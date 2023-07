Copa do Mundo Feminina 2023: veja onde assistir, horário dos jogos e mais

A Copa do Mundo Feminina 2023 começa nesta quinta-feira (20), com abertura a partir das 4h da manhã (horário de Brasília). A primeira partida será entre Nova Zelândia e Noruega, e acontece no estádio Eden Park (NO). Já o Brasil estreia na competição na segunda-feira (24), contra o Panamá, seguindo em busca do seu primeiro título. O campeonato contará com 32 seleções, divididas em oito grupos com quatro equipes cada. É a primeira vez na história que a competição envolve essa quantidade de times (a Copa do Mundo Feminina 2019 foi disputada por 24 seleções). O Brasil está no Grupo F junto com França, Jamaica e Panamá.

A treinadora sueca Pia Sundhage divulgou ainda em julho a lista das 23 jogadoras convocadas para o campeonato. Entre as selecionadas está a atacante Marta, que fará sua sexta disputa em mundiais. Essa pode ser a última Copa da artilheira de 37 anos. A seguir, saiba tudo sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Quando começa a Copa do Mundo Feminina?

A partida de abertura do mundial feminino será no dia 20 de julho, quando ocorre uma disputa entre Nova Zelândia e Noruega. Já a grande final está agendada para 20 de agosto.

Onde vai ser a Copa do Mundo 2023?

Pela primeira vez, o campeonato será disputado em dois países diferentes: Austrália e Nova Zelândia. Na Austrália, as cidades que vão receber as partidas são Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth. Já na Nova Zelândia, os jogos acontecerão em Auckland, Hamilton, Wellington e Dunedin.

Quando o Brasil estreia na Copa o Mundo 2023? Quando serão os jogos da seleção brasileira?

Nesta Copa do Mundo Feminina Brasil estreia no dia 24 de julho, segunda-feira, contra o Panamá. A seleção está no Grupo F. Confira o cronograma das partidas na primeira fase da disputa:

1º jogo: Brasil e Panamá: 24 de julho (segunda-feira), às 08h (de Brasília);

2º jogo: França e Brasil: 29 de julho (sábado), às 07h (de Brasília);

3º jogo: Jamaica e Brasil: 2 de agosto (quarta-feira), às 07h (de Brasília).

Quais são os grupos da Copa do Mundo de 2023?

Grupo A: Filipinas, Nova Zelândia, Noruega e Suíça;

Grupo B: Austrália, Canadá, Irlanda e Nigéria;

Grupo C: Croácia, Espanha, Japão e Zâmbia;

Grupo D: China, Dinamarca, Inglaterra e Haiti;

Grupo E: Estados Unidos, Holanda, Portugal e Vietnã;

Grupo F: Brasil, França, Jamaica e Panamá;

Grupo G: África do Sul, Argentina, Itália e Suécia;

Grupo H: Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos.

Quais jogadoras foram convocadas para a Seleção Brasileira de 2023?

Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira a lista de jogadoras convocadas para o torneio. A relação tem 23 nomes – 11 deles estreantes em mundiais –, além de três suplentes, que poderão ser acionadas em casos de lesão. Veja, a seguir, quem são as atletas escaladas:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal) e Tamires (Corinthians);

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica) e Ary Borges (Racing Louisville);

Atacantes: Andressa Alves (Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride).

Suplentes: Tainara (Bayern de Munique), Aline Gomes (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).

Como comprar o álbum da Copa na versão digital?

Pela primeira vez, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo Feminina 2023 tem uma versão virtual e gratuita, disponível no site da Fifa ou por meio de aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS). Basta acessar a página oficial (https://paninicollection.fifa.com/launch) e clicar no botão "Comece a Jogar".

Na página seguinte, escolha se prefere se cadastrar gratuitamente ou se jogará como convidado (sem a necessidade de inserir dados pessoais, porém com acesso restrito às funcionalidades e benefícios). Caso opte por se registrar, basta preencher as informações solicitadas (como nome, e-mail, nacionalidade, login e senha).

O site da Fifa enviará um e-mail com um link para confirmar a noa conta. É só clicar no botão "Confirm your e-mail" (confirme o seu e-mail) e retornar à página para começar a brincar.

Copa do Mundo Feminina 2023: onde assistir aos jogos ao vivo

Alguns jogos da Copa do Mundo Feminina serão exibidos pela TV Globo, com transmissão por streaming no site e aplicativo do Globoplay. Para assistir online, acesse o Globoplay na web (https://globoplay.globo.com/) no horário dos jogos e toque em ''Entrar''.

Faça login com sua conta e, em seguida, clique em ''Entrar''. Também é possível acessar a plataforma por meio de sua conta do Google ou pelo Facebook. Depois, basta clicar na guia “Agora" e, em seguida, pressionar o botão "Assista agora". Vale lembrar que assinantes da plataforma também poderão ver as partidas no SportTV, por meio do pacote Globoplay + Canais ao vivo, que custa R$ 514,80 ao ano.

2. Globo Esporte (ge)

As partidas do mundial feminino também serão exibidas ao vivo e de graça no site do GE. O sinal do jogo será o mesmo da cobertura da TV Globo. Para ver, é preciso ter uma conta Globo, que é gratuita. Aí, basta acessar a página dedicada ao campeonato (https://ge.globo.com/futebol/copa-do-mundo-feminina/) e, em seguida, clicar em "Entrar" para fazer login.

O login pode ser feito usando e-mail e senha cadastrados no site. Também é possível importar dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, é preciso clicar e em "Entrar" e aguardar o começo da transmissão online do GE automaticamente. Caso não tenha uma Conta Globo, clique na opção "Cadastre-se".

3. Cazé TV (Casimiro)

Outra opção para os torcedores e torcedoras é acompanhar os jogos nas redes do streamer Casimiro, pela Cazé TV no YouTube (www.youtube.com/@CazeTV) e ou na Twitch (www.twitch.tv/casimito). O apresentador vai transmitir 24 jogos da Copa do Mundo Feminina ao vivo e de graça, ao lado de comentaristas como Fernanda Gentil, Luís Felipe Freitas e Juninho Pernambucano.

Para acessar a Cazé TV, acesse o site do YouTube (https://www.youtube.com) e busque pelo canal CazéTV na barra de pesquisa. Na aba "Ao vivo", toque no vídeo do jogo desejado. Caso também queira enviar mensagens no chat, é preciso fazer login no YouTube com uma conta do Google — opção localizada no canto superior direito da tela. Por fim, inscreva-se gratuitamente no canal para ser liberado.

Agora, para acompanhar o jogo pelo canal Casimito, é preciso entrar no site da Twitch (https://www.twitch.tv). Depois, basta digitar "Casimito" na barra de pesquisa. Repare que haverá um indicador vermelho ao lado do nome do canal se ele já estiver ao vivo. Em seguida, toque em qualquer uma das opções.

4.Fifa+

O mundial feminino também será transmitido pela Fifa, por meio do site oficial (www.fifa.com/fifaplus/pt/live) e do aplicativo gratuito Fifa+, disponível para Android e iPhone (iOS). Para assistir, basta entrar no site no horário do jogo, clicar no meu "Competições" na barra superior e, em seguida, selecionar "Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023".

Na página dedicada ao mundial, clique na partida que deseja assistir. O acervo da plataforma também conta com filmes e séries exclusivos sobre futebol, jogos clássicos e e conteúdos com ex-atletas. Basta se cadastrar gratuitamente na plataforma para assistir as disputas.

