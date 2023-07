Curte The Sims? Veja 9 vezes em que o jogo virou meme na Internet

The Sims nasceu no início dos anos 2000 e se tornou uma das franquias mais icônicas dos jogos. O game nasceu como uma variação de SimCity, título de administração de cidades da Eletronic Arts . A empresa buscou criar uma simulação focada em personagens, que eram criados pelo jogador e precisavam viver suas vidas, na qual arrumavam empregos, formavam famílias, tinham amizades, filhos, entre outros. Ao longo dos anos, a série inspirou diversas piadas internas e até alguns memes que ganharam popularidade na Internet. Confira alguns:

1. O grupo de The Sims

Um meme antigo e muito famoso, inclusive no Brasil, se refere aos grupos de Facebook sobre The Sims. Nessas comunidades, os usuários relatam situações de extremo perigo ou até condenáveis em alguns aspectos, mas que se referem ao jogo. “Fazer vizinha perder o bebê”, “casar com homem pobre”, “jogar bebê fora” ou até “assar criança na churrasqueira”. Os relatos são os mais escabrosos, mas são sempre dúvidas sobre The Sims.

2. Sem ideia para criar

É comum que jogadores novatos de The Sims não tenham ideia de como decorar casas ou como criar um novo cômodo ou suas proporções. “Quando você joga The Sims pela primeira vez e não tem ideia de como criar cômodos com proporções ideais”, diz o meme abaixo.

3. Lave a louça na cozinha

Lave a louça sempre no local adequado! “Não leva a louça no banheiro, há literalmente uma pia na cozinha, perto de você”, diz o meme, enquanto o personagem queima o bilhete. É comum que jogadores fiquem com “preguiça” para mudar o Sim de lugar na casa, ou até mesmo de forma automática, e isso acarreta resultados estranhos na hora de lavar a louça.

4. Descanse em paz

Neste meme temos o ator Grunt Gustin durante as gravações do seriado Arrow tirando uma foto no túmulo de um personagem. A foto foi usada para brincar com Sims que o jogador eventualmente matou por besteira. “Meu Sim favorito que eu matei por puro drama”, diz uma das legendas.

5. Cuidado com o fogo!

Incêndios sempre foram um dos perigos na série The Sims, mas os personagens morrem com isso de forma fácil e constante. Nem sempre eles fogem do fogo. Por isso o meme diz “Eu explicando aos meus Sims que eles precisam fugir do fogo ou vão morrer”, enquanto uma figura representando o Sim fica calmamente parada com o fogo em volta.

6. Novamente, o fogo

Para reforçar a ideia de que Sims ficam estúpidos perante o fogo, o meme diz “Quem se importa em apagar o fogo quando tem comida na sua frente?”, mostrando o Sim almoçando calmamente, enquanto seu fogão arde em chamas.

7. Um PC potente para isso

Este é um meme que funciona com qualquer jogo considerado mais “leve”, simples ou “infantil”, como Minecraft. Mas é utilizado também para The Sims em muitos exemplos. Ele mostra que a pessoa comprou um PC de última geração, gastou rios de dinheiro, para jogar um game que não exige tanta configuração. No meme isso é exemplificado com uma placa de vídeo RTX 4080, que pode custar até R$ 8 mil.

8. Criando pessoas, literalmente

Outro meme que é bem comum em The Sims é quando as pessoas tentam criar outras pessoas que elas conhecem dentro do jogo. No meme a seguir vemos isso exemplificado com, aparentemente, um aluno tentando criar seu professor, que está em sua frente.

9. A melhor vida de todas

Para finalizar, um meme que resume o que é The Sims: “a melhor vida que você nunca vai viver”. É basicamente isso, uma espécie de jogo simulador que é uma vida de mentira, onde você pode ser o que quiser e quem quiser… De mentirinha.

