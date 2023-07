Como fazer Reels no Instagram? Seis dicas para editar vídeos melhores

Dentro da própria plataforma, é possível fazer Reels com fotos, vídeos prontos, modelos pré-estabelecidos e até mesmo inserir legendas. Mas engana-se quem pensa que, para produzir bons vídeos com potencial de viralização, basta ser criativo. É preciso também ter noções de edição, tanto para explorar novas possibilidades de conteúdos quanto seguir o padrão de certas trends ou desafios famosos.

Sendo assim, os usuários também podem recorrer a aplicativos de terceiros para editar conteúdos mais elaborados. O TechTudo preparou uma lista com seis dicas que podem ajudar os produtores de conteúdo no momento de editar um Reels. Veja os tópicos abordados:

Usar aplicativos externos Usar transições Usar a ferramenta de alinhamento do Reels Editar conforme o ritmo da música Usar a ferramenta de velocidade do Reels Usar o layout do Reels para montagens

1. Usar aplicativos externos

Usar apenas a ferramenta do Reels para editar vídeos pode ser bastante limitante em alguns casos, seja pela falta de funcionalidades oferecidas pelo Instagram ou por possíveis "bugs", como a dessincronização do áudio com a imagem. Para ter mais controle sobre a edição, os usuários podem recorrer a aplicativos externos. Disponíveis em celulares Android ou iPhone (iOS), apps como InShot e CapCut disponibilizam recursos como efeitos, transições, filtros e adição de legendas para incrementar as produções.

Vale lembrar que não existe a necessidade de usar softwares pagos para editar Reels. No entanto, se tiver o objetivo de criar um conteúdo mais complexo, o usuário também pode testar programas com versões disponíveis para computador, como o Adobe Premiere Rush, uma versão menos desenvolvida do Premiere Pro. As predefinições do programa permitem deixar o vídeo no tamanho ideal para ser postado no Reels (9:16).

2. Usar transições

O uso de transições permite criar vídeos mais dinâmicos. Para isso, é preciso identificar o momento ideal de fazer o corte na imagem anterior e passar para a próxima. Atos simples, como cobrir a câmera, estalar os dedos ou bater palmas podem ser úteis para demarcar diferentes momentos, desde trocas de cenário a mudanças de roupas. Além disso, é possível recorrer a aplicativos externos (como os já citados anteriormente) para aplicar transições com efeitos visuais, como fade.

3. Usar a ferramenta de alinhamento do Reels

Esta ferramenta é fundamental para evitar que os trechos do vídeo fiquem desalinhados e, desta forma, comprometam o dinamismo das transições. Para acessar o recurso, basta tocar no ícone de dois quadros, no editor do Reels. Ao selecionar o botão, o usuário verá o vídeo anterior sobreposto na tela. Assim, é possível orientar a gravação seguinte a partir do material existente.

4. Editar conforme o ritmo da música

Se o vídeo tiver música, uma dica que pode contribuir para edições mais dinâmicas é prestar atenção no padrão sonoro para aplicar cortes ou transições. Isso pode transformar o conteúdo inicial em uma produção mais fluida e rítmica, além de agradável de assistir, por conta da combinação das imagens com o som. Vale ressaltar que, embora a tarefa não seja complicada de fazer pelo celular, o processo tende a ser mais fácil quando realizado no PC.

5. Usar a ferramenta de velocidade do Reels

Assim como a funcionalidade de alinhamento, a ferramenta de velocidade é oferecida de forma nativa pelo editor do Instagram. O recurso permite que o usuário aumente ou diminua a velocidade do vídeo e, se bem explorado, pode ajudar a criar efeitos de time lapse ou de câmera lenta. Vale ressaltar que a manipulação também vai modificar a forma como a música será reproduzida.

6. Usar o layout do Reels para montagens

Caso queira que a produção conte com montagens, como a inclusão de múltiplos trechos de vídeos, o usuário pode usar o recurso layout, do próprio Instagram, para incrementar o seu Reels. Esta dica é útil para aqueles que pretendem criar conteúdos no estilo "antes e depois" ou mesmo produções mais elaboradas, em que duas cenas diferentes ocorrem simultaneamente.

