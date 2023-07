Dez planilhas de gastos mensais do Excel que vão te ajudar a economizar

Através de planilhas de gastos mensais no Excel , é possível organizar suas finanças pessoais. A Microsoft oferece exemplos de planilhas de gastos mensais voltadas para economizar em objetivos específicos, como: controle de despesas pessoais, administração das compras com cartão de crédito e até na preparação de viagens em família.

Mas o que é planilha financeira? De fácil utilização, essas tabelas são úteis para organizar as receitas e os gastos individuais ou familiares. Os cálculos são realizados na tela, ordenando os valores com fácil entendimento e mostrando onde o usuário pode economizar. Elas podem ser úteis para pessoas que possuem dificuldade em controlar as despesas ou para quem deseja organizar as finanças no novo ano. Confira, a seguir, dez planilhas gastos mensais do Excel que podem te ajudar a economizar.

Planilha de gastos mensais? Confira a lista completa!

O TechTudo reuniu dez exemplos de planilhas de gastos mensais disponíveis de graça no Excel. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Orçamento familiar; Planilha de Orçamento Anual Pessoal; Orçamento doméstico mensal; Calculadora de despesas; Controlador de cartão de crédito; Lista de compras e supermercado; Rastreador de consumo de combustível; Planejador de viagens em família; Calculadora de despesas escolares; Planilhas de eventos.

1. Orçamento familiar

A planilha de orçamento familiar (https://templates.office.com/pt-br/Or%C3%A7amento-familiar-TM00000048) permite que o usuário anote todas as despesas do ano, discriminando os gastos em cada finalidade mês a mês, como alimentação, aluguel e parcela do carro, por exemplo.

É possível acompanhar a flutuação do dinheiro disponível ao longo dos meses através do gráfico. Basta adicionar os dados que o gráfico mostra os dados de maneira automática.

2. Planilha de Orçamento Anual Pessoal

Esta planilha de orçamento anual (https://templates.office.com/pt-br/planilha-de-or%C3%A7amento-anual-pessoal-tm01990587) é dividida em duas partes. Na primeira, o usuário deve colocar todas as suas fontes de receita do ano, como salário, horas extras, gratificações e outras rendas recebidas mês a mês.

Depois, é preciso indicar todas as despesas. Desse modo, a planilha especifica cada gasto, permitindo detalhar custos de moradia, transporte, alimentação, cuidados pessoais, entretenimento, impostos, investimentos e até presentes e doações em subcategorias.

Ao final do preenchimento, o Excel realiza automaticamente a diferença entre receitas e despesas, mostrando os meses em que o usuário gastou mais do que podia. Assim, se torna mais fácil visualizar em quais áreas ele pode economizar.

3. Orçamento doméstico mensal

A tabela de orçamento doméstico mensal (https://templates.office.com/pt-br/orçamento-doméstico-mensal-tm78582910) é bem detalhada e tem um diferencial: é possível inserir os dados estimados de gastos e os dados reais, estipulando a diferença entre eles. Esse recurso permite que o usuário faça projeções do orçamento futuro para saber se sobrará ou faltará dinheiro no próximo mês.

Utilizando as guias da parte inferior do Excel, é possível detalhar todas as receitas e despesas em vários formulários. Em todos estes, há gráficos criados automaticamente, inclusive com a utilização de tabelas dinâmicas.

4. Calculadora de despesas

A calculadora de despesas (https://templates.office.com/pt-br/calculadora-de-despesas-tm03427588) ajuda o usuário a entender com o que ele está gastando mais dinheiro. Na seção de registros de despesas, é possível indicar os gastos em vários segmentos, como academia, combustível e compras.

Após a inserção desses dados, um painel de gastos será atualizado automaticamente, permitindo que o usuário use filtros e botões para refinar a busca. Os gráficos de despesas são atualizados automaticamente de acordo com os gastos selecionados para visualização.

5. Controlador de cartão de crédito

Com essa planilha, o usuário poderá controlar todos os gastos feitos com o cartão de crédito no mês (https://templates.office.com/pt-br/controlador-de-cart%C3%A3o-de-cr%C3%A9dito-tm45247188). É possível adicionar o saldo existente da fatura anterior, o valor pago e as compras feitas dentro do período vigente, indicando o nome dos estabelecimentos para facilitar a identificação. Após a inclusão, a planilha realizará automaticamente o cálculo dos gastos do mês.

A tabela é útil para usuários que não possuem aplicativos de banco ou para calcular a fatura atual em caso de atraso na atualização dos gastos no app. Um dos pontos negativos da planilha é que os juros não são calculados, por isso, o valor real da fatura poderá ser maior. Por isso, recomenda-se sinalizar na planilha os itens que não incluem as taxações, como no exemplo acima.

6. Lista de compras e supermercado

Fazer compras de supermercado pode ser uma tarefa mais simples com esta planilha (https://templates.office.com/pt-br/lista-de-compras-com-totais-de-categoria-tm03427477). O usuário pode inserir todos os produtos que precisa na lista, incluindo seus preços e as quantidades que deseja adquirir. Desse modo, o Excel disponibiliza o valor total da compra.

Além disso, o programa também separa os itens por categoria, como laticínios, carnes, frutos-do-mar, entre outros. Sendo assim, é possível saber no que o usuário está desembolsando mais dinheiro, e pode reduzir os gastos em determinados produtos.

7. Rastreador de consumo de combustível

Com esta planilha, o usuário pode saber quanto combustível irá gastar em um percurso ou viagem (https://templates.office.com/pt-br/rastreador-de-consumo-de-combust%C3%ADvel-tm00000004). Para que o Excel realize os cálculos automaticamente, é preciso indicar informações como distância percorrida, quilômetros, a quantidade de gasolina abastecida e o preço do litro.

O sistema mostrará o custo-benefício do consumo do veículo e o preço médio por litro. Assim, é possível planejar os gastos com combustível em percursos do dia a dia ou em uma viagem longa.

8. Planejador de viagens em família

O planejador de viagens em família (https://templates.office.com/pt-br/planejador-de-viagens-em-fam%C3%ADlia-tm67571457) ajuda a organizar todos os detalhes de uma viagem. É possível preencher a tabela com a duração de tempo, o número de viajantes, reservas ou hospedagem e meios de transporte utilizados. Com todos esses dados inseridos, torna-se mais fácil planejar quais serão os custos do passeio e estabelecer um limite de gastos.

9. Calculadora de despesas escolares

A calculadora de despesas escolares do Excel (https://templates.office.com/pt-br/calculadora-de-despesas-escolares-tm10336269) pode ajudar nesta tarefa. A planilha ajuda a organizar gastos com mensalidade, transporte, alimentação, vestuário, livros, além de atividades e excursões. Também é possível adaptá-la para estudantes universitários, que podem, inclusive, organizar os custos com a formatura.

10. Planilhas de eventos

Organizar eventos é uma tarefa trabalhosa, e pode ser ainda mais desafiadora quando se trata de celebrações de grande porte, como festas de casamento e aniversários. Por isso, a Microsoft oferece várias planilhas de orçamento diferentes, incluindo o Controlador de orçamento de casamento (https://templates.office.com/pt-br/controlador-de-or%c3%a7amento-de-casamento-tm67081088). Nessa tabela, é possível determinar a quantidade de convidados, o valor cobrado por cada fornecedor, como decoração, bolo, doces e bebidas, além de trajes para noivo e noiva, lembrancinhas e atração musical.

A planilha permite fazer projeções a partir da estimativa de cada valor e também o gasto real. Assim, é possível visualizar a diferença entre eles. Também há a opção de adicionar as verbas disponíveis para o evento, como fundos de poupança e colaboração de familiares. Assim, será mais fácil visualizar o restante dos custos do evento e os fundos para a sua realização.

