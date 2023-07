Elis Regina não foi a primeira: 6 famosos 'ressuscitados' por tecnologias

2 de 8 Comercial mostra Elis Regina, morta em 1982, por meio de deep fake. Confira outros artistas que já ganharam versões depois de falcerem — Foto: Divulgação/Volkswagen Comercial mostra Elis Regina, morta em 1982, por meio de deep fake. Confira outros artistas que já ganharam versões depois de falcerem — Foto: Divulgação/Volkswagen

Qual é a polêmica com IA 'ressuscitando' artistas?

Antes da lista, vale dizer que esses avanços em IA têm sido alvo de debates sobre a ética de "trazer de volta" pessoas que já morreram. Há ainda questões sobre direitos autorais, preservação da identidade artística e uso responsável da tecnologia.

Além disso, essas ferramentas também podem ser utilizadas por criadores mal intencionados, que geram vídeos e áudios falsos na finalidade de gerar difamação e desinformação. Por isso, é importante sempre checar as fontes dos conteúdos acessados online, para saber identificar imagens geradas por inteligência artificial.

6 artistas que foram "ressuscitados" via tecnologia

Tupac

Em abril de 2012, durante o festival de música Coachella, nos Estados Unidos, ocorreu uma apresentação surpreendente e pioneira que "ressuscitou" o lendário rapper Tupac Shakur. Uma espécie de holograma foi criado pela empresa de efeitos visuais Digital Domain, em colaboração com a equipe de produção do Dr. Dre e Snoop Dogg, artistas principais do evento.

Utilizando a técnica chamada "pepper's ghost", a versão de Tupac foi criada combinando os movimentos de um ator cover com uma representação digital do cantor. Durante o show, a imagem foi projetada em um espelho próximo ao chão e refletida em um painel de vidro transparente, inclinado a um ângulo de 45º em direção ao público. Isso permitiu que a plateia visse uma imagem ampliada de Tupac, criando um efeito visual impressionante.

No entanto, é importante observar que, embora pareça tridimensional, a imagem é essencialmente plana devido ao ângulo e à escala da projeção. Portanto, embora a categoria de "holograma" seja frequentemente citada, quando falamos de forma técnica, o termo não se aplica.

3 de 8 Tupac com holograma no Coachella, em 2012 — Foto: Reprodução/YouTube

Cazuza

Em 2013, o projeto GVT Music Live - Show Cazuza prestou uma homenagem ao poeta do rock com apresentações especiais, contando com a participação de renomados artistas como Gal Costa, George Israel e Leoni. Um destaque do espetáculo foi a presença de um holograma realista do cantor, falecido em 1990.

A imagem de Cazuza apareceu durante cerca de 20 minutos, interpretando sucessos como "Exagerado", "Faz Parte do Meu Show", "O Tempo Não Para" e "Brasil". Inspirado na projeção do rapper Tupac Shakur, ocorrida no festival Coachella em 2012, nos Estados Unidos, o projeto tecnológico que trouxe a imagem de Cazuza de volta aos palcos teve um custo de R$ 8,5 milhões, com a utilização de tecnologias semelhantes.

4 de 8 Holograma de Cazuza em São Paulo, em 2013 — Foto: Reprodução/Leandro Martins/Divugacão

Renato Russo

Em junho de 2013, Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana também foi homenageado em sua cidade natal, Brasília, no estádio Mané Garrincha. O espetáculo sinfônico contou com 14 convidados – como Zélia Duncan, Sandra de Sá, Ivete Sangalo e Lobão –, que interpretaram os sucessos da banda, acompanhados por uma orquestra. Russo digital apareceu quase no fim do show, no fundo do palco, cantando a canção "Há Tempos".

Na época, a apresentação decepcionou parte do público, que não conseguiu enxergar a imagem do ídolo. Prejudicado por falhas de som, transmissão com problemas técnicos e algumas performances desencontradas, o tributo chegou aos trending topics do Twitter, recebendo diversas críticas nas redes sociais. O “holograma” ficou a cargo da mesma empresa que fez a projeção de Tupac no Coachella no ano anterior. O show “Renato Russo Sinfônico” foi idealizado por Giuliano Manfredini, filho do cantor, e aconteceu 25 anos depois da última apresentação da Legião Urbana em Brasília.

5 de 8 Holograma de Renato Russo no projeto "espetáculo sinfônico", em 2013 — Foto: Reprodução/YouTube

Kurt Cobain

27 anos após o falecimento de Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, o projeto musical "Lost Tapes of the 27 Club" surpreendeu os fãs ao apresentar "Drowned in the Sun", uma "nova música" da lenda do grunge. Por meio de um programa de inteligência artificial, foi possível analisar até 30 músicas de cada membro escolhido pelo chamado "Clube dos 27", grupo de artistas icônicos que morreram aos 27 anos – incluindo Cobain, Jimi Hendrix e Amy Winehouse.

O objetivo era criar e apresentar canções "inéditas" em seus estilos característicos, como parte de um álbum. O projeto foi desenvolvido pela organização Over the Bridge, que busca aumentar a conscientização sobre saúde mental na comunidade musical. "Drowned in the Sun" captura as habilidades únicas de composição e guitarra de Cobain, via algoritmos computacionais, contando com Eric Hogan, vocalista da banda cover "Nevermind".

6 de 8 Kurt Cobain no MTV Unplugged — Foto: Reprodução/Getty Images

Michael Jackson

Em 2014, uma versão póstuma de Michael Jackson esteve no palco do Billboard Music Awards. A versão digital do Rei do Pop, que faleceu em junho de 2009, foi projetada durante a apresentação da música "Slave to the Rhythm", para promover o álbum "Xscape". No entanto, a exibição quase não aconteceu devido a disputas legais. Vale ressaltar que a tecnologia utilizada para criar o holograma de Jackson foi refinada pela empresa Pulse, a partir de uma técnica chamada "Pepper's Ghost" - a mesma usada para recriar o rapper Tupac, em 2012.

7 de 8 Holograma Michael Jackson — Foto: Reprodução/YouTube

Amy Winehouse

Em 2018, a empresa Base Hologram anunciou uma turnê com a sua versão digital da cantora britânica Amy Winehouse. A empresa já havia realizado projetos com Roy Orbison e com a cantora de ópera Maria Callas. Em meio a polêmicas e dificuldades de produção, o projeto acabou não acontecendo. No entanto, a artista continua sendo ouvida em "novas" interpretações, graças à inteligência artificial.

Isso porque alguns programas de IA conseguem realocar o timbre da cantora em outras músicas, a partir de um arquivo original. Apesar de ainda exprimir as vozes sem certa “emoção” ou variações vocais, essas ferramentas conseguem se aproximar do timbre e dos maneirismos vocais. É o caso, por exemplo, da versão da música 'Skyfall',', gravada por Adele, na "voz"de Winehouse.

8 de 8 Exemplo de cover com IA, com voz de Amy Winehouse após seu falecimento — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

