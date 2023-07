Do 'Tijolão' ao Motorola V3: relembre 9 celulares 'icônicos' dos anos 2000

Os anos 2000 são um marco na história dos aparelhos celulares no Brasil. Foram nos primeiros 10 anos após a virada do milênio que os dispositivos apresentaram evoluções estéticas e tecnológicas que revolucionaram a forma de se comunicar. Seja pela popularidade ou pela incorporação de funcionalidades inovadoras, muitos aparelhos marcaram o período. É o caso do modelo "Tijolão" 3310, da Nokia e do icônico Motorola Razr V3, por exemplo. Mesmo que tenham se passado cerca de 20 anos, aparelhos como esses ainda são lembrados pelos brasileiros com certo saudosismo.

Na lista a seguir, o TechTudo reúne nove celulares icônicos dos anos 2000. Relembre o visual dos aparelhos, suas especificações e o que eles tinham de inovador. Continue a leitura para conferir e matar as saudades dessa época.

Lançado em 2000, o Nokia 3310 se tornou um dos aparelhos mais icônicos da história dos telefones móveis. O celular vendeu mais de 126 milhões de unidades e teve papel fundamental na adoção em massa dos celulares, tornando-se um símbolo da crescente conectividade e comunicação móvel.

O 3310 foi lançado com um visual robusto que prezava pela durabilidade e resistência. Isso acabou lhe rendendo a fama de indestrutível, e ele é associado até hoje à categoria de celular tijolão. Além disso, o aparelho contava com o inesquecível jogo da cobrinha e bateria que poderia durar por vários dias.

O Nokia 3310 fez tanto sucesso entre os usuários que a marca decidiu fazer uma reedição do icônico tijolão. Em 2019, a empresa anunciou o Nokia 800 Tough, que promete ser "indestrutível" ao resistir à água, poeira, impactos e temperaturas extremas. O aparelho possui teclado analógico, lanterna e bateria para 43 dias em stand by.

Em 2002, enquanto ainda engatinhava no segmento até então dominado pelas fabricantes Nokia e Motorola, a Samsung lançou o modelo SGH-A800, que ficou bastante conhecido no Brasil como celular do "Olho Azul". O aparelho logo virou um sonho de consumo dos brasileiros por ser um modelo “flip” de visual elegante, contendo um pequeno visor externo de cor azul. Na época, telas coloridas não eram tão comuns, então qualquer mudança na cor da luz já era considerada um grande diferencial que poderia ser revertido em popularidade para o aparelho.

3. Siemens A50

O A50 foi um modelo lançado pela Siemens em 2002 para ser concorrente direto do Nokia 3310. A exemplo do rival, o aparelho era conhecido por sua construção robusta e durável. Com um preço bastante competitivo, o A50 atingiu um ótimo nível de popularidade no Brasil, sendo o primeiro celular da vida de muitas pessoas.

Um dos principais atrativos do telefone era a possibilidade de trocar a cor da carcaça. Entre as opções da época, a versão azul com cinza foi a que conquistou os consumidores. Além disso, o aparelho trazia luz interna alaranjada, alcançada através de uma tela monocromática de cinco linhas (101 x 64 pixels).

4. Motorola Razr V3

Finalmente chegamos ao Motorola Razr V3, um dos telefones celulares que mais marcaram os anos 2000. Lançado em 2004, o aparelho teve 130 milhões de unidades comercializadas pelo mundo e permaneceu por quatro anos seguidos como o celular mais vendido nos Estados Unidos.

O Razr V3 se destacava por seu design de flip ultra fino e elegante, com um perfil de apenas 13,9 mm de espessura e uma câmera integrada. O telefone também apresentava uma tela interna colorida de 2,2 polegadas com resolução de 176x220 pixels, além de um pequeno visor externo que mostrava informações básicas como hora, data e notificações de mensagens.

Aproveitando a nostalgia que muitos usuários ainda nutrem pelo aparelho, a Motorola lançou em 2023 os smartphones Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra. Ambos são inspirados no visual do icônico V3, com direito a tela dobrável e até uma “skin” que simula a interface do aparelho antigo, para matar as saudades dos fãs.

5. Sony Ericsson K750

Lançado em 2005, o Sony Ericsson K750 marcou época por reunir categorias multimídia de maneira particular. Uma das principais características do aparelho era sua câmera embutida de 2 megapixels. A resolução era considerada bastante alta para a época, permitindo capturar fotos mais nítidas e detalhadas. O dispositivo também contava com um flash LED para auxiliar na captação de imagens em ambientes de pouca luz. Além disso, o Sony Ericsson K750 tinha entre os seus recursos um reprodutor de música embutido, que apontou o caminho a ser seguido pelo segmento em modelos lançados posteriormente.

6. LG Chocolate

O LG Chocolate foi um aparelho lançado pela LG em 2006 que é bastante lembrado por ser o primeiro a adotar o teclado retrátil deslizável em oposição aos celulares de “flip”, que dominavam o mercado até então. O design minimalista e elegante com linhas suaves logo conquistou o público. Isso fez com que o dispositivo se tornasse o primeiro modelo da fabricante sul-coreana a atingir a marca de 18 milhões de unidades vendidas.

7. iPhone

Lançado pela Apple em 2007, o iPhone ocupa sem dúvidas um posto privilegiado entre os modelos mais significativos para a história dos dispositivos móveis. Na ocasião de seu lançamento, o então CEO da empresa, Steve Jobs, supostamente apresentaria três produtos diferentes: um telefone, um tocador de música e um terminal de internet. Mas, durante o evento, Jobs revelou que, na verdade, um único aparelho inovador englobaria com maestria as funções dos três dispositivos.

O iPhone de 2007 trouxe consigo uma abordagem revolucionária para os smartphones, combinando recursos como um display sensível ao toque, interface intuitiva baseada em gestos e uma experiência de usuário avançada. Isso estabeleceu o padrão para os smartphones modernos que conhecemos hoje em dia. A importância do dispositivo é tanta que recentemente um exemplar da época foi arrematado em um leilão nos EUA por incríveis US$ 63 mil, ou o equivalente a pouco mais de R$ 300 mil na cotação atual.

8. Sony Ericsson W380

O Sony Ericsson W380 foi um dos um últimos exemplares dobráveis da linha Walkman. Lançado em 2008, o modelo tinha como principais atrativos o design compacto e elegante e o direcionamento para música e entretenimento. Controles de players localizados na parte externa permitiam que usuários controlassem a reprodução da música sem precisar abrir o telefone.

Era possível pausar, reproduzir, avançar e retroceder faixas diretamente por meio desses controles externos. O telefone ainda incluía recursos de áudio aprimorados, como o Mega Bass, que proporcionava uma experiência de audição mais rica e profunda.

9. BlackBerry Curve 8520

No curso da história dos telefones celulares, o Blackberry Curve 8520 também ocupa lugar de destaque. Lançado em 2009, o modelo manteve o icônico teclado QWERTY físico da BlackBerry, que era altamente valorizado pelos usuários da marca. O teclado facilitava a digitação de mensagens, e-mails e documentos, proporcionando mais agilidade e precisão em comparação com os teclados virtuais da época.

Além disso, o aparelho utilizava o BlackBerry Messenger (BBM), um serviço de mensagens instantâneas exclusivo da BlackBerry que permitia aos usuários trocar mensagens de forma rápida e segura. O BBM se tornou popular especialmente entre os usuários corporativos e chefes de estado. O ex-presidente dos EUA Barack Obama foi um dos maiores entusiastas do sistema de mensagens, usando modelos da fabricante desde a sua campanha presidencial em 2008 até quase o fim de seu mandato, em 2016.

