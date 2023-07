Conheça os 10 melhores filmes para assistir com a família reunida

Muitos filmes são destinados ao público adulto, mas existem histórias que agradam a família inteira. Longa-metragens como O Rei do Show, com Hugh Jackman, e franquias como Harry Potter, protagonizada por Daniel Radcliffe, são exemplos disso. Para quem se interessa por tramas nesse estilo, o TechTudo montou uma lista com os 10 melhores filmes para assistir com a família reunida.

Disponíveis em plataformas de streaming como Disney+, Netflix e HBO Max, os títulos foram escolhidos devido a sua repercussão entre a crítica e o público, e pelas premiações que receberam. Confira abaixo as informações detalhadas sobre os longas e onde assistir.

O Rei do Show

Lançado em 2017, O Rei do Show é um drama musical sobre as origens da companhia de circo Ringling Bros. O primeiro filme do cineasta Michael Gracey gira em torno de P. T. Barnum (Hugh Jackman), um homem sonhador que tem a ideia de criar um espetáculo com personagens à margem da sociedade.

Protagonizado por Hugh Jackman (Logan), o filme ainda conta com Zac Efron (17 Outra Vez), Michelle Williams (Sete Dias com Marilyn) e Zendaya (Euphoria) em seu elenco. Disponível no Disney+, a obra foi vencedora de categorias musicais do Globo de Ouro e do Grammy. O filme não foi bem recebido pela crítica, que o avaliou em 56% no Rotten Tomatoes, mas agradou ao público e levou a nota 7,5 no IMDb.

Uma Aventura Lego

Animação de 2014, Uma Aventura Lego tem direção de Phil Lord e Christopher Miller (Anjos da Lei 2). O mix de aventura e comédia se passa em uma sociedade de minifiguras LEGO, onde um boneco totalmente comum encontra o único artefato que pode impedir a destruição do mundo. Destinado a ser “a pessoa mais importante do universo”, ele se vê impelido para uma aventura que não estava programada.

Dublado pelos atores Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Will Ferrell (Um Duende em Nova York) e Morgan Freeman (Um Sonho de Liberdade), o título ganhou o BAFTA de Melhor Animação, além de ter sido indicado ao Oscar e o Globo de Ouro. Disponível no HBO Max, o filme tem aprovação de 96% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,7 do público no IMDb.

A Invenção de Hugo Cabret

Título britânico de 2011, A Invenção de Hugo Cabret é baseado no livro homônimo de Brian Selznick. Dirigido por Martin Scorsese (Taxi Driver), o longa-metragem é ambientado na década de 30 e conta a história de um órfão de 12 anos que vive escondido em uma estação ferroviária de Paris. Abandonado pelo tio, o garoto cuida dos relógios do local e busca terminar a criação de um autômato iniciada pelo seu falecido pai.

Estrelado por Asa Butterfield (O Menino do Pijama Listrado), Chloë Grace Moretz (A 5ª Onda), Ben Kingsley (Gandhi) e Sacha Baron Cohen (Borat), o filme está disponível no Telecine via Globoplay. Vencedor de cinco categorias do Oscar, a obra tem uma aprovação de 93% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,5 dos fãs no IMDb.

Franquia Toy Story

Uma das mais famosas franquias de animação, Toy Story conta com quatro longa-metragens principais, lançados em 1995, 1999, 2010 e 2019. Produzidos pela Pixar e distribuídos pela Disney, seus títulos se passam em uma realidade onde os brinquedos têm vida, mas disfarçam sua condição quando os humanos estão por perto. Neste cenário, acompanhamos as aventuras vividas pelos brinquedos do pequeno Andy, um garotinho de seis anos que adora brincar.

Dublado por atores como Tom Hanks (Forrest Gump) e Tim Allen (Meu Papai é Noel), Toy Story é uma das franquias de maior bilheteria da história do cinema. Indicada diversas vezes ao Oscar, ela faturou duas vezes a estatueta de Melhor Animação e pode ser vista completa no Disney+. Com uma aprovação de 97% da crítica no Rotten Tomatoes, o último longa, de 2019, tem nota 7,7 do público no IMDb.

Divertidamente

Mais um longa-metragem da Pixar, Divertidamente é uma animação de 2015 dirigida por Pete Docter (Soul). Vencedora de dez prêmios Annie e um Globo de Ouro, a produção faturou o Oscar de Melhor Animação. Ambientado na mente de uma adolescente, o filme mostra as dificuldades vividas pelas cinco emoções que conduzem o seu cérebro (alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho) quando a menina muda de cidade.

Disponível no Disney+, o título conta com as vozes de Amy Poehler (Parks and Recreation), Bill Hader (Barry), Phyllis Smith (The Office) e Mindy Kaling (Velma). Com uma sequência programada para 2024, o filme tem aprovação de 98% (selo “Fresco”) da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,1 do público no IMDb.

Franquia Harry Potter

Baseada na série de livros escrita por J. K. Rowling, Harry Potter é uma franquia de fantasia responsável por arrecadar US$ 7,7 bilhões na bilheteria mundial. Ambientada em um mundo mágico, sua história segue os passos de um garoto órfão quando descobre ser um bruxo famoso que tem uma vaga garantida na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Com oito filmes principais, a franquia foi premiada no BAFTA, indicada doze vezes ao Oscar e reconhecida com um prêmio especial pelo American Film Institute Awards. Disponível no HBO Max, os títulos são protagonizados pelos atores Daniel Radcliffe (Versos de um Crime), Rupert Grint (Lições de vida) e Emma Watson (A Bela e a Fera). Com aprovação de 96% da crítica no Rotten Tomatoes, o último longa, lançado em 2011, recebeu nota 8,1 dos fãs no IMDb.

A Viagem de Chihiro

Animação japonesa do Estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro é dirigida por Hayao Miyazaki (Meu Amigo Totoro). Lançada em 2001, a produção conta a história de uma menina de dez anos que se perde com seus pais na estrada, durante uma mudança de cidade. Sem rumo, a família decide entrar em um túnel, indo parar em uma estranha localidade que parece abandonada.

Vencedor do Oscar de Melhor Animação e do Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim, o longa-metragem é dublado pelos atores Rumi Hiiragi (Da Colina Kokuriko) e Miu Irino (Osomatsu-san). Disponível na Netflix, o filme teve uma avaliação de 97% (selo “Fresco”) dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 8,6 dos fãs no IMDb.

Franquia Jurassic Park

A franquia baseada no romance homônimo de Michael Crichton estreou nos cinemas brasileiros com o título Jurassic Park - Parque dos Dinossauros. Atualmente constituída por duas trilogias - uma formada pelos filmes de 1993, 1997 e 2001, e outra mais recente, com os títulos de 2015, 2018 e 2022 -, a produção mostra as terríveis consequências de recriar dinossauros através da engenharia genética.

Vencedora de três estatuetas do Oscar, a primeira trilogia foi protagonizada por Sam Neill (O Enigma do Horizonte), Laura Dern (Big Little Lies) e Jeff Goldblum (A Mosca). Já a segunda parte da franquia tem Bryce Dallas Howard (Black Mirror) e Chris Patt (Guardiões da Galáxia) à frente do seu elenco. Além de estar disponível no Telecine via Globoplay, seus quatro primeiros títulos também podem ser vistos na Netflix, Star+ e Amazon Prime Video.

À Procura da Felicidade

Longa-metragem de 2006, À Procura da Felicidade é baseado no livro homônimo de memórias do executivo Chris Gardner. Dirigido por Gabriele Muccino (Sete Vidas), o título é protagonizado por Will Smith (Um Maluco no Pedaço) e seu filho Jaden Smith (Karate Kid). Em sua história, um homem busca criar sozinho seu filho de cinco anos, enquanto enfrenta uma ordem de despejo e sonha trabalhar em uma corretora de valores.

Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Ator, o filme pode ser visto na Netflix e HBO Max. Aprovado com apenas 67% da crítica no Rotten Tomatoes, o título recebeu nota 8,0 dos fãs no IMDb, que fazem elogios à sua história inspiradora e a atuação de Will Smith.

Rainha de Katwe

Drama biográfico de 2006, Rainha de Katwe é baseado no romance homônimo de Tim Crothers. Lançado no Festival de Cinema de Toronto, o filme foi produzido pela Walt Disney Pictures e ESPN Films. A história acompanha Phiona Mutesi, uma jovem moradora das favelas de Uganda que se revelou um verdadeiro prodígio do xadrez.

Protagonizado pela novata Madina Nalwanga, o filme também conta com David Oyelowo (Selma: Uma Luta pela Igualdade) e Lupita Nyong'o (Nós). Disponível no Disney+, o título tem uma avaliação positiva no Rotten Tomatoes, com 94% (selo “Fresco”) de aprovação da crítica, e nota 7,4 do público no IMDb.

Com informações de PureWow, IMDb e Rotten Tomatoes

