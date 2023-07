Como jogar Arena, novo modo de League of Legends? 7 dicas para mandar bem

League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games , está com o seu novo modo Arena disponível durante o evento Soul Fighter . Na modalidade, quatro duplas se enfrentam em mapas inéditos e com mecânicas diferentes do tradicional. Vence o duo que conseguir sobreviver após as várias rodadas de combate. Para isso, é preciso escolher entre cartas de bônus, como aquelas vistas no Teamfight Tactics (TFT) , comprar os melhores itens ou até mesmo selecionar personagens com sinergia. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma listagem com sete dicas valiosas que vão te ajudar a conquistar a vitória com facilidade.

1. Escolha campeões com sinergia

No modo Arena, os jogadores precisam escolher dois campeões para entrarem em combate, sendo interessante testar as mais diversas duplas de personagens. No entanto, algumas escolhas contam com sinergias evidentes, como é o caso de Rengar e Ivern, por exemplo. Enquanto o Acossador da Alcateia funciona como a fonte de dano, o Pai do Verde garante a ele todo o apoio necessário durante as batalhas ao utilizar a Formação de Arbustos (W), ferramenta crucial para a gameplay do Rengar, e a própria Margarida (R).

Outro exemplo clássico é Vayne e Lulu, união que sempre se mostrou muito forte nas partidas convencionais. Enquanto a atiradora dispara contra os inimigos, a fada atua com o papel de protegê-la dos perigos. Na hora de escolher os personagens, considere sempre utilizar duplas que trabalhem bem em conjunto. Ao unir comunicação, trabalho em equipe e habilidades que se auxiliam, vencer se torna uma tarefa um pouco mais fácil.

2. Pense bem na hora de banir

Os banimentos da Arena devem ser adaptados. É comum nas filas ranqueadas os jogadores optarem por retirar personagens como Irelia e Evelynn, que são escolhas menos perigosas neste caso. Por isso, é preciso ficar atento no meta deste modo e identificar os campeões que se destacam dos demais. Uma dica é também se atentar nos banimentos mais comuns dos seus oponentes.

Master Yi, Taric e Mordekaiser são alguns heróis com kits de habilidades que parecem projetados diretamente para a modalidade. Esse último, por exemplo, consegue puxar um dos adversários para outra dimensão, o Reino da Morte, o que transforma o combate de duplas em uma luta isolada. Assim, o ideal é banir campeões que podem ficar invencíveis (Taric) ou invulneráveis (Master Yi) por alguns momentos, além daqueles que conseguem empurrar os rivais para fora da área limitada da Arena, como o Alistar e o Singed.

3. No início, perder é normal

A derrota faz parte dos estágios iniciais da Arena. Inclusive, personagens que ficam mais fortes no final do jogo são, normalmente, os mais recomendados. Kayle é um ótimo exemplo, já que ela ganha alcance de ataque e dano com o passar das rodadas, apesar de seu início extremamente frágil. Por outro lado, Blitzkrank e LeBlanc são muito poderosos no começo, mas não impactam muito na gameplay dos estágios finais (principalmente contra tanques).

No entanto, é importante não deixar a situação se tornar uma "bola de neve". As duplas começam com 20 pontos, que são perdidos a cada luta perdida. A quantidade de decréscimo é maior nos estágios finais, mas um início sólido pode importar bastante em partidas mais acirradas. Então, é preciso ter um equilíbrio, já que muitas derrotas podem fazer sua dupla encarar cada rodada como se fosse a última.

4. Lembre-se: o modo é em dupla

O modo Arena é jogado em dupla, portanto, não deixe o seu parceiro de lado. Às vezes, é normal se afobar para realizar determinadas ações e ir para cima sem pensar nas consequências. Porém, se você não estiver em sintonia com o seu companheiro de equipe, seus adversários eliminarão os dois facilmente de forma separada. Atitudes simples, como perguntar com qual campeão sua dupla quer jogar, traçar estratégias de combate ou até sincronizar qual será o primeiro alvo, são os diferencias de um time de sucesso.

5. Na Arena, as builds também importam

As builds são importantes no modo Arena, assim como sempre foram em Summoner's Rift. Dito isso, é essencial analisar a situação de cada partida para escolher os itens ideais. Se as duplas adversárias estiverem comprando muita armadura, por exemplo, o ideal é se munir de equipamentos com grande potencial de penetração, como o Cajado do Vazio (Magos) ou Lembranças do Lorde Dominik (atiradores).

Além disso, a Riot Games aproveitou para incluir novos equipamentos exclusivos para o modo. O item Acerto de Contas de Atma, por exemplo, junta status de vida com acerto crítico, algo que nunca seria visto em partidas tradicionais. No entanto, as cartas bônus que aparecem no decorrer da partida fazem com que builds estranhas sejam as opções mais poderosas.

6. Pense bem antes de escolher o seu bônus

O modo Arena conta com um recurso de bônus, assim como no Teamfight Tactics (TFT). Em determinado momento, você e a sua dupla precisam escolher entre três cartas, que fornecem benefícios até o final da partida. Além de raridades diferentes, os jogadores também ganham atributos como vida, cura, armadura, feitiços ou até habilidades de certos campeões. Algumas combinações conseguem, inclusive, criar verdadeiras anomalias dentro do game, como atiradores super resistentes ou tanques capazes de dar muito dano em seus ataques.

No início, pode parecer difícil decorar cada recurso. Porém, quanto mais partidas você jogar, mais fácil fica de entender os bônus. É importante escolher aquele que combine com as habilidades do seu personagem ou te ajude a proteger o seu aliado. Não tenha medo de testar combinações e utilizar aquela que mais te agrada.

7. Chame um amigo e se divirta!

O modo Arena tem o objetivo de ser uma opção mais divertida dentro do League of Legends. Por isso, é recomendável chamar um amigo para passar um tempo trabalhando em equipe. Outra vantagem é a comunicação, já que o LOL não conta com um chat de voz próprio. Assim, chamar sua dupla para o Discord, por exemplo, pode impactar positivamente na sintonia da gameplay.

A Arena é um ótimo lugar para chamar até seus amigos que nunca jogaram o MOBA da Riot Games. Apesar de ser necessário usar estratégias para vencer, seu nível de dificuldade não se compara com o modo tradicional em Summoner's Rift. Além disso, as partidas são mais rápidas, o que permite testar mais campeões e diversificar sua experiência.

