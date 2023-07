Conheça 25 filmes tristes para se acabar de chorar

A seguir, você confere uma lista organizada pelo TechTudo repleta de produções clássicas como A Lista de Schindler e A Escolha de Sofia, indo até títulos mais recentes como Moonlight: Sob a Luz do Luar e Retrato de Uma Jovem em Chamas. Em cada dica você confere informações sobre elenco, enredo e onde conferir cada filme.

Drama Sempre ao Seu Lado, estrelado por Richard Gere, é um dos filmes com cachorros que emocionam o público

PS Eu Te Amo (2007)

O drama romântico protagonizado por Hilary Swank (Menina de Ouro) e Gerard Butler (300) pode ser visto no Amazon Prime Video e Netflix. No longa dirigido por Richard LaGravenese (Dezesseis Luas), a vida de Holly Kennedy (Swank) é abalada quando o amor de sua vida, o irlandês Gerry (Butler), morre. Desamparada, ela descobre que o marido, antes de morrer, deixou instruções valiosas sobre como ela deverá aproveitar a vida sem a sua presença. Ainda integram o elenco Lisa Kudrow (Friends), Harry Connick Jr. (Quando o Amor Acontece), Gina Gershon (A Outra Face), Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), e mais.

3 de 27 PS: Eu te Amo é protagonizado por Hilary Swank e Gerard Butler — Foto: Reprodução/JustWatch PS: Eu te Amo é protagonizado por Hilary Swank e Gerard Butler — Foto: Reprodução/JustWatch

A Lista de Schindler (1993)

Este clássico do cinema dirigido por Steven Spielberg (Os Fabelmans) adapta a vida do empresário alemão Oskar Schindler (1908 - 1974), responsável por salvar milhares de judeus durante o Holocausto. Aqui, o personagem histórico é interpretado por Liam Nesson (Star Wars). Disponível na Netflix, Globoplay, Claro TV+ e Univer Video, a biografia mostra como o empresário usou da mão de obra barata judia como um recurso de salvamento. O elenco conta com Ralph Fiennes (Harry Potter), Ben Kingsley (O Ditador), Caroline Goodall (Risco Total) e Embeth Davidtz (O Homem Bicentenário).

4 de 27 A Lista de Schindler é um marco na carreira do diretor Steven Spielberg — Foto: Reprodução/IMDb A Lista de Schindler é um marco na carreira do diretor Steven Spielberg — Foto: Reprodução/IMDb

O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

O drama homoafetivo presente em O Segredo de Brokeback Mountain pode ser visto nas plataformas Claro TV+, Globoplay, Lionsgate+ e Star+. Estrelado por Heath Ledger (Batman: O Cavaleiro das Trevas) e Jake Gyllenhaal (Os Suspeitos), o filme narra o romance entre os caubóis Ennis Del Mar (Ledger) e Jack Twist (Gyllenhaal), sufocado por anos pelo medo de se revelarem publicamente como homossexuais. Michelle Williams (O Rei do Show), Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada) e Linda Cardellini (Disque Amiga para Matar) integram o elenco.

5 de 27 O Segredo de Brokeback Mountain marcou o cinema mundial ao mostrar o romance entre dois caubóis gays — Foto: Reprodução/IMDb O Segredo de Brokeback Mountain marcou o cinema mundial ao mostrar o romance entre dois caubóis gays — Foto: Reprodução/IMDb

Meu Primeiro Amor (1991)

Um clássico da Sessão da Tarde, Meu Primeiro Amor pode ser visto hoje nas plataformas Claro TV+, HBO Max, Netflix e Star+. Com direção de Howard Zieff (A Recruta Benjamim), a comédia dramática é protagonizada por Anna Chlumsky (Veep), Macaulay Culkin (Esqueceram de Mim), Dan Aykroyd (Os Caça-Fantasmas) e Jamie Lee Curtis (Halloween). Vada Sultenfuss (Chlumsky) é uma adiantada garota de 11 anos que tem como melhor amigo Thomas J. Sennett (Culkin), um garoto retraído. Aos poucos, a amizade dos dois evolui para algo mais, o que torna a primeira experiência deles com o amor.

6 de 27 Meu Primeiro Amor ficou marcado no Brasil por conta das exibições na Sessão da Tarde — Foto: Reprodução/IMDb Meu Primeiro Amor ficou marcado no Brasil por conta das exibições na Sessão da Tarde — Foto: Reprodução/IMDb

A Escolha de Sofia (1982)

Um dos grandes marcos na carreira da atriz Meryl Streep (Adoráveis Mulheres), A Escolha de Sofia está disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Claro TV+ e Google Play Filmes por R$ 6,90 e na Apple TV+ por R$ 9,90. Streep interpreta Sophie, uma polonesa que sobreviveu aos horrores do Holocausto e se muda para os EUA. Quando se apaixona por um escritor chamado Stingo (Peter MacNicol), uma decisão difícil do seu passado volta à tona quando o jovem lhe pergunta sobre a guerra. Dirigido por Alan J. Pakula (Dossiê Pelicano), o elenco é composto por Kevin Kline (Um Peixe Chamado Wanda), Rita Karin (O Grande Engano) e Josh Mostel (O Paizão).

7 de 27 Graças ao papel em A Escolha de Sofia, Meryl Streep conquistou a estatueta de Melhor Atriz no Oscar de 1983 — Foto: Reprodução/IMDb Graças ao papel em A Escolha de Sofia, Meryl Streep conquistou a estatueta de Melhor Atriz no Oscar de 1983 — Foto: Reprodução/IMDb

Preciosa - Uma História de Esperança (2009)

Quando estrelou Preciosa, filme disponível no Amazon Prime Video e Claro TV+, a atriz Gabourey Sidibe (A Escolhida) era estreante. Seu talento neste drama do diretor Lee Daniels (O Mordomo da Casa Branca) chamou atenção do público e crítica, o que lhe rendeu uma indicação Oscar de Melhor Atriz. Sidibe interpreta Claireece "Preciosa", uma jovem negra pobre que, apesar do apelido, é tratada com desprezo por quase todos em sua volta. Sua esperança está na nova professora de sua escola, que acredita no seu potencial. Estão no elenco Mo'Nique (Garotas Formosas), Paula Patton (Dose Dupla) e os astros pop Mariah Carrey e Lenny Kravitz.

8 de 27 Preciosa rendeu uma indicação a atriz estreante Gabourey Sidibe — Foto: Reprodução/IMDb Preciosa rendeu uma indicação a atriz estreante Gabourey Sidibe — Foto: Reprodução/IMDb

À Espera de um Milagre (1999)

O filme que revelou o ator Michael Clarke Duncan pode ser visto no Amazon Prime Video e Claro TV+. O título tem direção de Frank Darabont (Um Sonho de Liberdade) e é baseado no livro homônimo de Stephen King. Na metade da década de 1930, o carcereiro Paul Edgecomb (Tom Hanks) entra em contato com o prisioneiro John Coffey (Duncan), um homem negro forte e de mentalidade infantilizada que é acusado de assassinar duas meninas brancas. Condenado à morte, Coffey parece ser mais que inocente, e sim, portador de um dom especial. Ainda integram o elenco David Morse (Paranoia), Sam Rockwell (Três Anúncios Para um Crime), James Cromwell (Eu, Robô), e mais.

9 de 27 Á Espera de um Milagre tem como destaque Michael Clarke Duncan, indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo longa — Foto: Reprodução/IMDb Á Espera de um Milagre tem como destaque Michael Clarke Duncan, indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo longa — Foto: Reprodução/IMDb

A Vida é Bela (1997)

Ainda que este filme tenha tirado o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro para Central do Brasil em 1999, esta obra protagonizada e dirigida por Roberto Benigni (Pinóquio) merece ser vista sem ressentimentos. O astro italiano interpreta Guido, um livreiro judeu que sobrevive os horrores do Holocausto junto com o filho na Itália durante a 2ª Guerra Mundial. Para mascarar a dura realidade, Guido cria um mundo de faz de conta para o pequeno Giosué (Giorgio Cantarini). Integram o elenco Nicoletta Braschi (O Tigre e a Neve), Giustino Durano (A Sorte de Ser Mulher) e Marisa Paredes (A Pele Que Habito). A obra está disponível na Oldflix.

10 de 27 O filme A Vida é Bela venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, derrotando o brasileiro Central do Brasil — Foto: Reprodução/IMDb O filme A Vida é Bela venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, derrotando o brasileiro Central do Brasil — Foto: Reprodução/IMDb

Ela (2013)

Tão real quanto dramático, a obra do diretor Spike Jonze (Quero ser John Malkovich) é um retrato da solidão humana mediada pela tecnologia. Disponível na Netflix e Paramount+, o longa é protagonizado por Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), um escritor solitário que ingenuamente se apaixona por Samantha (voz de Scarlett Johansson), uma assistente virtual. Aos poucos, o que era apenas um serviço digital passa a ser o amor platônico de Theodore. O filme ainda conta com Amy Adams (O Homem de Aço), Rooney Mara (Carol), Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) e Olivia Wilde (Meu Pai).

11 de 27 Joaquin Phoenix interpreta um escritor solitário que se apaixona por uma assistente virtual — Foto: Reprodução/IMDb Joaquin Phoenix interpreta um escritor solitário que se apaixona por uma assistente virtual — Foto: Reprodução/IMDb

A Vida Invisível (2019)

Com direção de Karim Aïnouz (Praia do Futuro) e baseado no romance homônimo de Martha Batalha, A Vida Invisível pode ser visto no Globoplay. Na década de 1950, as irmãs Eurídice (Carol Duarte) e Guida Gusmão (Julia Stockler) cultivam sonhos diferentes, mas se apoiam mutuamente. Mas quando uma briga familiar separa as duas irmãs, a maior vontade delas passa a ser o reencontro. Entre os outros nomes do elenco estão Gregório Duvivier (Porta dos Fundos), Bárbara Santos (Ash Wednesday) e Fernanda Montenegro (Central do Brasil).

12 de 27 A Vida Invisível teve ótima repercussão entre a crítica no exterior — Foto: Reprodução/IMDb A Vida Invisível teve ótima repercussão entre a crítica no exterior — Foto: Reprodução/IMDb

Me Chame pelo Seu Nome (2017)

Outro romance LGBT da lista é Me Chame Pelo Seu Nome, dirigido por Luca Guadagnino (Até os Ossos) e disponível no Amazon Prime Video, Paramount+ e Oi Play. Baseado no livro de André Aciman, a história se passa nos anos 1980 e narra o romance entre o italiano adolescente Elio (Timothée Chalamet) e o americano Oliver (Armie Hammer), em um casarão na Itália onde Oliver está como assistente acadêmico do pai de Elio. Aos poucos, o jovem começa a se descobrir nas questões amorosas. Integram o elenco Michael Stuhlbarg (Your Honor), Amira Casar (Charuto de Mel), Esther Garrel (O Amante de um Dia), entre outros.

13 de 27 Me Chame Pelo Seu Nome deu visibilidade à carreira de Timothée Chalamet — Foto: Reprodução/IMDb Me Chame Pelo Seu Nome deu visibilidade à carreira de Timothée Chalamet — Foto: Reprodução/IMDb

Titanic (1997)

Clássico do cinema, o longa Titanic ainda emociona o público com seu romance trágico até hoje, o título pode ser visto no Star+. O longa do diretor James Cameron (Avatar) tem no elenco principal Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez Em Hollywood) e Kate Winslet (Divergente). Em 1912, dois jovens de diferentes classes estão entre os tripulantes do navio Titanic: o desenhista pobre Jack Dawson (DiCaprio) e a aristocrata Rose DeWitt Bukater (Winslet). Uma vez apaixonados, o casal deve sobreviver à tragédia que acometeu a embarcação no meio do oceano. O elenco conta com Billy Zane (O Fantasma), Kathy Bates (Louca Obsessão), Frances Fisher (60 Segundos), e mais.

14 de 27 Titanic conta a história de amor entre Jack e Rose e pode ser encontrado no Star+ — Foto: Divulgação/20th Century Fox Titanic conta a história de amor entre Jack e Rose e pode ser encontrado no Star+ — Foto: Divulgação/20th Century Fox

Marley & Eu (2005)

Não existe coração forte o suficiente para não se emocionar com dramas caninos. É o caso de Marley & Eu, adaptação do best-seller escrito por John Grogan. O longa pode ser visto no Amazon Prime Video e HBO Max. Na trama, o casal John (Owen Wilson) e Jennifer Grogan (Jennifer Aniston) resolvem adotar um labrador filhote. Batizado como Marley, o cãozinho desde pequeno é a causa de diversas confusões e aprendizados vivenciados pelo casal. Participam do filme Eric Dane (Euphoria), Kathleen Turner (A Guerra dos Roses), Alan Arkin (Pequena Miss Sunshine), além da direção de David Frankel (O Diabo Veste Prada).

15 de 27 Marley & Eu é baseado no best-seller homônimo do jornalista John Grogan — Foto: Reprodução/IMDb Marley & Eu é baseado no best-seller homônimo do jornalista John Grogan — Foto: Reprodução/IMDb

O Pianista (2002)

Outro drama com temática da 2ª Guerra de marejar os olhos é O Pianista, épico do diretor Roman Polanski (O Bebê de Rosemary) disponível no Amazon Prime Video. Adrien Brody, vencedor do Oscar de Melhor Ator em 2003, interpreta Władysław Szpilman, um pianista judeu que vive e trabalha em Varsóvia, na Polônia, durante os anos 1930. Quando o exército nazista toma conta da região para levar os judeus aos campos de extermínio, Szpilman inicia uma jornada solitária pela própria sobrevivência. Integram o filme Thomas Kretschmann (King Kong), Frank Finlay (Othelo), Maureen Lipman (Oklahoma!), Emilia Fox (Delicious), e mais.

16 de 27 Adrien Brody recebeu um Oscar de Melhor Ator por O Pianista — Foto: Reprodução/IMDb Adrien Brody recebeu um Oscar de Melhor Ator por O Pianista — Foto: Reprodução/IMDb

Diário de Uma Paixão (2004)

Uma das adaptações cinematográficas do escritor best-seller Nicholas Sparks, Diário de Uma Paixão tem direção de Nick Cassavetes (Um Ato de Coragem) e está disponível no HBO Max. Protagonizado por Rachel McAdams (Meninas Malvadas) e Ryan Gosling (Barbie), o longa mostra a história de amor do casal Allie (McAdams) e Duke (Gosling), dois jovens de realidades diferentes que cultivam uma paixão duradoura, apesar das adversidades. Gena Rowlands (A Chave Mestra), James Garner (Fugindo do Inferno) e Sam Shepard (Amor Bandido) integram o elenco.

17 de 27 Cena icônica de beijo na chuva em 'Diário de Uma Paixão' foi protagonizada por Gosling e McAdams — Foto: Reprodução/IMDb Cena icônica de beijo na chuva em 'Diário de Uma Paixão' foi protagonizada por Gosling e McAdams — Foto: Reprodução/IMDb

Hotel Ruanda (2004)

O drama de guerra Hotel Ruanda, do diretor Terry George (A Promessa), dá destaque ao massacre da população tutsi em Ruanda, país da África Central, ocorrido em 1994. Disponível no Amazon Prime Video, o longa conta a história real do empresário hoteleiro Paul Rusesabagina (Don Cheadle), que usou de sua influência entre a elite do país para salvar milhares de tutsis que seriam mortos no conflito. Pelo papel, Cheadle foi indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2005. Integram o elenco Sophie Okonedo (Morte no Nilo), Nick Nolte (Cabo do Medo), Fana Mokoena (Homem Caído), entre outros.

18 de 27 Hotel Ruanda retrata o massacre cometido contra o povo tutsi em 1994, em Ruanda — Foto: Reprodução/IMDb Hotel Ruanda retrata o massacre cometido contra o povo tutsi em 1994, em Ruanda — Foto: Reprodução/IMDb

Um Dia (2011)

O romance estrelado por Anne Hathaway (O Diário da Princesa) e Jim Sturgess (Quebrando a Banca) é uma adaptação do livro homônimo do roteirista David Nicholls. O longa, disponível no Star+, tem como protagonistas o casal Emma Morley (Hathaway) e Dexter Mayhew (Sturgess), dois estudantes que passam um dia juntos no dia de formatura em 1988 e, ao longo de 20 anos, vivenciam momentos de amor, amizade, discussões e esperança. Tom Mison (Amor Impossível), Jodie Whittaker (Doctor Who), Rafe Spall (O Ritual) e Patricia Clarkson (A Mentira) integram o elenco, sob direção de Lone Scherfig (Educação).

19 de 27 Um Dia é protagonizado por Anne Hathaway e Jim Sturgess — Foto: Reprodução/IMDb Um Dia é protagonizado por Anne Hathaway e Jim Sturgess — Foto: Reprodução/IMDb

Se a Rua Beale Falasse (2018)

Disponível para aluguel nas locadoras Google Play Filmes (R$ 5,90), Amazon Prime Video, Claro TV+ (R$ 6,90) e Apple TV+ (R$ 11,90), Se a Rua Beale Falasse é uma adaptação do romance homônimo escrito pelo autor James Baldwin (1924 - 1987). Dirigido por Barry Jenkins, o longa de época conta a história de Clementine Rivers (KiKi Layne), uma jovem que corre contra o tempo para provar a inocência do marido Alonzo Hunt (Stephan James), preso acusado de violação. Integram o cast Regina King (Watchmen), Teyonah Parris (The Marvels) e Colman Domingo (Fear of The Walking Dead).

20 de 27 Se a Rua Beale Falasse é uma adaptação do romance do autor americano James Baldwin — Foto: Reprodução/IMDb Se a Rua Beale Falasse é uma adaptação do romance do autor americano James Baldwin — Foto: Reprodução/IMDb

O Menino do Pijama Listrado (2008)

A obra do diretor Mark Herman (Toque de Esperança) é mais um drama da lista que emociona ao mostrar os horrores do nazismo na 2ª Guerra; desta vez, com uma história protagonizada por crianças. Asa Butterfield (Sex Education) é Bruno Hoess, um garoto de 8 anos filho de um oficial do alto escalão nazista. Quando vai morar com a família ao lado de um campo de concentração, ele conhece um garoto judeu da mesma idade chamado Shmuel (Jack Scanlon). O convívio faz com que Bruno conheça a verdade sobre a ideologia de sua família. Disponível na Netflix e Globoplay, o longa conta com elenco de Vera Farmiga (Invocação do Mal), David Thewlis (Mulher-Maravilha) e Rupert Friend (Hitman: Agente 47).

21 de 27 O Menino do Pijama Listrado emocionou espectadores do mundo inteiro com história de amizade entre duas crianças na 2ª Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes O Menino do Pijama Listrado emocionou espectadores do mundo inteiro com história de amizade entre duas crianças na 2ª Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Retrato de Uma Jovem em Chamas (2019)

Com protagonismo feminino, Retrato de Uma Jovem em Chamas é mais um romance com temática LGBT presente na lista. Dirigido por Céline Sciamma (Lírios D'Água), o longa está disponível no Globoplay. Durante o século 18, a pintora Marianne (Noémie Merlant) é encarregada de pintar o retrato de Héloïse (Adèle Haenel), uma adolescente que está prestes a se casar contra a sua vontade e se recusa a posar para o retrato. Para conseguir o que deseja, Marianne a observa todos os dias, mas a companhia evolui para paixão. Luàna Bajrami (O Acontecimento), Valeria Golino (Rain Man) e Christel Baras (Tom Boy) integram o elenco.

22 de 27 A pintora Marianne (Noémie Merlant) é encarregada de pintar um retrato da jovem Héloïse (Adèle Haenel). No entanto, obstáculos sentimentais impedem o trabalho — Foto: Reprodução/IMDb A pintora Marianne (Noémie Merlant) é encarregada de pintar um retrato da jovem Héloïse (Adèle Haenel). No entanto, obstáculos sentimentais impedem o trabalho — Foto: Reprodução/IMDb

Uma Prova de Amor (2009)

Cameron Diaz (As Panteras) e Abigail Breslin (Pequena Miss Sunshine) protagonizam o drama Uma Prova de Amor, outro título da lista dirigido por Nick Cassavetes. O filme está disponível para aluguel no Apple TV+, Google Play Filmes e Amazon Prime Video por R$ 7,90. No enredo, a adolescente Anna Fitzgerald (Breslin) deseja obter emancipação de sua família. Ela descobre que seu nascimento é resultado de uma tentativa dos pais em salvar sua irmã mais velha, Kate (Sofia Vassilieva), vítima de uma severa leucemia. Agora, Anna e sua mãe Sara (Diaz) refletem sobre as decisões que tomaram. Alec Baldwin (Os Infiltrados) e Jason Patric (Os Garotos Perdidos) integram o elenco.

23 de 27 Cameron Diaz interpreta uma mãe cuja filha tem leucemia em Uma Prova de Amor — Foto: Reprodução/IMDb Cameron Diaz interpreta uma mãe cuja filha tem leucemia em Uma Prova de Amor — Foto: Reprodução/IMDb

Fruitvale Station: A Última Parada (2013)

O assassinato do jovem afro-americano Oscar Grant pela polícia da Califórnia em janeiro de 2009 é retratado no filme Fruitvale Station: A Última Parada, do diretor Ryan Coogler (Pantera Negra). O longa pode ser visto no Amazon Prime Video e Paramount+. Grant, interpretado por Michael B. Jordan (Creed), tem sua vida horas antes do incidente fatal mostrada no longa, como sua relação com a namorada, sua mãe e a filha pequena. Além de Jordan, integram o elenco Melonie Diaz (Charmed), Octavia Spencer (Ma) e Kevin Durand (Legião).

24 de 27 Fruitvale Station: A Última Parada retrata o assassinato do jovem Oscar Grant pela polícia da Califórnia — Foto: Reprodução/IMDb Fruitvale Station: A Última Parada retrata o assassinato do jovem Oscar Grant pela polícia da Califórnia — Foto: Reprodução/IMDb

Sempre ao Seu Lado (2009)

O drama canino conta a história real de Hachikō, um cão da raça akita que foi leal ao seu dono durante os anos 1930 no Japão. O longa do diretor Lasse Hallström (Hilma) é um remake do longa japonês Hachikō Monogatari (1987). Na nova versão, disponível no Amazon Prime Video e Globoplay, o astro Richard Gere (Uma Linda Mulher) é Parker Wilson, um professor que adota um cão abandonado em uma estação de trem. Com o tempo, a lealdade do cãozinho não é abalada nem nos momentos mais difíceis de Parker. Joan Allen (Diário de uma Paixão), Sarah Roemer (Paranoia) e Jason Alexander (Seinfield) estão no elenco.

25 de 27 Sempre ao seu Lado é mais uma adaptação da história real do cachorro japonês Hachikō, conhecido mundialmente por ter sido fiel ao seu dono — Foto: Reprodução/IMDb Sempre ao seu Lado é mais uma adaptação da história real do cachorro japonês Hachikō, conhecido mundialmente por ter sido fiel ao seu dono — Foto: Reprodução/IMDb

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2017, Moonlight: Sob a Luz do Luar é a adaptação do diretor Barry Jenkins da peça teatral In Moonlight Black Boys Look Blue, do autor Tarell Alvin McCraney. Na trama disponível no HBO Max, Claro TV+ e Oi Play, o personagem Chiron tem sua infância, adolescência e vida adulta percorrida em três atos onde o protagonista se esquiva de ter o domínio sobre sua própria vida. Para lhe auxiliar no caminho, ele tem ajuda do traficante cubano Juan (Mahershala Ali). Alex Hibbert (The Chi), Ashton Sanders (O Protetor 2) e Trevante Rhodes (Bird Box) interpretam Chiron.

26 de 27 Amores e dificuldades de um homem negro homossexual são retratados no vencedor do Oscar 'Moonlight' — Foto: Reprodução/IMDb Amores e dificuldades de um homem negro homossexual são retratados no vencedor do Oscar 'Moonlight' — Foto: Reprodução/IMDb

A Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

Para finalizar, uma das principais obras do ator Robin Williams, o título pode ser assistido no Star+. Na trama, John Keating (Williams) é um professor encarregado de dar aula para um grupo de jovens ricos ainda indecisos sobre o rumo de suas vidas. Até que a metodologia livre do novo professor abre caminhos jamais pensados entre os alunos, algo que chama atenção não só deles, como da diretoria conservadora da instituição. Ethan Hawke (O Telefone Preto), Robert Sean Leonard (House, M.D.), Gale Hansen (Visão Dupla) e Josh Charles (Quatro Irmãos) são alguns dos nomes do elenco, com direção de Peter Weir (O Show de Truman).

27 de 27 Sociedade dos Poetas Mortos é um marco na carreira do ator Robin Williams, morto em 2014 — Foto: Reprodução/IMDb Sociedade dos Poetas Mortos é um marco na carreira do ator Robin Williams, morto em 2014 — Foto: Reprodução/IMDb

