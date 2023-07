Como copiar e colar no Mac e notebook ou PC Windows: veja cinco formas

Saber como copiar no MacBook ( macOS ) e no PC ou notebook com Windows é uma tarefa importante para aumentar a produtividade, já que os comandos de copiar e colar (ou copy/paste) são uns dos mais populares em aparelhos eletrônicos. Os sistemas operacionais oferecem pelo menos cinco maneiras de acessar estes recursos, seja em textos, imagens ou links da web. Dependendo da necessidade, é possível usar o teclado, o mouse ou até um programa independente só para a tarefa.

O MacBook ainda oferece a chamada "Área de Transferência Universal", que foi lançada junto com o macOS Sierra e o iOS 10, e promete facilitar a ação de copiar e colar entre dispositivos Apple que estejam conectados à mesma conta iCloud. O recurso de Continuidade permite copiar textos, imagens, fotos e vídeos.

O TechTudo reúne abaixo cinco dicas de como usar os comandos copiar/colar, além de recortar e desfazer em dispositivos mac e Windows. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Comandos do teclado Explorer e Finder Menu contextual do mouse Área de Transferência Universal (apenas dispositivos Apple) Aplicativo de terceiros

1. Comandos do teclado

Nem todas as pessoas têm o hábito de usar comandos de teclado para as tarefas, mas é muito difícil quem não conheça os atalhos Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar. No Windows, é possível também usar Ctrl+X para recortar e Ctrl+Z para desfazer uma ação recente.

No macOS, as mesmas tarefas são realizadas com a tecla Command (⌘) pelas respectivas combinações: Command+C, Command+V, Command+X e Command+Z.

Comandos de teclado Windows macOS Copiar Ctrl+C Command+C Colar Ctrl+V Command+V Recortar Ctrl+X Command+X Desfazer Ctrl+Z Command+Z

Outra opção possível nos dois sistemas operacionais é a de colar um texto com o mesmo estilo. Assim, o item colado terá a mesma fonte, cor, tamanho ou outro estilo do conteúdo que foi copiado anteriormente.

No Mac, o processo é pressionar o atalho de teclado “Option + Shift + Command + V”. Já barra de menus, selecione Editar > Colar com o mesmo estilo. No Windows, o padrão é colar com o mesmo estilo anterior. Para colar apenas o texto, sem formatação, é necessário usar o comando "Ctrl+Shift+V"

2. Explorer e Finder

Se você não quiser ou não puder usar o teclado por alguma razão, Windows e macOS oferecem as mesmas funções no menu do programa em utilização. Para manusear arquivos do computador Windows, Explorer e Finder oferecem os botões de copiar, colar, recortar e desfazer no menu superior. No PC, eles ficam localizados na aba “Início”.

Já no sistema da Apple para computadores, as opções estão dentro do menu “Editar”.

3. Menu contextual do mouse

Outra opção útil é usar o menu contextual, acessado pelo clique com o botão direito do mouse. Em textos, basta marcar com o cursor a parte que deseja, acionar o clique secundário do ponteiro e selecionar o comando desejado na janela flutuante que será aberta. Os comandos de copiar, colar, recortar ou desfazer variam conforme o programa utilizado no momento. A mesma operação acontece nos dois sistemas.

4. Área de Transferência Universal (apenas dispositivos Apple)

A Apple possui um recurso de Continuidade chamado de “Área de Transferência Universal” em dispositivos com sistemas a partir do macOS Sierra e iOS 10. A função permite copiar texto, imagens, fotos e vídeos de um dispositivo Apple e colar o conteúdo em outro.

Para a Continuidade funcionar, é necessário que todos os dispositivos estejam conectados à mesma conta do iCloud (mesmo ID Apple), e que o Bluetooth, Wi-Fi e Handoff estejam ativados. Além disso, qualquer conteúdo colado expira após cerca de dois minutos. Neste tutorial, veja o passo a passo de como usar a Área de Transferência Universal para copiar e colar entre dispositivos Apple.

5. Aplicativo de terceiros

Para expandir a função do copiar e colar, aplicativos como o 1Clipboard podem ser boas alternativas. O app em questão funciona no macOS e no Windows e usa a nuvem do Google Drive para sincronizar a área de transferência entre dispositivos. Isso significa que, com o app gratuito instalado, é possível copiar um conteúdo no PC e colar no macOS, ou vice-versa.

