Como ver o histórico da calculadora do iPhone (iOS)

O histórico de contas na Calculadora do iPhone ( iOS ) não pode ser feito de forma nativa neste sistema operacional. Apesar disso, as operações realizadas e resultados obtidos podem ser acessado por usuários de outras maneiras. Algumas opções para isso, por exemplo, é gravar a tela do aparelho enquanto o usuário realiza algum cálculo ou até baixar aplicativos fornecidos por terceiros na App Store, por exemplo. Conforme a Apple , embora a atualização na calculadora seja bastante esperada pelos usuários, ela não está disponível no próprio celular por questão de privacidade. Abaixo, o TechTudo listou quatro opções para te ajudar a resolver esta questão.

Copiar último resultado da calculadora

O iPhone fornece a opção de copiar o resultado do último cálculo sem a necessidade do usuário abrir novamente o aplicativo da calculadora. Para fazer isso, basta ir na Central de Controle e, em seguida, pressionar o ícone da calculadora. Fara finalizar, aperte em “Copiar Resultado”. Essa é uma alternativa ao registro de histórico, que ainda não está disponível para aparelhos do sistema operacional iOS, mas pode facilitar o procedimento.

Função memória na calculadora científica

Outra opção para ver o histórico da calculadora do iPhone (iOS) é a de armazenar operações no modo científico do app. Para visualizar a função memória, basta abrir o aplicativo Calculadora e girar o iPhone para o modo paisagem. Caso não funcione, o usuário deve verificar se o bloqueio de orientação da tela está desativado, através da Central de Controle.

Para realizar o procedimento, clique no botão “m+” antes do cálculo. Após efetuar o cálculo, clique no botão “mr” para verificar todo o cálculo salvo. Porém, caso queira redefinir o último número salvo para zero novamente, basta apertar o botão “mc”. Já o botão “m-” significa subtração do cálculo salvo.

Fazer download de outros aplicativos de calculadora no iPhone

Como o histórico de cálculos não fica armazenado no iOS por motivos de privacidade, uma alternativa para visualização é a de utilizar aplicativos de terceiros, como o aplicativo Calculadora com Histórico. O app deixa disponível os cálculos realizados anteriormente na própria tela. Além disso, este app tem uma interface simples e facilita a visualização de todos os cálculos realizados.

Armazenar histórico gravando a tela

Por fim, outra maneira de ter todos os cálculos salvos é gravar a tela enquanto realiza alguma conta. Assim, todas as operações anteriores poderão ser revistos em seguida na gravação da tela. O procedimento é fácil e pode ser feito através da Central de Controle. Toque no ícone de gravação de tela, representado por um círculo, para iniciar a gravação. Após o cálculo, basta interromper a gravação, que ficará disponível na galeria de fotos do aparelho.

Com informações de Nerd Chalk, MacOSX e Applavia.

