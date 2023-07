Dia dos Pais 2023: 4 impressoras da HP para presentear

O Dia dos Pais se aproxima e uma impressora pode ser uma alternativa de presente para os pais que vivem no escritório ou lidam com muitos papéis. Os modelos HP da linha Deskjet Ink Advantage são uma boa pedida para quem deseja agradar sem gastar muito. Por a partir de R$ 299 é possível adquirir a multifuncional Advantage 2376, já a Advantage 2774 oferece impressão via Bluetooth e aplicativo para dispositivos móveis por cerca de R$ 319 .

Para quem procura um presente compacto e prático, a Advantage 3776 é descrita pela HP como “a menor multifuncional do mundo”, sem deixar de oferecer os recursos dos demais modelos. Ela pode ser adquirida por valores que partem dos R$ 374. Já a HP Ink Tank 416 é a opção para suportar uma grande quantidade de trabalho de forma econômica, pois imprime mil folhas por mês com seu tanque de tinta. O modelo está disponível no site das Americanas por aproximadamente R$ 645. Veja mais informações abaixo para saber qual desses presentes pode causar a melhor impressão.

2 de 6 Impressoras da HP podem ser boas opções de presente — Foto: Reprodução/HP Impressoras da HP podem ser boas opções de presente — Foto: Reprodução/HP

Com dúvidas sobre qual impressora comprar? Veja algumas opções no Fórum TechTudo

1. HP Deskjet Ink Advantage 2376 - a partir de R$ 299

A Ink Advantage 2376 é um dos modelos 3 em 1 (impressora, copiadora e scanner) mais acessíveis da HP. Disponível por valores a partir de R$ 299 no site da Americanas, ela é do tipo jato de tinta e imprime com resolução de até 4.800 x 1.200 dpi em cores, e 1.200 x 1.200 dpi em preto e branco. Ela é conectada aos dispositivos através de sua entrada USB 2.0. Segundo a ficha técnica da fabricante, a impressora rende até 7,5 ppm (páginas por minuto) em preto e branco e 5,5 ppm em impressões coloridas.

O equipamento conta com 177 avaliações no site da Americanas, onde é classificada com 4 estrelas. Os comentários elogiam o custo-benefício, a eficiência em pequenas impressões e a qualidade do scanner. Já a velocidade da impressão foi um ponto que deixou a desejar, de acordo com alguns compradores. O modelo possui dimensões de 42,5 x 30,4 x 14,9 cm (L x P x A).

Prós: custo-benefício e qualidade do scanner

custo-benefício e qualidade do scanner Contras: baixa velocidade de impressão

3 de 6 HP Deskjet Ink Advantage 2376 é uma multifuncional e traz função com impressões coloridas — Foto: Reprodução/Amazon HP Deskjet Ink Advantage 2376 é uma multifuncional e traz função com impressões coloridas — Foto: Reprodução/Amazon

2. HP Deskjet Ink Advantage 2774 - a partir de R$ 318

A Ink Advantage 2774 também é uma impressora 3 em 1 com preço acessível. Com ela é possível realizar configurações, impressões, cópias e scanners através do aplicativo HP Smart. O modelo ainda oferece a possibilidade de conexão via Bluetooth ou por cabo USB 2.0. Com impressão por jato de tinta, ela possui uma resolução máxima de 4.800 x 1.200 dpi em impressões coloridas e 1.200 x 1.200 dpi ao imprimir em preto e branco. Ela consegue finalizar até 7,5 páginas em um minuto em preto e branco e 5,5 páginas coloridas, de acordo com as informações da fabricante.

A Advantage 2774 possui 95 avaliações de compradores no site das Americanas e classificação média de 4 estrelas. Os compradores elogiam o modelo por sua qualidade de impressão, fácil utilização e custo-benefício. O preço do cartucho, no entanto, foi citado como ponto negativo de acordo com alguns comentários. O modelo custa cerca de R$ 318 e possui dimensões de 42,5 x 30,4 x 15,4 cm.

Prós: custo-benefício, fácil utilização e qualidade de impressão

custo-benefício, fácil utilização e qualidade de impressão Contras: preço dos cartuchos

4 de 6 Impressora HP 2774 é modelo mais básico mas com conectividades completas — Foto: Divulgação/HP Impressora HP 2774 é modelo mais básico mas com conectividades completas — Foto: Divulgação/HP

3. HP Deskjet Ink Advantage 3776 - a partir de R$ 347

A Ink Advantage 3776 é mais uma impressora 3 em 1 com preço acessível. A aplicação móvel HP All-in-One Printer Remote permite conectar o dispositivo com o smartphone ou tablet, além da conexão via cabo USB. Com impressão por jato de tinta, ela também possui resolução máxima de 4.800 x 1.200 dpi em impressões coloridas e 1.200 x 1.200 dpi ao imprimir em preto e branco. O modelo imprime até até 19 ppm em preto e até 15 ppm em colorido.

A Advantage 3776 possui cinco avaliações de compradores no site das Americanas e classificação média de 5 estrelas. Os compradores elogiam o tamanho compacto, o uso fácil e rápido, além da boa qualidade. O modelo possui dimensões de 40,3 x 17,7 x 14,1 cm e custa cerca de R$ 374.

Prós: custo-benefício, tamanho compacto e qualidade de impressão

custo-benefício, tamanho compacto e qualidade de impressão Contras: não há

5 de 6 Opção para quem não quer gastar muito espaço, a Advantage 3376 é compacta, mas não perde desempenho — Foto: Divulgação/Amazon Opção para quem não quer gastar muito espaço, a Advantage 3376 é compacta, mas não perde desempenho — Foto: Divulgação/Amazon

4. HP Ink Tank 416 - a partir de R$ 645

A Ink Tank 416 é uma opção para os pais que trabalham com grande volume de papéis e precisam de um modelo robusto, com ciclo mensal (quantidade recomendada) de mil impressões. Ela é do tipo tanque de tinta, ou seja, utiliza um reservatório ao invés de cartuchos para armazenar as tintas, o que aumenta a autonomia da impressora e o custo-benefício de cada folha impressa. De acordo com a ficha técnica, ela possui o mesmo desempenho do modelo 2774 em resolução e quantidade de folhas impressas: 4.800 x 1.200 dpi e 5,5 ppm para impressões coloridas, e 1.200 x 1.200 dpi e 8 ppm para impressões em preto e branco.

A Ink Tank 416 já foi avaliada por quase 700 compradores no site das Americanas e conta com classificação de 4 estrelas. Segundo os compradores, o modelo da HP se destaca pela qualidade de impressão, facilidade de instalação e uso prático com o aplicativo para dispositivos móveis e conexão Wi-Fi. A velocidade da impressão, no entanto, foi um ponto que deixou a desejar de acordo com alguns comentários. O modelo possui dimensões de 52,5 x 31 x 15,8 cm e pode ser comprada por cerca de R$ 645.

Prós: qualidade de impressão, facilidade de instalação e praticidade

qualidade de impressão, facilidade de instalação e praticidade Contras: velocidade de impressão

6 de 6 A HP Ink Tank 416 conta com tanque de tinta, o que aumenta a autonomia e diminui os custos de manutenção — Foto: Divulgação/HP A HP Ink Tank 416 conta com tanque de tinta, o que aumenta a autonomia e diminui os custos de manutenção — Foto: Divulgação/HP

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV