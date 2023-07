Curtiu Mistério de Maya? Veja 10 produções de histórias reais parecidas

O Mistério de Maya chegou à Netflix em junho e já se tornou um dos sucessos da plataforma, entrando no Top 10 do streaming na semana de estreia. O documentário conta a história da família Kowalski, que foi separada após os pais perderem a guarda de sua filha, Maya. O casal foi acusado de abuso médico infantil por um hospital local — ou seja, acreditava-se que os dois adoeciam a própria filha. A produção mostra a versão da família, com depoimentos do pai e da suposta vítima, Maya.

O título é apenas uma das opções do streaming baseadas em fatos reais, com histórias bizarras e finais surpreendentes. Pensando nisso, o TechTudo separou 10 produções parecidas com O Mistério de Maya. Todas foram escolhidos com base nas notas do IMDb e Rotten Tomatoes, e estão disponíveis para assistir na Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, entre outras. Confira!

Cenas de um Homicídio: Uma Família Vizinha

O casal Shanann e Chris Watts pareciam a família perfeita. Além das duas filhas, Bella e Celeste, de quatro e três anos, a mulher estava grávida do terceiro bebê. Porém, tudo mudou em agosto de 2018, quando Shanann e as crianças desapareceram. Não demorou muito para os investigadores suspeitarem de Chris e descobrirem a verdade sobre o que ele fez com a própria família.

O documentário está disponível na Netflix e revela, em primeira mão, imagens de arquivo das vítimas e gravações da polícia. Dirigido por Jenny Popplewell, o título foi lançado em 2020, conseguindo uma indicação ao BAFTA no ano seguinte. Cenas de um Homicídio possui nota 7,2 no IMDb e tem 86% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Rezar e Obedecer

A série documental da Netflix, lançada em 2022, expõe detalhes da seita poligâmica liderada por Warren Jeffs. Autointitulado profeta e líder da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (ou FLDS, na sigla em inglês), Jeffs chegou a ser casado com 78 mulheres, sendo mais de 20 delas menores de idade.

Em quatro episódios, a diretora Rachel Dretzin entrevista sobreviventes e investigadores que trabalharam para acabar com o ciclo de abusos e estupros de Warren Jeffs. Com nota 7,3 no IMDb e 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a série também conta com cenas dramatizadas do dia a dia da seita.

Mamãe Morta e Querida

A história de Dee Dee Blanchard e Gypsy Rose é conhecida entre os fãs de true crime, ganhando até mesmo uma série ficcional sobre o caso — The Act, com Joe King. Na vida real, Gypsy foi enganada pela mãe, que fingia que a filha possuía uma série de doenças graves e cometia abuso médico com ela. Ao descobrir a verdade, a jovem se une ao namorado e assassina a própria genitora.

Mamãe Morta e Querida é um documentário policial, disponível no HBO Max, com entrevistas de familiares e profissionais envolvidos no caso. Também há gravações da época, como o noticiário local e os arquivos pessoais da vítima. O longa é dirigido por Erin Lee Carr e está com 7,4 no IMDb. No Rotten Tomatoes, a produção alcançou o índice de 100% da crítica.

A Garota Desaparecida do Vaticano

Dirigido por Mark Lewis, responsável pela série Don't Fuck With The Cats, A Garota Desaparecida do Vaticano conta a história de Emanuela Orlandi. Após sair de sua aula de música, em 1983, a menina italiana de 15 anos nunca mais foi vista. Rapidamente, as teorias sobre o seu paradeiro ganharam grandes proporções, chegando até a máfia internacional e grandes pontífices do Vaticano.

Para a minissérie de quatro episódios da Netflix, o diretor entrevistou amigos e familiares de Emanuela, além de jornalistas e policiais que trabalharam no caso. Até hoje, o crime é conhecido como um grande mistério não resolvido da Itália. No IMDb, a avaliação é de 7,1, enquanto o Rotten Tomatoes está com 66% de aprovação da audiência.

Eu Te Amo, Agora Morra

O documentário, dividido em dois episódios, acompanha o julgamento de Michelle Carter. A jovem é acusada de incentivar o suicídio do namorado, Conrad Roy, em 2014. Na época, ela tinha 17 anos e o rapaz, 18. A produção é dirigida por Erin Lee Carr e expõe entrevistas de profissionais, além da própria família de Conrad. O advogado de defesa de Carter é responsável por trazer a versão da jovem.

Eu Te Amo, Agora Morra também traz mensagens de textos trocadas pelo casal, que foram usadas no tribunal. O documentário acumula nota 7,5 nas avaliações do IMDb e alcançou 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O título está disponível no HBO Max, Amazon Prime Video e Apple TV+.

Wild Wild Country

Mais uma produção da Netflix, Wild Wild Country foca em Bhagwan Shree Rajneesh, um guru indiano que causou polêmica nos Estados Unidos. O líder religioso guiava um grupo de pessoas que acreditava em um novo projeto de sociedade, porém, seus ideais entraram em conflito com os moradores da região e uma grande briga se iniciou, envolvendo polícia e até grandes nomes da política.

O documentário é dividido em seis partes, com direção de Maclain e Chapman Way. Nele, são exibidas conversas com alguns dos seguidores do guru, além de profissionais que analisaram o caso. Wild Wild Country tem nota 8,1 no IMDb e 98% das avaliações dos críticos no Rotten Tomatoes.

Sequestrada à Luz do Dia

O filme conta a história de Jan Broberg, uma jovem de 12 anos que foi vítima do vizinho pedófilo na década de 70, sendo sequestrada duas vezes pelo homem. Graças a um grande esquema de manipulação, o criminoso consegue convencer a jovem e toda a sua família de sua inocência. Além de entrevistas com os envolvidos — como a própria Jan — e imagens reais da época, o documentário traz pequenas cenas de simulações.

A direção ficou por conta de Skye Borgman e o filme é avaliado em 6,8 no IMDb. Em crítica à Rolling Stone, a jornalista Amelia McDonell-Parry diz que o documentário conta uma história “mais bizarra do que qualquer ficção”. Sequestrada à Luz do Dia foi lançado em 2017 e está disponível na Netflix.

Pai Nosso?

O caso de Don Cline foi comentado pela imprensa nos EUA em 2014. Após uma mulher fazer o teste de DNA e descobrir diversos irmãos pelo país, ela desmascara um esquema do médico, especialista em fertilidade, que utilizava o seu próprio esperma nas pacientes. Ao longo de mais de uma década, Cline criou um verdadeiro exército de filhos pelos Estados Unidos. O filme tem direção de Lucie Jourdan e está disponível na Netflix desde o ano passado.

Com entrevistas e cenas de ficção, a produção fala sobre o crime, mas também mostra a busca dos filhos do médico por justiça, uma vez que não concordam com a punição recebida pelo criminoso. Pai Nosso? recebeu 6,6 no IMDb e 79% da crítica no Rotten Tomatoes.

Três Estranhos Idênticos

Bobby, David e Eddy são três gêmeos idênticos que foram separados ao nascer. Anos depois, quando os irmãos se reencontram por um acaso, rapidamente a história ganha as manchetes dos Estados Unidos. Porém, aos poucos, são reveladas as motivações por trás da separação dos gêmeos e as famílias desvendam grandes esquemas criminosos.

Três Estranhos Idênticos, que conta com entrevistas e imagens de arquivo dos irmãos, foi indicado ao BAFTA e ao Primetime Emmy nas categorias de documentário. O filme é avaliado em 7,6 no IMDb, com pontuação 81 no Metascore. A produção, dirigida por Tim Wardle, está no catálogo da Apple TV+ e disponível para aluguel no Amazon Prime Video.

Seduced: Inside the NXIVM Cult

India Oxenberg é a protagonista desta série documental, disponível no Globoplay. A jovem, filha de uma atriz norte-americana, relata seu passado em uma seita chamada NXIVM, liderada por Keith Raniere. O criminoso atraía mulheres prometendo uma carreira de sucesso e, aos poucos, as transformava em escravas, controlando até o que poderiam comer.

A produção é feita a partir de imagens e entrevistas exclusivas, com foco nas lembranças de India. A família da vítima também tem participação importante. A direção ficou por conta de Cecilia Peck e o título acumula 7,5 no IMDb, com um índice de 100% da crítica no Rotten Tomatoes.

