Do ódio ao amor: 15 doramas coreanos do estilo 'enemies to lovers’

O subgênero enemies to lovers — ou, em português, “de inimigos a amantes” — é bem conhecido entre os doramas sul-coreanos. Nesse tipo de roteiro, o casal protagonista se odeia ou simplesmente tem uma péssima primeira impressão. Porém, ao final eles vencem as diferenças e encontram o amor. Entre os títulos populares estão os k-dramas Tudo Bem Não Ser Normal e Hometown Cha-Cha-Cha. Nas produções de Hollywood o estilo da narrativa também faz sucesso com os casais Ben e Davi ( Eu Nunca ), e Kate e Anthony ( Bridgerton ).

Em fevereiro, a Netflix lançou o dorama Love To Hate You, um exemplo que conquistou o público. Além da gigante do streaming, é possível encontrar outros títulos coreanos do gênero nas plataformas do Viki e Kocowa, que acumulam boas avaliações em sites agregadores. A seguir, confira a lista que o TechTudo preparou com 15 doramas enemies to lovers para assistir online.

2 de 17 Tudo Bem Não Ser Normal é exemplo de dorama de enemies to lovers — Foto: Reprodução/Netflix Tudo Bem Não Ser Normal é exemplo de dorama de enemies to lovers — Foto: Reprodução/Netflix

📝Onde assistir a segunda temporada de From? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Pousando no Amor

Uma herdeira e empresária sul-coreana acaba no território da Coreia do Norte após um acidente de parapente. Ela é resgatada por um soldado, que deseja se livrar dela o mais rápido possível, para não ter problemas. Os protagonistas Ri Jeong-hyeok e Yoon Se-ri são interpretados por Hyun Bin (My Lovely Sam Soon) e Son Ye-jin (Something in the Rain), atores que se casaram na vida real.

Também fazem parte do elenco Kim Jung-hyun (Mr. Queen) no papel de Gu Seung-joon, Seo Ji-hye (O Beijo do Destino) como Seo Dan e Kim Sun-Young (Broker: Uma Nova Chance) interpretando Na Wol-sook. Disponível na Netflix, o dorama lançado em 2019 possui boas avaliações, com nota 8,7 no IMDb e 98% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

3 de 17 Em Pousando no Amor, a empresária sul-coreana Yoon Se-ri acaba acidentalmente na Coreia do Norte — Foto: Reprodução/TVN Em Pousando no Amor, a empresária sul-coreana Yoon Se-ri acaba acidentalmente na Coreia do Norte — Foto: Reprodução/TVN

2. Love to Hate You

A série Love to Hate You foi um dos K-dramas lançados na Netflix em 2023. Na história, conhecemos Yeo Mi-ran, uma advogada que não tem medo de se impor. Por coincidência do destino, ela acaba se encontrando com Nam Kang-ho, um ator misógino que tem verdadeiro trauma de mulheres. Para proteger a carreira de ambos após um escândalo, eles devem fingir que estão namorando — o que vai ser mais difícil do que parece.

Os atores Teo Yoo (Past Lives) e Kim Ok-bin (A Vilã) interpretam Nam Kang-ho e Yeo Mi-ran, respectivamente. Já Kim Ji-hoon (La Casa de Papel: Coreia) dá vida ao Do Won-Jue Go e Won Hee (Perfume) atua no papel de Shin Na-eun. No IMDb, Love to Hate You acumula nota 7,9 e conta com 100% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

4 de 17 No dorama Love to Hate You, uma advogada feminista e um ator misógino se encontram — Foto: Reprodução/Netflix No dorama Love to Hate You, uma advogada feminista e um ator misógino se encontram — Foto: Reprodução/Netflix

3. Tudo Bem Não Ser Normal

Tudo Bem Não Ser Normal fez grande sucesso desde a sua estreia, em 2020. O dorama mostra a vida de uma escritora de livros infantil excêntrica que conhece um enfermeiro de hospital psiquiátrico. E por mais que o rapaz tente escapar, o caminho dos dois continua a se cruzar. Com nota 8,6 no IMDb, a série ganhou elogios por abordar a saúde mental de forma mais ampla.

Disponível na Netflix, Tudo Bem Não Ser Normal é estrelada por Seo Ye-ji (Hwarang) como Ko Moon-younge e Kim Soo-hyun (Dream High) interpretando o enfermeiro Moon Gang-tae. Já Oh Jung-se (Touch Your Heart), Kim Joo-hun (Uma Advogada Extraordinária) e Park Gyu-young (Sweet Home) dão vida a Moon Sang-tae, Lee Sang-in e Nam Ju-ri, respectivamente.

5 de 17 O K-drama Tudo Bem Não Ser Normal é uma das produções do gênero mais populares na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix O K-drama Tudo Bem Não Ser Normal é uma das produções do gênero mais populares na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

4. Descendentes do Sol

Em Descendentes do Sol, o protagonista Yoo Si-jin é um oficial das forças armadas. Após um confronto com um ladrão, ele percebe que seu celular sumiu e vai até o hospital onde o rapaz está internado. Lá, conhece a doutora Kang Mo-yeon. O policial se apaixona perdidamente, mas ela acredita que Yoo, na verdade, faz parte do grupo criminoso.

Disponível no Viki, o dorama fez grande sucesso quando estreou na Coreia do Sul, em 2016. Com nota 8,2 no IMDb, a produção é estrelada por Song Joong-ki (Vincenzo) no papel do policial Yoo Si-jin e Song Hye-kyo (A Lição) interpretando a doutora Kang Mo-yeon. Também fazem parte do elenco Jin Goo (Legal High), Kim Ji-won (Apaixonados na Cidade) e Onew (Sea of Hope), como Seo Dae-young, Myung-joo e Lee Chi-hoon, respectivamente.

6 de 17 Descendentes do Sol fez sucesso na Coreia do Sul, em 2016 — Foto: Reprodução/Netflix Descendentes do Sol fez sucesso na Coreia do Sul, em 2016 — Foto: Reprodução/Netflix

5. Nosso Eterno Verão

Choi Ung e Kook Yeon-soo são ex-namorados do colégio que prometeram nunca mais se encontrar, guardando muitos ressentimentos um pelo outro. Porém, tudo muda quando o documentário, que fizeram juntos no Ensino Médio, volta a viralizar na Internet. O dorama tem nota 8,2 no IMDb, com 16 episódios disponíveis na Netflix.

Estrelado por Choi Woo-shik (Parasita) no papel de Choi Ung e Kim Da-mi (Itaewon Class) interpretando Kook Yeon-soo, o elenco de Nosso Eterno Verão ainda tem Kim Sung-cheol (Battle of Jangsari) e Roh Jeong-eui (18 Again) nos papéis de Kim Ji-ung e NJ, respectivamente. Lançada em 2021, a série também ganhou popularidade com a trilha sonora, a canção Christmas Tree está na voz de V, integrante do grupo de k-pop BTS.

7 de 17 Nosso Eterno Verão, disponível na Netflix, mostra o reencontro de dois ex-namorados do colégio — Foto: Reprodução/SBS TV Nosso Eterno Verão, disponível na Netflix, mostra o reencontro de dois ex-namorados do colégio — Foto: Reprodução/SBS TV

6. It's Okay, That's Love

O dorama de 2014 mostra Jang Jae-yeol, um artista egocêntrico, diagnosticado com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Ele conhece uma psiquiatra jovem, Ji Hae-soo, que não acredita no amor. Apesar da primeira impressão ruim, logo eles vão percebendo que podem aprender muitas coisas um com o outro.

Estrelado por Jo In-sung (Flor Congelada) no papel do artista Jang Jae-yeol e Gong Hyo-jin (Master’s Sun) interpretando a psiquiatra Ji Hae-soo, o dorama ainda conta com Sung Dong-il (The Slave Hunters) e Lee Kwang-soo (Live) no elenco. It’s Okay, That’s Love está disponível tanto no Kocowa, quanto no Viki, e levou nota 8,3 no IMDb.

8 de 17 It's Okay, That's Love (disponível no Viki e Kocowa) foi lançado em 2014 na Coreia do Sul — Foto: Reprodução/Viki It's Okay, That's Love (disponível no Viki e Kocowa) foi lançado em 2014 na Coreia do Sul — Foto: Reprodução/Viki

7. Hometown Cha-Cha-Cha

Baseado no filme Mr. Hong, o dorama está disponível na Netflix. Lançada em 2021, a série bateu recordes de audiência na plataforma, levando nota 8,4 no IMDb e 96% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. A história acompanha Yoon Hye-jin, uma dentista da cidade grande que é obrigada a se mudar para o interior após ser demitida do trabalho. Na nova casa, Yoon conhece Hong Du-sik (Kim Seon-ho), um rapaz respeitado na aldeia e com uma personalidade completamente oposta à sua.

Protagonizado por Shin Min-a (Amor e Outros Dramas) interpretando a dentista Yoon Hye-jin e Kim Seon-ho (Na Direção do Amor) no papel de Hong Du-sik, o dorama Hometown Cha-Cha-Cha ainda conta com Gong Min-jeung (Please Don’t Date Him) e Park Ye-young (Anna) como Pyo Mi-seon e Wang Ji-won, respectivamente.

9 de 17 Hometown Cha-Cha-Cha, disponível na Netflix, é um dorama bem avaliado pela crítica — Foto: Reprodução/TVN Hometown Cha-Cha-Cha, disponível na Netflix, é um dorama bem avaliado pela crítica — Foto: Reprodução/TVN

8. Her Private Life

O drama coreano de 2019 apresenta Sung Deok-mi, interpretada por Park Min-young (O Que Houve com a Secretária Kim?). Ela trabalha na curadoria de um museu e esconde o fato de ser fã de um idol de K-pop, com medo de perder o respeito dos colegas. Os planos começam a desandar com a chegada de Ryan Gold, do ator Kim Jae-wook (Crazy Love). O novo chefe do museu suspeita de Deok-mi e ameaça a identidade secreta da jovem.

O rapper One (Room No. 9), Kim Bo-ra (Sky Castle) e Kim Sun-young (Pousando no Amor) dão vida ao idol Cha Shi-an, à fangirl Sindy e à ex-chefe da protagonista Uhm So-hye, respectivamente. Her Private Life está disponível na Netflix e acumula nota 7,7 no IMDb.

10 de 17 Em Her Private Life (Netflix), Deok-mi tenta esconder um lado de sua vida — Foto: Reprodução/TVN Em Her Private Life (Netflix), Deok-mi tenta esconder um lado de sua vida — Foto: Reprodução/TVN

9. Intensivão do Amor

Disponível na Netflix, o dorama Intensivão do Amor conta a história de Nam Haeng Sun, uma dona de restaurante esforçada, que faz de tudo para dar a melhor vida para sua filha. Para isso, ela deseja inscrevê-la em um curso de matemática, liderado pelo egocêntrico professor Choi Chi-Yeol. Jeon Do Yeon (Kill Boksoon) e Jung Kyung Ho (Hospital Playlist) interpretam os protagonistas.

Roh Yoon-seo (Black Knight) é a filha de Haeng Sun, Nam Hae-yi, enquanto Oh Eui-shik (Touch Your Heart) é o irmão, Nam Jae-woo. Lee Chae-min (Love All Play), Shin Jae-ha (Enquanto Você Dormia) e Lee Bong-ryun (Sweet Home) aparecem como Lee Sun-Jae, Ji Dong-hee e Kim Young-joo, respectivamente. No IMDb, o k-drama tem nota 7,8 e um índice de 95% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

11 de 17 Intensivão de Amor (Netflix): o casal de protagonistas encontra o amor após muitas brigas — Foto: Reprodução/TVN Intensivão de Amor (Netflix): o casal de protagonistas encontra o amor após muitas brigas — Foto: Reprodução/TVN

10. Parceiro Suspeito

Noh Ji Wook é um promotor que larga um trabalho importante para se dedicar à advocacia. Já Eun Bong Hee é uma assistente de direito que, de uma hora para outra, se vê como suspeita em um caso de assassinato. Apesar de o profissional não corresponder aos interesses românticos da jovem, eles se unem para pegar o verdadeiro criminoso.

O dorama é estrelado por Nam Ji Hyun (As Três Irmãs) no papel da assistente Eun Bong Hee e Ji Chang Wook (O Som da Magia) intepretando o promotor Noh Ji Wook. A produção ainda conta com nomes como Kwon Nara (Itaewon Class) e Choi Tae Joon (Vinte e Cinco Vinte e Um), que dão vida à Cha Yoo Jung e Ji Eun Hyuk, respectivamente. Lançada em 2017, a série está disponível no Kocowa e alcança a nota 7,8 no IMDb.

12 de 17 Em Parceiro Suspeito, Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun) é suspeita de assassinato — Foto: Reprodução/Viki Em Parceiro Suspeito, Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun) é suspeita de assassinato — Foto: Reprodução/Viki

11. Loucos um pelo Outro

No dorama Loucos um Pelo Outro, Jung Woo (Responde 1994) e Oh Yeon-seo (Uma Odisseia Coreana) fazem os protagonistas No Whi Oh e Min Kyung. Os jovens são vizinhos e não têm grande simpatia um pelo outro. Tudo piora quando descobrem que se consultam com a mesma psiquiatra, o que faz com que se encontrem mais vezes.

Lee Hye-Ra (O Rei Eterno), Su-Hyun (Begin Again) e Baek Ji-Won (Amor Rural) estão no dorama como Han Jin-Young, Lee Su-Hyun e Kim In-Ja, respectivamente. Lançado em 2021, a série está disponível na Netflix, Loucos um pelo Outro é avaliado com nota 7,9 no IMDb.

13 de 17 Loucos um pelo Outro: vizinhos que se odeiam descobrem que têm muito em comum — Foto: Reprodução/Netflix Loucos um pelo Outro: vizinhos que se odeiam descobrem que têm muito em comum — Foto: Reprodução/Netflix

12. Touch Your Heart

Após se envolver em um escândalo de drogas, uma atriz famosa vai trabalhar em um escritório de advocacia, onde secretamente planeja o seu retorno às telas, no papel de uma advogada. Mas um dos profissionais mais renomados da empresa dificulta ainda mais os seus dias. O casal Oh Yoon-seo e Kwon Jung-rok é interpretado por Yoo In-na (Jardim Secreto) e Lee Dong-wook (Hotel King).

Já os personagens Kim Se-won, Yoo Yeo-reum e Yeon Joon-kyu são dos atores Lee Sang-woo (Red Balloon), Son Sung-yoon (Love Twist) e Oh Jung-se (Tudo Bem Não Ser Normal). O dorama, com nota 7,6 no IMDb, foi lançado em 2019 e está atualmente disponível na Netflix.

14 de 17 Em Touch Your Heart (disponível na Netflix), uma atriz deve fazer de tudo para recuperar a fama — Foto: Reprodução/TVN Em Touch Your Heart (disponível na Netflix), uma atriz deve fazer de tudo para recuperar a fama — Foto: Reprodução/TVN

13. So I Married an Anti-fan

Hoo Joon é uma grande estrela do entretenimento. Em um evento, a jornalista Lee Geun Young flagra um momento grosseiro do famoso, entrando em um conflito com o astro. Ela é demitida, mas rapidamente é conhecida como uma hater de Joon. Um empresário decide fazer um reality show, onde o artista e a anti-fã devem morar juntos. Os dois, a fim de recuperar o dinheiro e a popularidade, aceitam.

O dorama foi lançado em 2021 e está no catálogo do Viki. Estrelado por Choi Tae Joon (Parceiro Suspeito) no papel de Hoo Joon e Choi Sooyoung (A Caminho do Céu) interpretando a jornalista Lee Geun Young, o elenco de So I Married an Anti-fan ainda tem nomes como Chansung (Holo, Meu Amor) e Kim Min Kyu (Pretendente Surpresa) como JJ e Go Soo-hwan, respectivamente. A série ganhou popularidade entre os fãs do gênero, sendo avaliada com nota 7,2 no IMDb.

15 de 17 No dorama So I Married an Anti-fan: um ídolo e uma hater vão parar no reality show — Foto: Reprodução/IMDb No dorama So I Married an Anti-fan: um ídolo e uma hater vão parar no reality show — Foto: Reprodução/IMDb

14. Amor Rural

Amor Rural é estrelado por Joy, idol de K-pop do grupo Red Velvet. No enredo, ela interpreta a policial Ahn Ja-young, muito querida na cidade do interior. Em um dia de trabalho, a jovem reencontra o amigo de infância Han Ji-yul, do ator Choo Young-woo (Police University). O problema é que ele, agora veterinário na capital, não se lembra da menina, despertando grande antipatia.

Baek Seong-cheol (Inspetora Koo) e Na Chul (Vincenzo) formam o elenco do dorama nos papéis de Lee Sang-hyeon e Choi Yun-hyeong, respectivamente. A produção, que chegou à TV sul-coreana em 2022, está na Netflix e tem nota 7,0 no IMDb, com 83% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

16 de 17 No dorama Amor Rural, a relação dos protagonistas passa por diferentes fases — Foto: Reprodução/Netflix No dorama Amor Rural, a relação dos protagonistas passa por diferentes fases — Foto: Reprodução/Netflix

15. You’re Beautiful

Ko Mi-nyeo (Park Shin-hye) é irmã gêmea de Ko Mi-nam, um astro da música. Os dois cresceram órfãos e desejam encontrar a mãe biológica. Para ter os recursos para alcançar o objetivo, Mi-nyeo topa assumir o lugar do irmão em seu grupo musical, quando ele precisa passar por uma cirurgia. Porém, além de esconder a sua identidade real, ela precisa aturar Tae-kyung (Jang Keun-suk), um membro metido do grupo, que logo desconfia de sua chegada.

Park Shin-hye (Alive), Jang Keun-suk (Switch), Jung Yong-hwa (Heartstrings) e Lee Hong-gi (Hwayugi) são parte do elenco do dorama, disponível no Kocowa e Viki. Lançada em 2009, a série alcança nota 7,7 no IMDb.

17 de 17 You’re Beautiful (disponível no Viki e Kocowa) é um dorama sul-coreano lançado em 2009 — Foto: Reprodução/Viki You’re Beautiful (disponível no Viki e Kocowa) é um dorama sul-coreano lançado em 2009 — Foto: Reprodução/Viki

Com informações de IMDb (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) e Rotten Tomatoes (1, 2, 3, 4 e 5)

Assista: truques para usar na Netflix