo singleplayer podem ser completadas de forma solo, ou com até quatro jogadores no modo cooperativo online.

Dead Plague é um jogo de terror com zumbis que tem jogabilidade online. O objetivo é lutar contra a propagação de um vírus que transforma pessoas em zumbis mutantes. Existem diversas missões de história para completar.

4 de 7 Em Dead Plague você deverá exterminar zumbis e impedir que um vírus se espalhe — Foto: Divulgação/Game Spire Em Dead Plague você deverá exterminar zumbis e impedir que um vírus se espalhe — Foto: Divulgação/Game Spire

3. Identity V

Em Identity V o jogador é um detetive que precisa investigar uma mansão abandonada e encontrar uma garota desaparecida. O game é competitivo, e os jogadores precisam escolher entre ser um dos quatro sobreviventes lutando pela vida ou jogar como caçador e tentar capturar mais vítimas.

Existe uma grande variedade de personagens com habilidades únicas para escolher. Além disso, o jogo tem temática gótica, com gráficos bem delineados.

5 de 7 Em Identity V, o diferencial é a temática gótica da era Vitoriana — Foto: Reprodução/NetEase Games Em Identity V, o diferencial é a temática gótica da era Vitoriana — Foto: Reprodução/NetEase Games

4. Slender Man Hide & Seek

Em Slender Man Hide & Seek você pode jogar como sobrevivente enquanto foge e destrói amuletos escondidos para acabar com a ameaça do Slender Man. É possível procurar itens pelo mapa e se esconder em diversos lugares do cenário. Os jogadores também podem jogar como o Slendar Man e caçar os sobreviventes antes que os amuletos sejam encontrados.

6 de 7 Em Slender Man Hide and Seek, você pode controlar o Slender Man — Foto: Divulgação/BIGZUR Em Slender Man Hide and Seek, você pode controlar o Slender Man — Foto: Divulgação/BIGZUR

5. Bigfoot Monster Hunter

Bigfoot Monster Hunter coloca o jogador no papel de um caçador em uma floresta assustadora com o objetivo de caçar o lendário Pé Grande. O player pode usar diversos itens de caça, e deve lidar com perigos como ursos, renas e o próprio Pé Grande.

É possível jogar com outro jogador em modo cooperativo online. O game é desafiador e chama atenção por sua dificuldade elevada. Além disso, o game tem gráficos bem trabalhados e boa ambientação de terror.

7 de 7 Em Bigfoot Monster Hunter Online, é preciso ter cautela com animais selvagens — Foto: Divulgação/OneTonGames Em Bigfoot Monster Hunter Online, é preciso ter cautela com animais selvagens — Foto: Divulgação/OneTonGames

Veja também: Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos