Como falar com a LuzIA: dicas do que enviar para a IA no WhatsApp

LuzIA, ferramenta de inteligência artificial para o WhatsApp e Telegram que pode ser acessada tanto em celulares Android quanto iPhone ( iOS ). O serviço oferece uma série de recursos interessantes para usar – alguns deles, inclusive, também encontrados no ChatGPT . Para usar a LuzIA, basta a salvar o número +55 11 97255-3036 nos contatos do celular ou entrar no link através do site (www.soyluzia.com). A assistente virtual pode ser aliada na hora de procurar recomendações personalizadas de filmes, preparar menus semanais apenas com alimentos disponíveis na geladeira ou mesmo criar histórias envolventes. A seguir, confira uma lista com cinco coisas que você pode fazer de forma gratuita com a LuzIA.

2 de 7 Luzia tem diferentes possibilidades de uso que podem ser exploradas gratuitamente no WhatsApp — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Luzia tem diferentes possibilidades de uso que podem ser exploradas gratuitamente no WhatsApp — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Veja no Fórum do TechTudo

1. Recomendação de filmes

Com a LuzIA, usuários do WhatsApp podem solicitar recomendações de filmes e receber diferentes opções de diversos gênero como ação, comédia, drama e aventura. O recurso pode ser acessado facilmente pelo chat do WhatsApp. Para isso, basta abrir a conversa com a assistente e pedir por uma recomendação de filme. O pedido ainda pode ser refinado através de filtros, como nome de diretores, gênero, ano de lançamento, temas envolvidos, atores de interesse e até mesmo plataformas em que os longas estão disponíveis.

3 de 7 Luzia permite que usuários do WhatsApp possam pedir sugestões de filmes — Foto: Reprodução/Gisele Souza Luzia permite que usuários do WhatsApp possam pedir sugestões de filmes — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Tradução de texto

Usuários do WhatsApp agora também podem fazer traduções de textos com a Inteligência Artificial LuzIA. O procedimento é bem fácil e prático, já que a tradução é realizada em poucos segundos direto no mensageiro. Para isso, basta abrir o chat da IA e solicitar que ela faça a tradução do texto desejado na respectiva língua estrangeira antes de enviá-lo. Depois, envie o trecho desejado e a IA vai devolvê-lo na língua solicitada com os respectivos acentos e sinais gráficos exigidos.

4 de 7 Inteligência artificial do WhatsApp, Luzia, faz traduções para diferentes idiomas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Inteligência artificial do WhatsApp, Luzia, faz traduções para diferentes idiomas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Planejamento de rotinas e organização

A LuzIA também pode ajudar no planejamento e organização de tarefas. A Inteligência Artificial consegue fornecer dicas sobre como organizar a agenda, a disposição de objetos na dispensa, ou as roupas no armário da melhor forma possível. O mesmo pode ser feito caso seja necessário estabelecer rotinas de treino, estudo e trabalho, já que a IA estabelece metas para você de acordo com cada uma dessas atividades. Para ter acesso ao recurso, solicite conselhos para planejar a rotina de interesse ou como organizar tarefas. Em seguida, o chatbot fornecerá informações detalhadas de como realizá-las.

5 de 7 É possível organizar tarefas rotineiras com a Luzia, inteligência artificial do WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza É possível organizar tarefas rotineiras com a Luzia, inteligência artificial do WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Criar histórias

Também é possível se divertir interagindo com a LuzIA e pedindo para a IA criar diferentes histórias. O usuário pode solicitar vários gêneros, desde um conto infantil ou um relato de terror e suspense, mais voltado para pessoas adultas. Além disso, existe a opção de personalizá-las com a escolha do nome dos personagens, sugestão de contextos para o início, desenvolvimento e desfecho da trama. É possível escolher até o final desejado — feliz, triste, dramático, com humor ou indeterminado, por exemplo.

6 de 7 Luzia cria contos infantis e histórias para pessoas jovens e adultas no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Luzia cria contos infantis e histórias para pessoas jovens e adultas no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Fazer um menu semanal com o que tem na geladeira

Outra possibilidade bastante interessante de uso da Luzia é a opção de ter um menu semanal diversificado, criado apenas com as coisas que a pessoa tiver na geladeira. O usuário do chat inteligente no WhatsApp terá várias opções de preparos de forma simplificada. Também é possível solicitar as receitas com o passo a passo do modo de preparo. Para criar o cardápio, com o chat da IA aberto, peça um menu semanal que siga as suas preferências, com os tipos de alimentos desejados e até mesmo o que você prefere comer em cada um dos dias da semana. Depois, é só solicitar a receita do prato escolhido.

7 de 7 Luzia oferece menus personalizados e receitas culinárias para usuários do WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Luzia oferece menus personalizados e receitas culinárias para usuários do WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Crast.net e Últimas Notícias

Veja também: 5 truques do ChatGPT que você deveria testar agora