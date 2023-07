Como calcular o lucro do FGTS 2023? Veja tudo sobre o benefício

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) anunciou hoje (25) que vai distribuir o lucro de 2022 com todos os trabalhadores que tinham conta ativa até dezembro do ano passado. O montante é de R$ 12,7 bilhões, que serão distribuídos entre todos os beneficiários até dia 31 de agosto. O cálculo da partilha é proporcional ao valor já existente na conta e, por isso, varia de pessoa para pessoa. É possível consultar o saldo atual pelo site e pelo app do FGTS, disponível para Android e iPhone ( iOS ), para calcular quanto você vai receber de lucro.

A seguir, o TechTudo explica quem tem direito ao lucro do FGTS e quem pode fazer o saque do montante. Ainda, nas linhas a seguir, veja como consultar o seu saldo pelo app ou PC para fazer o cálculo à partilha do fundo.

1 de 2 Aplicativo FGTS simula valor do saque-aniversário; veja como visualizar a quantia — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo FGTS simula valor do saque-aniversário; veja como visualizar a quantia — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Quem tem direito ao lucro do FGTS em 2023?

Têm direito ao lucro do FGTS em 2023 todos os trabalhadores que tinham conta vinculada ao fundo (ativa ou inativa) até dezembro de 2022. Com isso, ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), estima que sejam contemplados com o benefício cerca de 82 milhões de brasileiros - ou seja, aproximadamente 40% da população (são 203.062.512 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022).

Quem pode sacar o lucro do FGTS?

Podem sacar o lucro do FGTS os mesmos grupos contemplados pelo saque geral do fundo - ou seja, trabalhadores demitidos sem justa causa, aposentados por idade ou doença, e brasileiros que pretendam financiar um imóvel. Se você não faz parte de uma dessas categorias, não poderá sacar o montante.

Como calcular o lucro do FGTS?

Como dito anteriormente, cada trabalhador com direito à partilha vai receber um valor. Isso acontece porque o cálculo para o lucro do FGTS leva em consideração o saldo disponível na conta do usuário em dezembro de 2022.

Para calcular quanto você vai receber de lucro do FGTS, basta multiplicar o saldo que você tinha em dezembro de 2022 por 0,02461511. Ao final desta matéria, você pode conferir como consultar quanto há na sua conta do fundo.

Quando será feito o depósito do lucro do FGTS em 2023?

Os depósitos da divisão de lucros do FGTS não serão feitos todos no mesmo dia. O fundo tem até 31 de agosto de 2023 para depositar os valores nas contas de todos os trabalhadores.

Como consultar o saldo do FGTS pelo celular ou PC

Correntistas da Caixa Econômica Federal podem consultar o saldo (ou extrato) do FGTS pelo Internet Banking da instituição, bastando fazer login com CPF e senha no site oficial (https://internetbanking.caixa.gov.br/sinbc/). Depois de logar, basta procurar pela opção "FGTS" e tocar sobre "Extrato" ou "Extrato completo".

Agora, trabalhadores que não tenham conta na Caixa podem fazer a consulta pelo aplicativo do FGTS, disponível para celulares Android e iPhone. Ali, basta fazer login com seu CPF e senha, confirmar o CAPTCHA e, depois, ir em "Saldo total do FGTS". Você pode conferir toda a movimentação da conta também, bastando tocar em "Acessar Meu FGTS" e, em seguida, em "Ver extrato".

Aí, é só procurar pelo mês de dezembro e fazer o cálculo a partir do valor que estiver aparecendo nessa seção. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre a consulta do FGTS, confira o tutorial ilustrado.

2 de 2 Consultar o saldo do FGTS para calcular quanto você vai receber de lucro é possível pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Consultar o saldo do FGTS para calcular quanto você vai receber de lucro é possível pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

