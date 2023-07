Conheça os 10 melhores filmes do Apple TV+ que você precisa assistir

Pensando em quem assinou o serviço recentemente ou é usuário antigo, mas não sabe no que dar play, o TechTudo listou 10 filmes do Apple TV+ que você precisa assistir. A seleção foi baseada na repercussão dos títulos entre a crítica e o público, e levou em conta apenas o catálogo da versão brasileira da plataforma. Confira, a seguir, sinopse, elenco e avaliações das produções.

Emancipation

Drama histórico de 2022, Emancipation é um longa-metragem inspirado em uma história real, que contribuiu para o movimento abolicionista. Dirigido por Antoine Fuqua (Dia de Treinamento), o filme se passa na década de 1860 e segue os passos de um homem escravizado e açoitado quase até a morte, que busca desesperadamente fugir dos homens que o aprisionaram.

Protagonizado por Will Smith (À Procura da Felicidade), o título foi colocado nos holofotes antes mesmo de sua estreia, já que foi o primeiro trabalho do ator após a confusão com Chris Rock no Oscar 2022. Co-estrelado por Ben Foster (Medieval), que faz o vilão da história, o longa-metragem recebeu nota 6,2 do público no IMDb e tem uma avaliação de 45% da crítica no Rotten Tomatoes.

Passagem

Estrelado e produzido por Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes), Passagem é um filme de 2022 do estúdio A24. Dirigido por Lila Neugebauer, em sua estreia à frente de longa-metragens, o drama acompanha uma soldada estadunidense, temporariamente afastada de seu serviço no Afeganistão, que enfrenta problemas para se reajustar a sua nova realidade.

Além da protagonista, a produção ainda conta com Brian Tyree Henry (Atlanta), indicado a Melhor Ator Coadjuvante no Oscar. Lançado no Festival de Cinema de Toronto, o título tem uma aprovação de 84% (selo “Fresco”) da crítica especializada no Rotten Tomatoes e nota 6,6 dos fãs no IMDb.

Tetris

Dirigido por Jon S. Baird (Filth), Tetris é um filme biográfico estrelado por Taron Egerton (Rocketman). Lançado em março de 2023, o longa-metragem gira em torno de um empresário holandês que se apaixona por um jogo eletrônico até então desconhecido, mas de imenso potencial. Disposto a comercializá-lo mundialmente, ele faz de tudo parar adquirir a licença do game, o que o leva até seu programador russo e algumas figuras de grande poder da extinta URSS.

Misturando eventos ficcionais a momentos verídicos da batalha jurídica do Tetris, o filme mostra grandes nomes da política e da indústria de games dos anos 80. Bem recebido pela crítica e pelo público, ele tem uma avaliação de 82% (selo “Fresco”) da crítica especializada no Rotten Tomatoes e nota 7,4 no IMDb.

A história dos Beastie Boys

Lançado em 2020, A história dos Beastie Boys é um documentário ao vivo sobre o famoso grupo de hip-hop americano. Dirigido por Spike Jonze (Ela), antigo amigo e colaborador do trio, o longa-metragem é inspirado no livro de memórias Beastie Boys Book e é apresentado pelos ex-integrantes da banda Mike Diamond (Mike D) e Adam Horovitz (Ad-Rock).

Em um teatro lotado de Nova York, a dupla relembra seus 40 anos de amizade, os momentos mais marcantes de sua carreira e a perda de Adam Yauch (MCA), em 2012. Com participações especiais de Ben Stiller (Entrando Numa Fria) e Steve Buscemi (Cães de Aluguel), o documentário tem uma avaliação de 94% (selo “Fresco”) da crítica do Rotten Tomatoes e nota 7,7 do público no IMDb.

Wolfwalkers

Wolfwalkers foi indicado ao Oscar, BAFTA e Globo de Ouro de Melhor Animação, a produção é dirigida por Tomm Moore e Ross Stewart. Lançado em 2020, o filme encerra a "Trilogia Folclórica Irlandesa", série de filmes feitos por Moore com histórias independentes sobre alguns mitos e lendas do país.

Na trama, ambientada em uma Irlanda cheia de magia e superstição, uma jovem aprende o ofício da caça com seu pai. Um dia, ao conhecer e salvar uma garotinha na floresta, ela descobre a existência dos wolfwalkers, criaturas humanas que se transformam em lobos e que a fazem mudar sua visão sobre o que condenava. Dublado por Honor Kneafsey (A Livraria), o título tem uma aprovação de 99% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,0 no IMDb.

A Tragédia de Macbeth

Baseado na peça Macbeth de William Shakespeare, A Tragédia de Macbeth é um filme dirigido por Joel Coen — o primeiro solo do diretor, que sempre trabalhou em parceria com o irmão. Lançado em 2021, o longa acompanha a história de um lorde, abordado por três bruxas que profetizam que ele será o próximo rei da Escócia. Deslumbrado com a possibilidade e visando garantir que a visão se cumpra, ele e a esposa decidem armar um plano para assassinar o atual rei.

Estrelado por Denzel Washington (Dia de Treinamento) e Frances McDormand (Nomadland), o filme conta ainda com Brendan Gleeson (franquia Harry Potter) em seu elenco. Indicado a três categorias do Oscar, o título tem uma aprovação de 92% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,1 dos fãs no IMDb.

O Canto do Cisne

Mistura de drama e ficção científica, O Canto do Cisne é um longa-metragem lançado em 2021. Escrito e dirigido por Benjamin Cleary (Stutterer), o título se passa em um futuro tecnológico onde um novo experimento permite replicar um ser humano. Neste cenário, um homem com uma doença terminal passa a considerar a clonagem como uma possibilidade para que sua família não sofra com sua partida.

A produção é estrelada por Mahershala Ali (Green Book: O Guia), indicado ao Globo de Ouro por sua atuação, e pelas atrizes Naomie Harris (007 - Operação Skyfall), Glenn Close (Atração Fatal) e Awkwafina (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis). Co-produzida pelo próprio Mahershala Ali, a trama tem uma aprovação de 79% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,8 no IMDb.

O Banqueiro

Escrito e dirigido por George Nolfi (Os Agentes do Destino), O Banqueiro é um filme protagonizado por Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal) e Samuel L. Jackson (Invasão Secreta), e que também conta com Nicholas Hoult (Meu Namorado é um Zumbi) em seu elenco. Lançado em 2020, ele é inspirado na história real dos banqueiros Bernard Garrett e Joe Morris.

Na trama, ambientada nas décadas de 1950 e 1960, acompanhamos dois empresários afro-americanos que, para poderem comprar determinados imóveis, fazem um acordo com um jovem trabalhador branco para que ele finja ser seu chefe durante o negócio. Um dos primeiros filmes lançados pelo Apple TV+, o título tem nota 7,3 no IMDb e uma avaliação bastante positiva da crítica do Rotten Tomatoes, que o aprovou com 79% (selo “Fresco”).

Cherry - Inocência Perdida

Dirigido por Anthony e Joe Russo (Citadel), Cherry - Inocência Perdida é um filme lançado em 2021. Baseado no romance homônimo escrito por Nico Walker, o título segue os passos de um jovem rico que se alista como médico para o exército e é enviado para a Guerra do Iraque. Ao voltar para casa, o garoto passa a sofrer estresse pós-traumático e se vê envolvido no mundo do crime e das drogas.

Estrelado por Tom Holland (Entre Estranhos) e Ciara Bravo (Big Time Rush), o filme é inspirado na experiência traumática vivida por Walker durante a ocupação do Iraque. Apesar da recepção mista do filme, que teve nota 6,6 dos fãs no IMDb e uma avaliação de 37% da crítica no Rotten Tomatoes, a entrega e atuação de Tom Holland foram muito elogiadas.

Greyhound: Na Mira do Inimigo

Filme de guerra de 2020, Greyhound: Na Mira do Inimigo tem direção de Aaron Schneider (Segredos de um Funeral). Escrito e estrelado por Tom Hanks (À Espera de Um Milagre), o filme se passa em 1942 e é baseado no livro O Bom Pastor, escrito por CS Forester e inspirado em eventos reais da Segunda Guerra Mundial.

Na trama, acompanhamos um capitão que lidera um comboio de 37 navios aliados em sua primeira travessia à frente de um destróier dos EUA, e precisa fugir de uma perseguição empreendida pelos submarinos nazistas. Indicado ao Oscar de Melhor Som, o filme conta ainda com Stephen Graham (O Chef) e Rob Morgan (Bull) em seu elenco. Além da boa avaliação do público, que deu nota 7,0 para o título no IMDb, ele foi bem recebido pela crítica conquistando 78% (selo “Fresco”) de aprovação no Rotten Tomatoes.

