Como resolver 'limitamos frequência para realizar certas ações' no Instagram

A mensagem "limitamos frequência para realizar certas ações no Instagram " tem aparecido para diversos usuários da rede social tanto no Android e iPhone ( iOS ) e afetando a interação na plataforma. Isso acontece porque a rede adota diversas estratégias para prevenir o spam e ação de bots. Quando identifica algum comportamento suspeito, como alto número de interações em um curto período de tempo, o Instagram tenta limitar o engajamento da conta.

O mensagem de erro também pode ocorrer com contas consideradas "de baixa confiança", com comportamento suspeito e pequeno número de seguidores. O bloqueio também pode aparecer caso o aplicativo instalado não esteja atualizado. Contudo, existem diversas maneiras de resolver o problema. A seguir, confira como solucionar o bug de limite de uso no Instagram e quais ações fazer para evitá-lo.

O que significa “limitamos a frequência com que você pode realizar certas ações no Instagram”?

A mensagem de erro aparece da seguinte maneira: “Tente novamente mais tarde. Limitamos a frequência com que você pode fazer certas coisas no Instagram para proteger nossa comunidade. Diga-nos se você acha que cometemos um erro”. Isso pode ocorrer por falhas no próprio sistema da rede social, que confunde as ações de algum usuário com o funcionamento de um bot, geralmente quando ele faz comentários em grande quantidade ou segue diversas pessoas de uma só vez.

Nesse caso, a frase surge como parte das medidas das medidas do algoritmo contra spams. O bug também pode ocorrer em razão da diminuição do alcance da conta por conta de postagens com conteúdos que viole as diretrizes impostas pela própria rede social. Ainda que o usuário não saiba exatamente o que é contra a política do Instagram, a consequência pode ser ter as ações limitadas e um nível de engajamento reduzido, ou mesmo chegar a ser banido. Tudo isso pode gerar o erro.

Como resolver o erro “limitamos a frequência” no Instagram?

Para resolver o erro, é preciso tomar algumas providências e a primeira delas é atualizar o aplicativo. A ação pode corrigir eventuais bugs presentes na versão anterior que poderiam gerar o erro de leitura do algoritmo. Caso isso não funcione, será preciso relatar um problema dentro da rede social, com a explicação do ocorrido para que o Instagram verifique as suas informações e o corrija.

Para isso, abra o app e toque no ícone de perfil do usuário. Em seguida, toque nas três barrinhas no canto superior direito da tela, depois, em “Configurações e privacidade”, deslize a tela para baixo até encontrar o campo “Ajuda”. Uma nova aba será aberta, na qual será preciso clicar em “Relatar um problema”, fazer a descrição textual do ocorrido e anexar uma imagem com o registro do erro. Será preciso por fim aguardar o retorno do aplicativo com a resolução do erro.

Como evitar o erro limite de ações no Instagram?

O principal motivo para que o erro aconteça está em comportamento de interação excessivo em um curto período de tempo. Isso ocorre porque a própria rede social impõe uma série de limitações diárias como número máximo de perfis seguidos, postagens, curtidas, comentários e entre outras ações. A título de curiosidade, o Instagram trabalha com números em torno de 100 publicações, 800 curtidas e de 180 a 200 comentários por dia. Mais do que isso, a rede pode considerar spam.

Uma dica para se evitar o aparecimento da mensagem de erro no Instagram é aumentar a quantidade de seguidores, comentários e curtidas de forma gradual. Afinal, caso o usuário aumentar suas interações de forma excessiva em um curto período de tempo, a ação pode ser confundida pelo algoritmo da plataforma como ato de spam.

