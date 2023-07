Como marcar no FIFA 23? Veja 7 dicas que vão te fazer tomar menos gols

FIFA 23 é um simulador de futebol disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , Nintendo Switch e PC. O título obriga seus jogadores a focarem uma boa parte do tempo em se defender, afinal, resultados não são conquistados só no setor ofensivo. O processo de construir uma boa zaga passa pela seleção dos atletas e pela prática, para aprender como marcar de maneira efetiva e quando acionar certas jogadas. As mudanças no game a cada edição dificultam um pouco a tarefa de se defender, principalmente nos jogos online, mas também fazem com que essa ferramenta seja cada vez mais decisiva. A seguir, veja sete dicas de como melhorar sua defesa para marcar melhor e tomar menos gols.

1 de 8 Defesa ganha mais importância no FIFA 23; veja dicas para marcar melhor — Foto: Reprodução/Steam Defesa ganha mais importância no FIFA 23; veja dicas para marcar melhor — Foto: Reprodução/Steam

1. Escolher os melhores defensores

FIFA 23 diferencia os atletas pelos seus atributos, por isso, é importante atentar aos jogadores certos para montar uma boa defesa. Fatores como aceleração e agilidade ajudam na dividida com atacantes, que costumam ser muito habilidosos no game. Por exemplo: O zagueiro francês Jules Koundé tem nota 85 em aceleração e 71 em agilidade. Já o brasileiro Éder Militão soma 83 e 70, respectivamente. Ambos são boas escolhas para lidar contra dribladores ou velocistas.

Por outro lado, zagueiros altos contribuem para garantir o domínio aéreo. Virgil van Dijk é um dos destaques neste quesito, já que tem 1.93 m de altura. Além disso, ele soma 93 de força e 85 de combatividade, atributos que contribuem ele ser um terror para os cabeceadores. Em disputas diretas, este jogador pode até perder na velocidade, mas no físico ele praticamente imbatível.

2 de 8 É preciso se atentar nos atributos dos seus zagueiros — Foto: Divulgação/EA É preciso se atentar nos atributos dos seus zagueiros — Foto: Divulgação/EA

2. Apertar o botão de cercar (L2/LT)

FIFA 23 tem o botão cercar como uma mecânica muito importante para se defender. O comando aproxima a marcação, reduz o espaço disponível para os atacantes e facilita a interceptação da jogada. Notas altas nos atributos Habilidade Defensiva e Aceleração indicam que o jogador consegue cercar bem, caso do austríaco David Abala, que soma 89 e 76, respectivamente.

O botão cercar é representado pelo L2, no PlayStation, ou LT, no Xbox. A ação também pode ser executada em velocidade, fazendo o zagueiro manter a prática de cercar mesmo na corrida. Para combinar com o botão sprint, use R2, no PS, ou RT, no Xbox. Vale ressaltar que se o defensor for menos veloz que o atacante, a efetividade do recurso pode diminuir. Em ambos os casos, é preciso praticar para aprender quando usar cada comando.

3 de 8 O botão cercar coloca o defensor mais perto do atacante — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand O botão cercar coloca o defensor mais perto do atacante — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

3. Chamar um segundo jogador (R1/RB)

FIFA 23 traz a possibilidade de se usar a Pressão Parcial do Time (PPT). A ação envia duas pessoas da sua equipe para marcar as opções de passe do adversário. É interessante para forçar erros, marcar a entrada da área ou na defesa da lateral. Os atributos Habilidade Defensiva e aceleração contribuem para o sucesso do comando.

Para executar a PPT, basta tocar duas vezes e manter pressionado R1 ou RB. A marcação dupla continuará até que o botão não seja mais pressionado, haja uma troca de atleta ou o Fôlego de Conter acabe. No entanto, o comando pode ser arriscado porque coloca atletas fora de posição, o que pode gerar buracos em outros setores do campo. Além disso, esta mecânica reduz o fôlego, exigindo alguns segundos para ser recarregado.

4 de 8 A Pressão Parcial do Time é uma boa alternativa para defender na entrada da área — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand A Pressão Parcial do Time é uma boa alternativa para defender na entrada da área — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

4. Não exagerar nas divididas

FIFA 23 também é um jogo que exige técnica, principalmente na hora de se defender. As divididas são opções mais refinadas de roubar a bola, visto que a aplicação tem baixa probabilidade de causar cartões e, caso seja mal executada, não gera grande vantagem para o oponente. Ainda assim, o indicado é não exagerar. Jogadores com nota alta no atributo Dividida em Pé terão mais chance de conseguir recuperar a bola. Ao lado de van Djik, o eslovaco Milan Škriniar é o melhor pontuador nesse quesito, com nota 90. O comando pode ser acionado ao pressionar Círculo ou B.

5 de 8 É preciso ter técnica para não tomar dribles na defesa — Foto: Reprodução/Steam É preciso ter técnica para não tomar dribles na defesa — Foto: Reprodução/Steam

5. Usar o carrinho só em última hipótese

Os carrinhos em FIFA 23 devem ser a última opção na hora de retomar a posse de bola. O recurso é impreciso, pode gerar uma falta perigosa para o adversário, eventuais cartões para seus jogadores ou resultar em botes vazios que abrem um buraco na defesa. No entanto, uma forma de aumentar o nível de sucesso da ação é a nota do jogador no atributo. O brasileiro Marquinhos, por exemplo, é o líder da categoria, com 89 de status.

Dê preferência para movimentos laterais ao invés dos frontais. Para executá-lo, basta pressionar Quadrado ou X. O FIFA 23 introduz ainda um novo tipo de jogada: o carrinho para afastar a bola. O comando foi criado para situações urgentes em que não há a necessidade de manter a bola em jogo e pode ser acionado ao apertar R1 + Quadrado ou RB + X. Para essa ação, os atributos Carrinho, Habilidade Defensiva e Combatividade são importantes.

6 de 8 Recomenda-se evitar ao máximo o carrinho — Foto: Divulgação/Steam Recomenda-se evitar ao máximo o carrinho — Foto: Divulgação/Steam

6. Não errar passes fáceis na defesa

FIFA 23 pode ser cruel com jogadores que cometem erros bobos, como errar passes fáceis na defesa. O atributo Passes Curtos garante que o jogador terá maior probabilidade de acertar esse fundamento. O zagueiro belga Alex Witsel e o espanhol Eric García estão entre os melhores nesse quesito, com nota 85. Outro recurso interessante para garantir a conclusão dos passes é o Passe e Vá, técnica utilizada pelos times do técnico Pep Guardiola, por exemplo. Ao pressionar L1 + X ou LB + A, seu jogador irá fazer um passe rápido e curto e instantaneamente correr para frente, mas cuidado para não enfraquecer sua zaga.

7 de 8 Acertar passes também é importante para uma boa defesa — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Acertar passes também é importante para uma boa defesa — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

7. Ficar atento nos últimos minutos da partida!

FIFA 23 exige muita atenção nos minutos finais, já que eles são extremamente decisivos para as partidas. É importante checar a energia dos jogadores e, claro, realizar as substituições na medida do possível. O jogo permite a realização de cinco alterações dos jogadores, exceto nas partidas da Temporadas Online e das Temporadas Coop. Além disso, práticas como manter a posse e o controle do jogo até o último minuto ajudam a não levar sustos na defesa.

8 de 8 Gols nos últimos segundos já renderam muita dor de cabeça nos jogadores — Foto: Divulgação/Electronic Arts Gols nos últimos segundos já renderam muita dor de cabeça nos jogadores — Foto: Divulgação/Electronic Arts

