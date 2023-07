Comprar seguidores no Threads: entenda riscos e motivos para não fazer

O Threads é a sensação do momento. A nova rede social da Meta atraiu os holofotes ao oferecer uma alternativa robusta ao Twitter , que encara inúmeros problemas desde que Elon Musk assumiu a rede social em 2022. Apesar de ser uma ferramenta recente, já há ofertas de serviços para comprar seguidores, mesmo que a prática seja proibida pelas políticas do Instagram , rede social integrada a nova plataforma. A seguir, conheça os riscos e os motivos para você evitar esse tipo de automatização que pode resultar até na suspensão do perfil.

Violação dos termos da rede social

As plataformas da Meta contam com uma série de regras para evitar comportamentos nocivos como a compra de seguidores. A política de “Comportamento não autêntico”, por exemplo, veda o uso de recursos para enganar pessoas quanto à popularidade, identidade e afins.

O mesmo acontece com o Threads. Os termos de uso da nova rede social indicam que os usuários precisam estar de acordo com as políticas do Instagram para usar a plataforma. O documento também informa que é proibido o uso de robôs, rastreadores e outros dispositivos de automação ilícita.

Queda no engajamento

À primeira vista, o número de seguidores desperta atenção. Afinal, quem não fica impressionado ao ver um perfil com 100 mil seguidores? Mas isto não significa que a página é necessariamente popular. Uma vez que a maior parte dos espectadores não existem, mesmo com um número gigante de seguidores, o dono do perfil pode encarar uma queda no engajamento.

Ou seja, não existe caminho fácil para alcançar o sucesso em nenhuma rede social. Para ter muitos seguidores, comentários, curtidas e manter a sua reputação, é preciso criar conteúdo de valor e interagir com o público. Você também deve evitar a violação dos termos do Threads para fugir de punições que, eventualmente, vão reduzir o alcance dos seus posts.

Sites e aplicativos para comprar seguidores não são seguros

A Meta não certifica e nem oferece serviços para comprar seguidores. A própria companhia também não permite o uso dessas ferramentas em suas redes sociais, incluindo o Instagram, que é responsável pelo Threads. E para completar, muitos desses sites e aplicativos que oferecem o “benefício” não são seguros.

Evite essas plataformas, pois elas podem usadas para roubar dados, inclusive do seu cartão de crédito. Você também pode ter dores de cabeça para reaver o dinheiro após a compra, caso o serviço não seja oferecido como prometido ou, após um tempo, sofrer uma redução drástica de seguidores.

Seguidores comprados podem desaparecer a qualquer momento

De tempos e tempos, a Meta costuma apagar contas que são consideradas como falsas. Assim, a companhia pode excluir, a qualquer momento, os perfis fakes que foram utilizadas para inflar o número de seguidores comprados para uma conta. Um prejuízo tanto nas métricas quanto para o seu bolso.

Cabe ressaltar que, aparentemente, a Meta não realizou nenhuma operação para excluir fakes no Threads até o momento de publicação. Todavia, como a nova rede social é vinculada ao Instagram, espera-se que as futuras rondas para conter páginas falsas afetem as duas redes sociais.

Seguidores falsos não monetizam

Além do engajamento, inflar o número de seguidores também não rende mais dinheiro para o seu perfil. Uma vez que boa parte do público é formada por contas falsas, não existe interação na página. E como não há interação, o criador de conteúdo também não consegue vender produtos pelo Threads, pois está falando para uma plateia que, na verdade, não existe.

Esta dica também é válida para agências que estão em busca de influenciadores para fazer campanhas patrocinadas. Dessa forma, verifique atentamente o teor dos seguidores de um perfil do Threads antes de fechar uma parceria. No geral, os perfis falsos têm comportamentos bem característicos, como a ausência de publicações e de interações.

A conta pode ser penalizada

A Meta prevê penalizações para usuários que infringem os termos de uso. As punições variam, mas a conta pode tanto ser suspensa por alguns dias como banida para sempre. Especialmente se o usuário infringir outras regras previstas pela Meta nos seus termos de serviço.

Novamente, por ser uma plataforma vinculada ao Instagram, o Threads se baseia nas regras da rede social de fotos e vídeos. Segundo os termos de uso da nova plataforma, a companhia tem o direito de remover qualquer conteúdo “se acreditar que esse conteúdo viola estes Termos ou os Termos do Instagram”.

Além disso, o segundo tópico dos termos de serviço indica que, para usar o Threads, você também deve estar em conformidade com “os demais Termos do Instagram”. E explica: “para esclarecer, quaisquer disposições nos Termos do Instagram sobre quem pode usar o Instagram também se aplicarão ao seu uso do Serviço Threads”. Ou seja, apesar de novo, o Threads não é uma terra sem lei!

Com informações de Meta

