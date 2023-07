Dia dos Pais: 6 presentes tecnológicos para comprar em 2023

O Dia dos Pais 2023 será comemorado no dia 13 de agosto e eletrônicos podem ser uma boa opção para presentear na data. Os produtos 'tech' são alternativas interessantes em relação aos presentes convencionais como livros , roupas ou caneca. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 106 , como é o caso do Philips TAUH201, um fone de ouvido que traz drivers de 32 mm e cabo de 1,2 metro.

2 de 8 Dia dos Pais: iPhone 13 é uma das opções para presentear — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Dia dos Pais: iPhone 13 é uma das opções para presentear — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Qual o melhor fone de ouvido para celular? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Philips TAUH201 – a partir de R$ 106

O fone de ouvido da Philips oferece um design robusto com a possibilidade de ser dobrado para facilitar o transporte e com drivers de 32 mm. Ele promete entregar boa qualidade de som com graves nítidos e bom volume. O modelo conta com um cabo de 1,2 metro, o que faz com que o equipamento dispense o uso de bateria ou mesmo Bluetooth, além de garantir uma grande compatibilidade com praticamente qualquer dispositivo com saída de áudio P2. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 106.

Com conchas macias e alça ajustável, o TAUH201 promete ser um fone muito confortável, uma vez que o dispositivo da Philips pesa apenas 195 g, sendo um modelo fechado, ou seja, isola muito do som externo, oferecendo mais imersão ao ouvir suas músicas.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: pode incomodar quem prefere fones sem fio

3 de 8 Philips TAUH201 é um fone com fio da Philips com drivers de 32 mm — Foto: Divulgação/Philips Philips TAUH201 é um fone com fio da Philips com drivers de 32 mm — Foto: Divulgação/Philips

O Roku Express pode ser um presente ideal para pais que gostam de assistir a filmes e séries. O dongle é ideal para quem ainda não possuem uma smart TV. Assim como Chromecast e Fire TV Stick, o Roku TV é capaz de se conectar à internet, permitindo o acesso a serviços de streaming em equipamentos com entrada HDMI. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 245.

O aparelho traz um controle remoto próprio e oferece compatibilidade com os principais serviços de streaming como Globoplay, Apple TV, YouTube, Netflix e Spotify. Para utilizar o Roku TV é preciso um display com conectividade HDMI e conexão com internet sem fios.

Prós: permite transformar TVs antigas em smart

permite transformar TVs antigas em smart Contras: controle não traz ajuste de volume

4 de 8 Roku Express adiciona recursos smart em qualquer display com HDMI — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Roku Express adiciona recursos smart em qualquer display com HDMI — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Outro presente que pode agradar aos pais mais ligados em tecnologia é o kit da Positivo Casa Conectada. O conjunto oferece uma lâmpada inteligente, uma tomada inteligente e um controle universal em formato de hub que vai permitir que os pais tenham mais comodidade e utilizem mais equipamentos com comandos de voz ou por meio do smartphone. O produto é visto por preços a partir de R$ 261.

Utilizando o kit da Positivo é possível controlar a lâmpada, tomada e equipamentos que suportam infravermelho por meio de comandos de voz como “Ok, Google” ou “Alexa”, além de também permitir que os dispositivos sejam todos gerenciados por meio do app para smartphones. Assim como outros equipamentos de automação, é necessária uma rede Wi-Fi para configurar todos os dispositivos.

Prós: kit completo para montar uma casa conectada

kit completo para montar uma casa conectada Contras: não há

5 de 8 Kit da Positivo dispõe de vários itens para transformar a casa em smart home — Foto: Divulgação/Positivo Kit da Positivo dispõe de vários itens para transformar a casa em smart home — Foto: Divulgação/Positivo

4. Xbox Series S – a partir de R$ 1.999

Já o Xbox Series S aparece como uma opção custo-benefício para jogos de última geração e pode ser ideal para o pai gamer. O console da Microsoft é uma alternativa para jogos em resoluções como Full HD ou 1440p, com visuais de nova geração e compatibilidade total com a biblioteca do Xbox e Xbox Game Pass. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 1.999.

O console tem como diferenças para o modelo mais poderoso (Xbox Series X) a ausência de um leitor de mídia física, uma GPU com menos poder, ausência de suporte para muitos jogos em 4K, além de um volume de armazenamento interno menor, com 500 GB. A combinação Xbox Series S e Xbox Game Pass Ultimate (assinatura de cerca de R$ 49,90 ao mês), vai dar acesso a uma biblioteca de mais de 400 jogos que podem ser baixados livremente com os principais títulos exclusivos da plataforma como Halo, Forza e Gears 5, além de títulos muito populares como Fifa 23 e F1 2022.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: modelo mais simples em relação ao Xbox Series X

6 de 8 Xbox Series S é a opção mais acessível para nova geração de jogos — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Xbox Series S é a opção mais acessível para nova geração de jogos — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

A JBL Boombox 2 é uma caixa de som que combina portabilidade com potência, sendo uma das escolhas mais adequadas para quem gosta de levar suas músicas em alto e bom som para todos os lugares. Ela é vendido por cerca de R$ 2.766.

O modelo que tem um visual que privilegia a portabilidade conta com proteção IPX7 com resistência à água, além de bateria para até 24 horas de reprodução e potência de 2x 40 W RMS para os woofers e 2x 40W RMS nos twetters, o que vai garantir graves livres de distorções mesmo em volumes mais altos.

Prós: modelo potente

modelo potente Contras: preço elevado

7 de 8 JBL Boombox 2 pode ser uma boa opção para presentear no Dia dos Pais 2023 — Foto: Divulgação/JBL JBL Boombox 2 pode ser uma boa opção para presentear no Dia dos Pais 2023 — Foto: Divulgação/JBL

O iPhone 13 é um celular da Apple que pode ser uma boa opção de presente para pais que já utilizam ou querem migrar para o iOS. O smartphone da maçã oferece uma tela de 6,1 polegadas com resolução de 1170 x 2532 pixels em um painel OLED com taxa de atualização de 60 Hz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.454.

O iPhone 13 traz ainda câmera dupla de 12 MP, suporte para gravação em até 4K, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E e bateria com capacidade de 3.240 mAh. Disponível na versão Estelar, que tem uma cor branca muito atraente, o iPhone 13 pode ser o presente ideal para usuários que já utilizam um outro modelo de iPhone ou mesmo MacBook, uma vez que o iOS conta com uma total integração com macOS (sistema operacional de laptops e computadores), assim como com os demais serviços da Apple.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: bateria poderia ser maior

8 de 8 iPhone 13 apresenta câmera dupla de 12 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 apresenta câmera dupla de 12 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

6 produtos para CASA INTELIGENTE para modernizar sua casa!