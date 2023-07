Cupom do AliExpress em 2023: veja onde achar códigos promocionais

Cupons de desconto do AliExpress podem ser facilmente encontrados na internet. Empresas parceiras, como Cuponomia e Méliuz , compartilham inúmeros códigos promocionais do e-commerce chinês e de outras lojas virtuais. O próprio site do AliExpress fornece um cupom para novos usuários fazerem suas primeiras compras, já na página inicial. A seguir, confira diferentes maneiras de conseguir códigos promocionais no AliExpress e, ao fim, saiba como utilizá-los na plataforma.

1 de 8 Lista reúne dicas de onde encontrar cupons de desconto do Aliexpress; confira — Foto: Reprodução/Getty Images Lista reúne dicas de onde encontrar cupons de desconto do Aliexpress; confira — Foto: Reprodução/Getty Images

📝 Quais os melhores sites grátis para divulgar loja virtual diariamente? Comente no Fórum do TechTudo

1. Site do AliExpress (cupom para primeira compra)

A forma mais fácil de conseguir desconto no AliExpress é diretamente pelo site do e-commerce (https://best.aliexpress.com/). Logo na página inicial, novos usuários da plataforma têm acesso a um cupom para aplicar na primeira compra. O desconto está disponível tanto para quem entra no site pelo PC quanto pelo celular — basta procurar a opção "Cupom de Novo Usuário" e tocar sobre ela. Vale lembrar que os cupons têm data de validade e, por isso, é importante ficar atento para que eles não expirem.

2 de 8 Destaque de cupom de desconto no Aliexpress — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Destaque de cupom de desconto no Aliexpress — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

2. Méliuz

A Méliuz (https://www.meliuz.com.br/) é uma empresa nacional de cashbacks que possibilita, aos usuários cadastrados, receber de volta uma porcentagem do valor gasto em compras de lojas parceiras — incluindo o AliExpress.

Para encontrar cupons de algum e-commerce específico, basta buscar pelo nome da empresa na plataforma. O TechTudo identificou um cupom de R$ 15 + 2% de cashback para o AliExpress — para utilizá-lo, é preciso apenas clicar no botão "Ver cupom" e depois em "Eu quero".

3 de 8 Botão ''Ver cupom'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botão ''Ver cupom'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

3. Cuponomia

O Cuponomia (https://www.cuponomia.com.br/) é outra plataforma que oferece diversos descontos em lojas parceiras para seus usuários cadastrados. Para o AliExpress, o TechTudo identificou um cupom de R$ 25 + 2,1% de cashback. Além de disponibilizar os benefícios, o site também ensina o usuário a utilizá-lo — basta rolar a página até o fim para encontrar um tutorial sobre "Como usar cupom de desconto AliExpress".

Outra vantagem do Cuponomia são descontos adicionais para os usuários que indicarem a plataforma para amigos e familiares.

4 de 8 Página da Cuponomia com cupons de desconto Aliexpress — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Página da Cuponomia com cupons de desconto Aliexpress — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

O Pelando (https://www.pelando.com.br/) é uma comunidade brasileira que reúne ofertas, promoções e cupons de desconto em diversos produtos e serviços. Seu grande diferencial está em também oferecer cupons de descontos em lojas físicas, além de e-commerces como o AliExpress. A plataforma funciona como um espaço virtual em que se pode divulgar promoções e ofertas — e, a cada divulgação, o usuário recebe pontos que podem ser trocados por prêmios.

Para usar descontos no AliExpress disponíveis no Pelando, basta clicar no cupom desejado e copiar o código. Automaticamente, o site redirecionará o usuário para a página de ofertas do AliExpress e, depois, basta aplicar o cupom ao finalizar a compra e aproveitar o desconto.

5 de 8 Cupom de desconto AliExpress na plataforma Pelando — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Cupom de desconto AliExpress na plataforma Pelando — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

5. Grupos do Telegram

Outra alternativa para conseguir cupons no AliExpress está em grupos do Telegram que compartilham promoções do marketplace. Para encontrá-los no mensageiro, basta digitar palavras-chave relacionadas a "cupons no AliExpress" na barra de pesquisa. Depois, é preciso apenas clicar no link de convite para ingressar no grupo e acessar as ofertas e cupons.

6 de 8 Cupons de desconto Aliexpress disponíveis em grupos do Telegram — Foto: Reprodução/Unsplash Cupons de desconto Aliexpress disponíveis em grupos do Telegram — Foto: Reprodução/Unsplash

Como usar cupons no Aliexpress

Para utilizar um cupom de desconto ao fazer uma compra no AliExpress, copie o código e acesse o site para escolher um produto de sua preferência. Clique no botão "Adicionar ao Carrinho" para inserir seu item no carrinho de compras e, na página de confirmação, insira o código de desconto na caixa "Código Promocional" e selecione "Apply". Finalize sua compra inserindo os dados de pagamento na página seguinte.

7 de 8 Caixa do código promocional em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Caixa do código promocional em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Em compras em dispositivos móveis, baixE o aplicativo do AliExpress, disponível para Android e iPhone (iOS), e adicione o item desejado ao seu carrinho de compras. Em seguida, clique em "Continuar" e preencha suas informações pessoais. Logo após, digite o cupom na caixa "Código Promocional" e clique em "Fazer Pedido". Na próxima etapa, preencha os dados do seu cartão e confirme sua compra.

8 de 8 Caixa de código promocional em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Caixa de código promocional em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de AliExpress, Méliuz, Cuponomia e Pelando

Veja também: Fui taxado na Shein. O que fazer?