Em que ano estreou Senhora do Destino? Veja nº de capítulos e curiosidades

Lançada em 2004, a novela Senhora do Destino é sucesso de público até hoje e continua no imaginário popular. Com um enredo cativante, a trama apresentou uma das vilãs mais marcantes da dramaturgia brasileira, Nazaré Tedesco, e faz sucesso em sua atual reprise no Canal Viva . Com reexibição confirmada em Portugal em 24 de julho, a novela está disponível na íntegra para os assinantes do Globoplay . Abaixo, confira algumas curiosidades sobre a novela Senhora do Destino.

Enredo e elenco

Dividida em duas fases, a trama de Senhora do Destino gira em torno da luta de Maria do Carmo (Carolina Dieckmann/Suzana Vieira) para recuperar a sua filha Lindalva, que foi roubada por Nazaré Tedesco (Adriana Esteves/Renata Sorrah) na época em que a protagonista viaja com os seus cinco filhos pequenos do Nordeste para o Rio de Janeiro na tentativa de encontrar seu irmão Sebastião (Luiz Carlos Vasconcelos/Nelson Xavier). Mais de vinte anos se passaram e Lindalva agora é Isabel (Caroline Dieckmann), nome dado por Nazaré.

Os filhos adultos de Maria do Carmo são interpretados pelos atores Dado Dolabella (Plínio), Leonardo Vieira (Leandro), Marcello Antony (Viriato) e Eduardo Moscovis (Reginaldo). O elenco da novela ainda é repleto de grandes nomes da dramaturgia brasileira como Tarcísio Meira (Rei do Gado), Glória Menezes (Rainha da Sucata), José Wilker (Gabriela), Raul Cortez (Terra Nostra), José Mayer (Império), entre outros.

Ano de exibição e quantidade de capítulos

A novela Senhora do Destino teve sua estreia em junho de 2004, no horário das 21h na TV Globo. Seu capítulo final foi exibido em março de 2005, após 221 episódios. Sucesso de audiência, a trama realista abordou temas importantes para o contexto social e veio recheada de personagens cativantes até nos núcleos secundários. A história, escrita por Aguinaldo Silva e com direção de Wolf Maya, cativou tanto o público que foi reexibida no Vale A Pena Ver de Novo nos anos de 2009 e 2017.

Abertura de Senhora do Destino fez sucesso

Algumas aberturas de novelas costumam ser marcantes e Senhora do Destino é uma delas. Até hoje, a música Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento, que ficou conhecida na voz de Maria Rita, é lembrada como a que tocava nas noites das famílias brasileiras avisando que a novela ia começar. Outras músicas também ficaram registradas na trilha sonora de Senhora do Destino, como Qual É? (Marcelo D2), Máscara (Pitty) e as internacionais This Love (Maroon 5) e Sorry Seems to Be the Hardest Word (Elton John e Ray Charles).

Vilã Nazaré Tedesco é lembrada até hoje

Uma das protagonistas da trama de Senhora do Destino, a vilã Nazaré Tedesco marcou a história da dramaturgia brasileira e a carreira da sua intérprete, Renata Sorrah. Má e ardilosa, porém carismática, Nazaré traz, na medida certa, a ira do público que torce por sua punição, mas a simpatia de quem acha graça da sua loucura. O sucesso da vilã extrapolou as telas e invadiu a Internet, fazendo com que Nazaré seja tema de vários memes e montagens que perduram até hoje nas redes sociais.

A novela foi marcada pelos bordões de Giovanni Improtta

Outro personagem marcante de Senhora do Destino foi o espalhafatoso Giovanni Improtta, interpretado pelo ator José Wilker. Apaixonado por Maria do Carmo e pelo carnaval, o presidente da escola de samba Unidos de Vila São Miguel desfilava bordões que não saíam da boca do povo, como "O tempo urge e a Sapucaí é grande!", "Vou me pirulitar-me" e "A vaca vai voar!". O curioso é que o personagem foi tirado do livro "O Homem que Comprou o Rio", também de Aguinaldo Silva, e ganhou popularidade com a novela.

Senhora do Destino foi a última novela de Raul Cortez e Miriam Pires

Os atores Raul Cortez e Miriam Pires eternizaram seus nomes na TV e seus últimos papéis foram em Senhora do Destino. Raul Cortez interpretava o Barão de Bonsucesso, marido da Baronesa (Glória Menezes). A menos de três meses do fim das gravações, o ator precisou se afastar por conta de um câncer e só retornou para fazer uma aparição final. Desde então, nunca mais retornou às telas e faleceu em 2006. Já a atriz Miriam Pires, que interpretava dona Clementina, faleceu enquanto a novela era gravada, mas continuou sendo citada.

Briga entre Maria do Carmo e Nazaré virou assunto nacional

Com tantos momentos aguardados em Senhora do Destino, como o encontro entre a protagonista e sua filha roubada, curiosamente a cena mais esperada pelo público foi a surra que Maria do Carmo prometeu (e cumpriu) dar em Nazaré. A cena se tornou histórica e marcou o maior índice de audiência da novela, além de ser comentada em cada esquina do país.

