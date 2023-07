Como descobrir a origem da sua família? Veja 4 sites que podem revelar

2 de 6 Sites ajudam a descobrir a origem da sua família — Foto: Divulgação/Pexels Sites ajudam a descobrir a origem da sua família — Foto: Divulgação/Pexels

Arquivo Nacional

O Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN) é uma plataforma criada pela instituição Arquivo Nacional, que é responsável pela preservação e divulgação de arquivos e documentos produzidos pelo Governo Federal. O site tem um vasto acervo com áudios, vídeos, fotografias e documento textuais de diferentes períodos da história brasileira, e que pode ser consultado a qualquer momento por qualquer usuário.

Nesse sentido, é possível pesquisar informações sobre um sobrenome no acervo da plataforma. Para fazer essa consulta, basta acessar o site oficial do SIAN (https://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/pagina_inicial.asp), tocar em "Pesquisa Livre", na opção "Fundos/Coleções", e fazer login pela sua conta Gov.br. Em seguida, digite o sobrenome que deseja consultar na barra de pesquisas e toque em "Pesquisar". Após isso, basta estudar os documentos disponibilizados pela plataforma.

O FamilySearch é uma organização sem fins lucrativos que pode revelar informações sobre a origem de uma pessoa com base no nome, sobrenome, local onde viveu e data de nascimento. A ONG surgiu em 1894 e, desde então, tem alimentado seu acervo com dados concedidos por voluntários e instituições.

O FamilySearch é gratuito e é bem fácil de usar. Para fazer uma consulta, basta acessar o site (https://www.familysearch.org/pt/), descer a página até o campo "Comece a descobrir sua história da família", preencher os dados solicitados e tocar em "Pesquisar". O site também fornece informações detalhadas, com toda a árvore genealógica da família, registros históricos, recordações (como fotos e documentos) e dados demográficos relacionados ao sobrenome.

O Ancestry é um site de genealogia e pesquisa familiar. A plataforma tem foco nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas conta com um acervo com informações de parentescos em todo o mundo. O endereço podeser traduzido para o português usando uma extensão para Chrome.

Para fazer uma busca na plataforma, basta acessar a página de pesquisas do site (https://www.ancestry.com/learn/facts), inserir seu nome ou sobrenome na barra de buscas e clicar em "Search". Na tela seguinte o usuário recebe informações acerca da origem da família, um mapa com a popularidade do nome com o passar dos anos e documentos que constam o termo em questão.

A plataforma é uma das mais completas do ramo e também fornece informações sobre os locais de origem da família, dados demográficos relacionados ao sobrenome, censos, pesquisas de diferentes épocas. O site também ajuda a encontrar jeitos para entrar em contato com parentes desconhecidos.

Diferentemente das plataformas anteriores, o Ancestry não é totalmente gratuito. Para ter acesso a todos os recursos, é preciso assinar um plano mensal ou semestral, com valores que variam entre US$ 21,99 e US$ 99,99 (R$ 106,33 e R$ 483,49 em conversão direta).

Genera

A Genera é um site que guarda informações sobre a origem dos sobrenomes mais populares no Brasil. A empresa, popularmente conhecida no país pelos testes genéticos, desenvolveu a plataforma para que os usuários descubram gratuitamente a origem do seu sobrenome, com a história do nome no Brasil. Apesar da consulta pelo nome no site ser gratuita, o serviço completo de teste genético da Genera possui valores que variam entre R$ 299 e R$ 539,40.

Para pesquisar por um sobrenome, basta acessar o portal de sobrenomes da Genera (https://sobrenomes.genera.com.br) e inserir o termo na barra de buscas do site. Após isso, a plataforma direciona o usuário para um blog com diferentes artigos sobre o sobrenome pesquisado.

