DualSense: 6 dicas para cuidar do controle de PS5 e fazer durar mais

DualSense é o nome do controle do PlayStation 5 ( PS5 ), lançado junto ao videogame e disponível também para comprar separadamente. O acessório tem bateria interna recarregável que dura até seis horas e pode ser utilizado nos mais diversos jogos, além de funcionar no PC . Contudo, sua vida útil pode ser prolongada, de acordo com alguns procedimentos que devem ser seguidos por seus donos para conservar, limpar ou até mesmo configurar o acessório. A seguir, veja dicas importantes para melhorar sua experiência com o DualSense. Vale mencionar que todas as dicas valem para o mais recente DualSense Edge , versão "Pro" mais avançada do controle.

1. Ajuste o feedback háptico

O DualSense possui o chamado “sensor háptico” em seus gatilhos superiores, que ficam com a tensão modificada de acordo com o contexto do jogo. Assim, o usuário consegue sentir uma maior imersão na hora de atirar com uma arma de fogo ou deferir um golpe de luta, por exemplo. Porém, este é um recuso que consome bastante da bateria do controle. Para configurar ou até desligar estes sensores, faça o seguinte:

Acesse a configuração do DualSense ao pressionar o botão “PS”; Modifique o efeito de intensidade do gatilho (escolha fraco, médio, intenso ou desligado).

2. Deixe carregando em Sleep

O DualSense pode ser recarregado enquanto o PS5 estiver no "Sleep Mode", ou seja, em descanso. Este modo faz com que o console não fique desligado completamente, o que permite que ele continue baixando arquivos ou carregando os controles enquanto os usuários não estiverem jogando de fato. Porém, é bom lembrar que o videogame continua consumindo energia, por isso nem sempre pode ser viável para todos.

Outra dica é que, se possível, o usuário compre uma base carregadora para manter os controles enquanto o videogame estiver desligado. O produto oficial da Sony, mais indicado, é vendido por preços que variam entre R$ 180 e R$ 250.

3. Limpar com pano seco

Jamais utilize panos molhados ou úmidos em seu DualSense. Trata-se de um aparelho eletrônico sensível, e pode ser danificado por qualquer quantidade mínima de líquido que entre por suas frestas. Procure usar um pano seco para tirar a sujeira, algo necessário principalmente se sua cor for branca. Se não for possível limpar desta forma, procure por ajuda de um comércio especializado em limpeza de acessórios e videogames.

4. Faça a bateria durar mais

Uma boa prática é manter o microfone embutido do DualSense desligado. A ferramenta fica ligada por padrão, mas muitos jogadores raramente usam. Por isso, é ideal ir nas configurações do console e desativar o recurso para poupar a bateria. Para isso, faça o seguinte:

Abra configurações do PS5; Vá em Som; Selecione Microfone; Desligue a opção “Microfone ligado quando estiver logado”.

Outra opção é simplesmente desligar o microfone pelo controle. Para isso, pressione o botão que fica abaixo do "PS". Caso você, ocasionalmente, queira usar o recurso de chat de voz, o dispositivo de áudio pode ser facilmente reativado.

5. Desligar automaticamente

Configure seu DualSense para se desligar automaticamente após algum tempo de uso. Isso vai fazer com que a bateria seja conservada. Isto é para aqueles momentos em que paramos de jogar para atender uma ligação, responder mensagens no celular ou simplesmente quando vamos ao banheiro, por exemplo. Desta forma:

Abra as configurações do PS5; Vá em Sistema; Acesse a opção Modo Economia de Bateria; Modifique o Tempo de controle até desligar – com opções entre 10 minutos, 30 minutos ou 1 hora.

6. Dicas para evitar o Drift

O “drift” é um problema de fabricação que atinge alguns modelos do controle DualSense. Ele faz com que os controles analógicos do joystick tenham resposta mesmo que não se movam, causando problemas e atrapalhando a jogabilidade do usuário. A má notícia é que não existe uma dica eficaz para evitar o problema, apenas torcer para não acontecer.

Por ser um defeito de fabricação, o Drift pode demorar para aparecer, mas, em algum momento, ele pode surgir. Seguir as dicas de conservação é importante, mas não vai evitar 100% o problema. Ainda assim, se o seu controle estiver dentro do prazo de garantia, a boa notícia é que a Sony tem suporte técnico oficial no Brasil para PlayStation e pode ser contatada para resolver a situação.

Com informações de VG247

