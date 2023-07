Echo ou Google Nest? Conheça as diferenças das smart speakers

Echo e Google Nest são as linhas de alto-falantes inteligentes da Amazon e do Google , respectivamente. As duas fabricantes lançam, ao longo do tempo, novos modelos de dispositivos, de tamanhos e potências variadas. Atualmente, as caixinhas Echo Dot (3ª Geração), Echo Pop e o Google Nest Mini são as versões mais econômicas disponíveis e têm preços de R$ 349 e R$ 191 no varejo online.

Além das opções mais baratas, também é possível encontrar modelos como a Echo Dot de outras gerações, o modelo maior, a Echo (4ª Geração), a mais potente, Echo Studio, e a Google Nest Audio. A lista abaixo traz uma abordagem mais geral do que cada fabricante oferece em seus dispositivos.

2 de 6 Google Nest Mini é a versão econômica da linha — Foto: Aline Batista/TechTudo Google Nest Mini é a versão econômica da linha — Foto: Aline Batista/TechTudo

O Google Assistente vai superar a Siri no iPhone? Opine no Fórum TechTudo

Na seleção feita pelo TechTudo para você avaliar qual é a melhor, serão abordados os seguintes quesitos:

Serviços Funcionalidades Quem é mais inteligente? Bateria Preços

1. Serviços



Se o design é uma questão subjetiva, já que são vários modelos de smart speakers e gostos diferentes dos usuários, o mesmo não pode ser dito sobre os recursos das opções das fabricantes. As caixas fabricadas pelo Google se beneficiam das plataformas e serviços digitais mais variados da empresa de forma nativa. Neste caso, é possível fazer a reprodução com os apps compatíveis com o Chromecast, além de controlar pelo smartphone Android.

Já no caso da Amazon Echo, a operação de fábrica é direcionada às plataformas de serviços e entretenimento da Amazon, como Prime Video e Prime Music. No entanto, já é possível conectar aplicativos terceiros fazendo mudanças nas configurações, como o Spotify, por exemplo. Outros aplicativos de streaming, como Netflix e YouTube, também podem ser comandados pelas caixinhas da Amazon.

3 de 6 Echo Dot 3 é modelo de entrada dos smart speakers da Amazon — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot 3 é modelo de entrada dos smart speakers da Amazon — Foto: Lucas Santos/TechTudo

2. Funcionalidades

Por estarem conectadas às assistentes virtuais Alexa e Google Assistente, as smart speakers trazem funcionalidades variadas e muito semelhantes, mas com comandos iniciais distintos. Enquanto na Alexa é preciso apenas dizer o nome da assistente e em seguida pedir algo, como "Alexa, me diga a previsão do tempo", na rival o comando é ativado pela frase "Ok Google".

Em todo caso, uma das ferramentas mais interessantes de ambas as caixas smart é a de se transformar em um hub e assumir o controle de diversos equipamentos da casa conectada. Assim, é possível integrar os equipamentos e enviar comandos para acender ou apagar as luzes, por exemplo. A parte do entretenimento também chama a atenção dos usuários e, por meio de um comando de voz, o usuário poderá solicitar ao equipamento que inicie a reprodução de um filme ou programa de TV via Netflix ou YouTube.

4 de 6 Google Assistente traz funções para ajudar na rotina — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Assistente traz funções para ajudar na rotina — Foto: Marcela Franco/TechTudo

3. Quem é mais inteligente?



A Alexa, assistente virtual das caixas Amazon Echo, é capaz de entender variações de frases sobre o mesmo assunto e pode obter resultados para comandos mais triviais, como horário, sugestões para uma refeição e clima em determinado local. O Google Nest roda o Google Assistente, criado para atender a funções similares.

O Assistente pode usar informações do usuário distribuídas no Gmail, por exemplo, para ter mais contexto na hora de entregar resultados. Um exemplo desse potencial foi mostrado durante a apresentação do produto pelo Google, na época do lançamento: ao ouvir o comando “Ok, Google, toque aquela música da Shakira do Zootopia”. O assistente foi capaz de identificar que a música era “Try Everything” porque o usuário já tinha ouvido a canção antes e isso constava em seu histórico do YouTube.

5 de 6 Google Nest Audio traz Google Assistente e botão físico para desligar microfone — Foto: Divulgação/Google Google Nest Audio traz Google Assistente e botão físico para desligar microfone — Foto: Divulgação/Google



4. Bateria

Este é o ponto fraco dos dois lados. Tanto as caixas do Google quanto as da Amazon não possuem bateria interna. Assim, todas necessitam estar ligadas à uma fonte de energia para funcionar. Atualmente, já existem suportes especiais que agregam uma bateria aos modelos, fazendo com que o usuário tenha mais portabilidade.

6 de 6 Amazon Echo Studio promete potência no som — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo Studio promete potência no som — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo



5. Preços



Já as opções atuais do Google são duas: a Nest Mini, por aproximadamente R$ 225 no varejo online, e a Nest Audio, que custa cerca de R$ 739 também no comércio eletrônico. O Google não possui uma loja própria para venda de produtos, mas direciona os usuários interessados para lojas do varejo que tenham disponibilidade das caixinhas.



Com informações de Amazon e Google

Veja também: vídeo mostra as principais diferenças entre a Echo Dot 3ª geração e Echo Dot 4ª geração

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças