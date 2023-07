Clipes completos no Spotify? O que se sabe até agora sobre novo recurso

O Spotify estuda adicionar clipes musicais completos em suas plataforas, segundo o site Bloomberg. De acordo com fontes anônimas, ouvidas pela plataforma, a empresa já estaria conversando com possíveis parceiros sobre o novo recurso. Atualmente, o Spotify oferece conteúdo em vídeo apenas em alguns podcasts exclusivos. Além disso, músicos e artistas também podem anexar GIFs de 10 segundos para ilustrar o plano de fundo durante a reprodução de áudio e publicar vídeos de até 30 segundos.

Com a novidade, o streaming de músicas e podcasts poderia se posicionar futuramente como concorrente de gigantes do audiovisual, como YouTube e TikTok. Veja, a seguir, o que já se sabe sobre a inserção de clipes musicais no Spotify.

Como funciona o Spotify

O Spotify é um serviço de streaming de áudio, disponível para web e em aplicativos para dispositivos Android e iPhone (iOs). Utilizando inteligência artificial (IA), consegue mapear o gosto dos usuários para sugerir novas canções com o mesmo estilo. O recurso acaba se tornando uma boa fonte para descobrir artistas e bandas. Os ouvintes também podem criar e seguir playlists e buscar diretamente por uma canção ou intérprete.

Também é possível pesquisar por meio das categorias da plataforma, que incluem gêneros musicais, utilidade e humor e diferentes temas de podcasts. Spotify foi lançado em 2008 e atualmente conta com 210 milhões de assinantes, além de uma média mensal de 515 milhões de usuários ativos em

Tem que pagar para ouvir Spotify?

O streaming de música pode ser utilizado de graça, bastando se cadastrar e escolher o plano Spotify Free. Há também opções pagas como Premium Individual (R$ 19,90/mês), Premium Universitário (R$ 9,90/mês), Premium Duo (R$ 24,90/mês), Premium Família (R$ 34,90/mês). A maior vantagem das assinaturas é a possibilidade de eliminar as propagandas no meio das músicas. Além disso, usuários do plano sem cobrança encontram algumas restrições para reproduzir as canções e não podem pular várias faixas em sequência.

Segundo o site Bloomberg, o serviço deve lançar em breve um novo plano de assinatura, mais caro chamado “Supremium”, que entregará áudios de alta fidelidade. Esse tipo de som atinge a mesma qualidade de estúdios de gravação. Ainda de acordo com o portal, o Spotify atrasou o lançamento da modalidade com áudio hi-fi após movimentos na concorrência, já que a a Apple Music e Amazon Prime Music já colocaram músicas sem perda de qualidade em seus planos básicos, sem custo extra.

Como será o novo recurso de exibição de clipes

Há alguns dias, o Spotify ganhou um novo design para a versão da web, considerado pela própria empresa como "uma das suas maiores reformulações até agora". No entanto, parece que o serviço não pretende parar por aí. Segundo informações do Bloomberg, a empresa estaria planejando adicionar videoclipes musicais completos ao seu catálogo. Essa adição de produtos mais extensos seria um passo da empresa para expandir o conteúdo visual oferecido aos usuários. Atualmente, os recursos audiovisuais no Spotify estão limitados a "telas" ou GIFs em loop com duração de até 10 segundos, chamados de "clips", exibidos enquanto as músicas são reproduzidas, permitindo que os artistas transmitam informações adicionais aos ouvintes.

A especulação ganhou força após o serviço comemorar a marca de 100 mil podcasts de vídeo em sua plataforma. A inclusão de videoclipes seria mais um avanço da empresa na expansão do conteúdo visual em sua plataforma. No entanto, o Spotify ainda não fez nenhum comentário oficial sobre a possibilidade de adicionar clipes em suas plataformas. A possibilidade não foi confirmada, nem negada até agora.

Quando o recurso vai estrear?

Até o momento, o Spotify não anunciou uma data específica para a incorporação de clipes musicais completos em suas plataformas, mantendo em sigilo suas próximas movimentações nesse sentido. No entanto, caso o novo recurso seja oficializado, não será surpreendente ver essa iniciativa como uma estratégia para competir diretamente com o TikTok, uma das principais plataformas de compartilhamento de vídeos do momento. Além disso, há informações de que até mesmo o YouTube Music estaria experimentando um feed de exploração similar ao Shorts, voltado para vídeos musicais.

Com informações de Bloomberg.

