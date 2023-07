Curte Inteligência Artificial? Veja 7 apps que você deveria baixar agora

A Inteligência Artificial tem chamado a atenção de diversos internautas e já está presente em muitos aplicativos, disponíveis tanto para celulares Android como iPhone ( iOS ). O Elsa Speak, por exemplo, fornece um instrutor online baseado em IA que orienta pessoas a pronunciar inglês da melhor forma. O Socratic, por sua vez, é uma excelente ferramenta para estudos, já que oferece recurso de orientação e busca inteligente por conteúdos na web. O ChatGPT também não poderia faltar na lista. A ferramenta que ganhou um aplicativo recentemente fornece resultados contextualizados sobre os mais diversos assuntos pesquisados. A seguir, confira a lista preparada pelo TechTudo com as principais opções de aplicativos de inteligência artificial disponíveis no momento.

1. Elsa Speak

O aplicativo Elsa Speak, que pode ser baixado em celulares Android e iPhone (iOS), funciona como um assistente completo de aprendizado do inglês. Por meio de um instrutor online com inteligência artificial, a plataforma ensina aos usuários expressões e avaliações sobre o nível de proficiência. O app também fornece relatórios sobre pontos de melhorias nos estudos e oferece listas com questões para fixar conteúdos.

O Elsa Speak tem uma versão paga trimestral com dois planos: Pro e Premium, nos valores, respectivamente, de R$ 116,90 e R$ 147,90. O primeiro disponibiliza recomendações de conteúdos diários customizáveis e é livre de anúncios. O segundo, além desses diferenciais, também entrega feedbacks detalhados sobre entonação de voz, gramática, vocabulário, ensaios para testes internacionais de proficiência entre muitos outros recursos. A versão anual tem os mesmos recursos, porém com valores com descontos de R$ 364,90, para a versão Pro e R$ 514,90, para a Premium.

2. Socratic

O app Socratic, disponível para os sistemas Android e iOS, é aperfeiçoado com a IA do Google e consegue ajudar a resolver tarefas de disciplinas escolares. Ele pode ser usado para ler perguntas e problemas matemáticos com a câmera do celular e identificar na web os resultados mais adequados para resolver cada questão. O app é totalmente gratuito e os estudantes podem acessar conteúdo de diferentes matérias como português, matemática e ciências. Até universitários podem aprimorar resultados de buscas, encontrar videoaulas, explicações e guias de como estudar da melhor forma possível.

3. Starryai

Os fãs de aplicativos com inteligênci artificial também podem aproveitar para baixar o app Starryai, que pode ser encontrado em dispositivos Android e iPhone. A aplicação gera obras de arte fantásticas através de prompts orientados por inteligência artificial. O app tem um layout intuitivo e simplificado, e proporciona aos seus usuários uma maneira de explorar a criatividade e imaginação, com as suas sugestões textuais para as produções artísticas. A versão Pro da ferramenta tem planos variados, que disponibilizam recursos que melhoram a experiência dos usuários. As versões têm preços entre R$ 529,90 e R$ 3.999,90 anual.

4. Reface: Face Swap Video Editor

O app Reface: Face Swap Video Editor, também disponível para Android e iOS, troca o rosto dos usuários com poucos passos. Por meio de arquivos do próprio app ou adicionados nele, usuários conseguem fazer edições em vídeo e gifs sobrepondo o rosto de alguém no lugar de outra pessoa ou mesmo de um objeto ou arte.

A plataforma usa inteligência artificial para remodelar os rostos de uma forma realista, pois mapeia as expressões faciais e as põe em movimento. O Reface pode ser bastante útil em momentos de descontração com amigos e familiares que poderão ver suas fotos em corpos de artistas famosos ou como avatares. Para ter acesso às ferramentas profissionais, é preciso se cadastrar no plano Pro, com recursos exclusivos como carregamento de vídeos criados pelo próprio usuário e retirada de anúncios. A assinatura tem valor único de R$ 149,90, ou semanal de R$ 20,90.

5. IA Assistente: Chatbot GPT

O app IA Assistente: Chatbot GPT, disponível apenas para celulares iPhone (iOS), é um concorrente direto do ChatGPT. O app pode realizar diversas atividades, como criar textos para e-mails, artigos, apresentações, roteiros de filmes, além de imagens a partir de textos — o que o diferencia, inclusive, do ChatGPT.

Além disso, o aplicativo pode ser usado para interagir com clientes de empresas através de respostas interativas e simplificadas, ou fazer recomendações de produtos. A IA assistente também consegue salvar lembretes e emitir notificações de eventos, ou ainda tarefas mais complexas como sugestões de ideias de marketing para empresas. O aplicativo possui uma versão paga, com plano semanal de R$39,90, mensal de R$99,90 e anual, no valor de R$299,90, que disponibilizam recursos extras como mensagens ilimitadas e versão livre de anúncios.

O Remini é um app para Android e iOS que viralizou nas redes sociais. O motivo é a grande capacidade do app de gerar fotos realistas de crianças a partir de fotos cadastradas pelos usuários. No Instagram, isso se tornou uma trend onde as pessoas passaram a compartilhar os seus "filhos" feitos com IA. O app ainda conta com opções de edição de fotos e geração de portraits artistícos. Contudo, a grande maioria das funções do app são pagas e só podem ser desbloqueadas mediante assinaturas que variam de R$25/semana até R$ 399/ano.

Bônus: ChatGPT

O ChatGPT, que já é bem conhecido pelos internautas e que foi lançado recentemente na versão de app para dispositivos iPhone (iOS) gratuitamente. No celular, o app pode fornecer, por exemplo, respostas para perguntas diversas, ideias criativas, opções de receitas e curiosidades sobre o mundo e a história através de textos e, agora, por meio de comandos de voz. Isso foi possível graças à introdução da IA de reconhecimento de fala Whisper, que também pertence a empresa OpenAI, criadora do próprio chatbot. O app também é muito útil para criar conteúdos textuais de diferentes formatos, desde os mais complexos, como artigos acadêmicos, até posts para redes sociais.

