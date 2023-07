Conheça 4 filmes de Greta Gerwig (Barbie) para conhecer e se emocionar

Greta Gerwig é uma atriz, roteirista e diretora norte-americana, conhecida pelos filmes Lady Bird: A Hora de Voar (2017) e a adaptação de Adoráveis Mulheres (2019), disponíveis no Globoplay e na Netflix , respectivamente. Antes da artista migrar para a direção, no entanto, ela protagonizou alguns longas de peso, como Frances Ha (2012), Jackie (2016) e Para Roma Com Amor (2012). O mais novo filme dirigido e escrito por Gerwig é Barbie, lançado nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (20).

Desde sua estreia, a diretora já foi indicada a diversas categorias no Oscar, incluindo Melhor Direção por Lady Bird, em 2018. Com esta nomeação, ela se tornou a quinta mulher a concorrer na categoria — sendo que apenas sete diretoras foram indicadas até hoje. Confira sinopse, elenco e todos os detalhes dos quatro filmes dirigidos por Greta Gerwig.

Lady Bird: A Hora de Voar (2017)

Lady Bird acompanha Christine, uma menina autêntica que sonha em fazer faculdade longe de sua cidade natal, na Califórnia. Sua mãe, entretanto, tenta convencê-la a não fazer isso, tornando a relação entre as duas ainda mais complicada. Esse é um dos filmes mais conhecidos de Greta Gerwig, indicado ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante.

Saoirse Ronan (Brooklyn) e Laurie Metcalf (Roseanne) são as protagonistas Christine e Marion, que concorreram ao prêmio. Timothée Chalamet (Duna) e Lucas Hedges (Boy Erased) também fazem parte do elenco do longa, como Kyle e Danny. Lady Bird, que está disponível no Globoplay, acumula 7,4 pontos no IMDb e tem 99% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes.

Adoráveis Mulheres (2019)

O filme é uma adaptação do romance homônimo de Louisa May Alcott, estrelado pela dupla de Lady Bird, Saoirse Ronan e Timothée Chalamet, como Jo e Laurie. A obra conta a história de uma escritora independente, irmã de três meninas, que sonha com um futuro diferente do que era esperado para as mulheres da época. Florence Pugh (Não Se Preocupe, Querida) e Emma Watson (Harry Potter) também compõem o elenco, nos papéis de Amy e Meg.

Adoráveis Mulheres está disponível na Netflix e é avaliado em 7,8 pontos no IMDb, com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme também concorreu a diversas categorias no Oscar de 2020, como Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado, levando o prêmio de Melhor Figurino.

Nights and Weekends (2008)

A estreia de Greta Gerwig na direção foi em Nights and Weekends, ao lado de Joe Swanberg (Apostando Tudo), que também co-escreveu o longa. A dupla ainda interpreta os protagonistas Mattie e James, um casal que decide terminar o namoro por não suportar mais o relacionamento à distância. Os dois, entretanto, ainda se amam e não conseguem virar a página tão rápido.

O filme marcou 6,0 pontos no IMDb e é aprovado por 85% da crítica no Rotten Tomatoes. De acordo com Cynthia Fuchs, do NPR, Nights and Weekends é uma obra “amável e gentil sobre a perda e a decepção”. A jornalista também cita o caráter íntimo do longa, que inclui cenas "de grande vulnerabilidade".

Barbie (2023)

Com Margot Robbie (Babilônia) e Ryan Gosling (La La Land) nos papéis de Barbie e Ken, o filme mostra o casal de bonecos se aventurando no “mundo real”, em busca de respostas sobre a sua existência. Greta Gerwig assume a direção e o roteiro, que também é assinado por Noah Baumbach (História de um Casamento).

No elenco, outros nomes de peso estão confirmados, como Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Michael Cera (Superbad: É Hoje), Ncuti Gatwa (Sex Education), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Issa Rae (Insecure) e a cantora Dua Lipa. Barbie chegou aos cinemas brasileiros em 20 de julho.

