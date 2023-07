Eikons em Final Fantasy XVI: tudo sobre os 10 dominantes e seus poderes

Final Fantasy XVI foi lançado para o PlayStation 5 ( PS5 ) e traz uma história de personagens carismáticos, guerras e muitas batalhas contra diversas criaturas fantásticas. Neste RPG da Square Enix , há alguns personagens conhecidos como Dominantes. Eles possuem este nome pois controlam Eikons, monstros lendários com poderes elementais e outros tipos de magias. Estes seres nada mais são que as antigas invocações da série, como Shiva, Ifrit ou Ramuh, e concedem ataques especiais ao protagonista Clive Rosfield.

Antes de obter os poderes de cada Eikon, Clive precisa, normalmente, derrotar seu detentor em batalha. Por isso há diversos Dominantes ao longo do jogo e que podem ser enfrentados em diferentes momentos da história. A seguir, conheça todos os Eikons e seus respectivos Dominantes.

1. Ifrit

Ifrit é o Eikon de Clive desde o início da história. O demônio do fogo já começa o enredo com o jovem, que usa seus poderes para atacar de forma ágil e furiosa durante os combates. Porém, só mais adiante vemos todo o potencial da figura ser desbloqueada, já que o herói não usa todas suas habilidades desde o começo. Ifrit permite que Clive ataque com bolas de fogo e também desferir golpes enquanto avança contra os adversários.

2. Phoenix

Phoenix é o Eikon do irmão mais novo de Clive, Joshua. No início vemos Joshua usá-lo para combater o irmão, que está descontrolado. Depois, o próprio Clive absorve este poder e passa a utilizar durante os combates após todo o flashback de seu passado. Com Phoenix é possível lançar inimigos no ar ou se teletransportar para perto de adversários e desferir golpes rápidos. Phoenix, como o nome diz, é uma fênix, a criatura lendária de fogo que sempre renasce das cinzas.

3. Garuda

Garuda é a Eikon de Benedikta Harman, uma das rivais de Clive que aparecem perto do início da história. Ela usa ataques elementais de raios e ventos, além de poder voar e usar ataques à distância. Quando Clive adquire suas habilidades, elas são um pouco mais limitadas, mas, ainda assim, bastante boas. O protagonista pode atacar com golpes rápidos e uma espécie de “abraço mortal”, que derruba adversários temporariamente. Garuda é inspirado por uma ave mitológica do hinduísmo, por isso, é representada por uma figura alada.

4. Ramuh

Ramuh é o Eikon dos raios e trovões, controlado por Cidoulfus, ou apenas Cid, um dos aliados de Clive que também surge no início do jogo. Quando Clive conquista Ramuh, ele pode usar habilidades elementais focadas em relâmpagos, como uma bola de raios que ataca vários inimigos ao mesmo tempo, ou uma saraivada de raios para atacar com agilidade. Ramuh é representado como um ancião de longa barba e carrega um cajado em sua mão.

5. Titan

Titan é o Eikon da Terra. Como seu nome sugere, este é um Eikon gigantesco e com poderes baseados em força bruta. Seu Dominante é Hugo Kupka, um dos chefões que Clive enfrenta e, claro, obtém o poder. Seus ataques são baseados em socos, sejam rápidos ou fortes, e também podem ser utilizados para bloqueios. Este Eikon tem ainda uma grande importância para o início da trama, quando é utilizado para combater Shiva e sua Dominante.

6. Bahamut

Bahamut é uma invocação clássica de Final Fantasy, presente em praticamente todos os jogos já lançados da série. Seu Dominante no jogo é Dion Lesage, um príncipe e líder do Império Sagrado de Sanbreque. Bahamut é conhecido como o Rei dos Dragões e por isso mesmo está ligado a um personagem considerado nobre. Depois que Clive obtém seus poderes, ganha a capacidade de atacar com chamas de energia, invocar um ataque com raios de luz e até mesmo atirar um raio carregado, como o clássico ataque da criatura na série.

7. Shiva

Shiva é outra invocação bem clássica da franquia que retorna em Final Fantasy XVI. Ela é controlada pela Dominante Jill Warrick, uma mulher resgatada pela família Rosfield e cresce ao lado de Clive e Joshua, quando mais jovens. Por conta disso, este Eikon é outro que aparece logo no princípio da história. Como esperado, os poderes gelados de Shiva podem congelar inimigos e dar outras facilidades a Clive, como lançar lascas de gelo contra inimigos ou invocar uma nevasca para te ajudar em batalha. Shiva é sempre representada por uma figura feminina, normalmente com longos cabelos.

8. Odin

Odin é o Eikon das Trevas, sendo baseado no famoso deus nórdico. Este Eikon está ligado ao Dominante Barnabas Tharmr, um desconhecido que conquistou seu próprio exército para marchar por Valisthea e devastar seus inimigos. Odin, inclusive, é responsável por uma das batalhas mais emocionantes do jogo, contra Bahamuth. Quando Clive conquista seu poder, pode usar ataques rápidos, uma recuperação ágil contra os ataques de inimigos e até substituir sua espada pela lâmina de Odin, maior e mais poderosa.

9. Typhon e Titan Lost

Typhon e Titan Lost são dois Eikons em Final Fantasy XVI que não são conquistados por Clive, mas aparecem ao longo do jogo. Typhon aparece por breves momentos em batalha contra Ifrit, como um dos chefões opcionais, e é representado por uma figura humanoide, apenas com torso e bem forte. Ele é inspirado por suas versões mais clássicas da série, mas seu Dominante nunca é revelado durante a história.

Já o Titan Lost é similar ao Titan, gigantesco e com muita força, mas conta com tentáculos em seu arsenal. Ele também confronta Ifrit brevemente e lança cristais enormes de seu corpo para atacar os inimigos com toda a sua fúria. Titan Lost também é de posse Hugo Kupka.

