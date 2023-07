Desativar WhatsApp apenas com o número? Falha surpreende usuários; entenda

Você sabia que é possível desativar WhatsApp apenas com o número? O recurso nativo da plataforma era pouco conhecido por muitos usuários até ser divulgado nesta semana por Jake Moore , especialista em segurança cibernética. Nas redes sociais, Moore alertou que a situação poderia ser considerado uma falha de segurança e facilitava a ação de criminosos no mensageiro. O bloqueio com o número de telefone do usuário poderia ser feito por meio de um simples e-mail, de qualquer endereço eletrônico, sem nenhum tipo de verificação de identidade. Diante da repercussão, o WhatsApp implementou uma medida de segurança adicional. A seguir, entenda como funciona o recurso e veja como se proteger!

1 de 4 Falha de segurança foi identificada recentemente no WhatsApp — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Falha de segurança foi identificada recentemente no WhatsApp — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

📝 Whatsapp ficando online direto: é bug? Veja no Fórum do TechTudo

É possível desativar WhatsApp apenas com o número?

Sim! Apesar deste recurso ter passado despercebido por muitos usuários, ele é disponibilizado pela Central de Ajuda do aplicativo. Assim, em caso de roubo ou perda do celular, o usuário poderá garantir que ninguém acesse as informações disponíveis no app de mensagens.

2 de 4 Central de ajuda do WhatsApp fornece dicas para desativar a conta — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Central de ajuda do WhatsApp fornece dicas para desativar a conta — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Quais os riscos de desativar WhatsApp apenas com o número?

O processo de desativação leva menos de um minuto para ser concluído e permite que qualquer pessoa mal intencionada em posse de um número de telefone do usuário desative a conta. Como alertou o especialista em segurança Jack Morre: “Os cibercriminosos poderiam facilmente desativar qualquer número do WhatsApp, fazendo com que a conta não recebesse nenhuma mensagem até que o proprietário abrisse o aplicativo para reativá-lo”.

A ferramenta não exigia ter um e-mail vinculado ao WhatsApp para desativar o aplicativo. Bastaria enviar uma mensagem com a frase "Perdido/roubado: desative a minha conta", de qualquer dispositivo, para que conta fosse bloqueada. Felizmente, é importante salientar que o mensageiro implementou medidas recentes para reforçar a segurança e impedir este tipo de contratempo. Confira os detalhes a seguir.

Como desativar WhatsApp apenas com o número?

Para desativar o WhatsApp apenas com o número, envie um e-mail para <support@support.whatsapp.com> com a frase "Perdido/roubado: desative a minha conta" escrita no corpo da mensagem. Lembre-se de incluir o número de telefone no formato internacional completo (insira o sinal de mais (+) antes do número de telefone de seu contato, o código do país e, em seguida, o número local completo — com código de área).

3 de 4 Passo a passo para desativar a conta do WhatsApp segundo a Central de ajuda da plataforma — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Passo a passo para desativar a conta do WhatsApp segundo a Central de ajuda da plataforma — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Após as polêmicas de segurança desta semana, o WhatsApp passou a exigir uma verificação adicional para comprovar a propriedade da conta antes de permitir qualquer desativação. Por isso, a verificação passou a ser feita por meio da apresentação de documentação, como uma cópia da conta telefônica ou identidade do usuário.

O que acontece quando uma conta do WhatsApp é desativada?

A desativação não exclui a conta, mas desconecta o usuário e pode resultar na perda de mensagens se não houver backup na nuvem. Desse modo, os contatos ainda poderão ver o perfil e as mensagens recebidas permanecerão pendentes por um período de até 30 dias.

4 de 4 Desativar o WhatsApp impede que pessoas não autorizadas acessem sua conta (Reprodução/ Anna Kellen Bull) — Foto: TechTudo Desativar o WhatsApp impede que pessoas não autorizadas acessem sua conta (Reprodução/ Anna Kellen Bull) — Foto: TechTudo

Assim, caso você reative a conta no decorrer deste período, poderá acessar as mensagens pendentes e permanecerá nos grupos e conversas dos quais participa. Mas fique atento! Pois, caso a conta não seja reativada em até 30 dias, ela será totalmente excluída pela plataforma.

Com informações de WhatsApp, Jake Moore, Metro e Forbes.

Veja também: como colocar senha no WhatsApp? Veja tutorial para iPhone e Android!