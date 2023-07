'Estou com sorte': para que serve e como utilizar o botão do Google

O recurso "Estou com sorte" é um botão ao lado do "Pesquisa Google ", que, quando utilizado em pesquisas, redireciona o usuário diretamente para a primeira página dos resultados da busca. Além disso, ele também permite o acesso a alguns easter eggs que poucas pessoas conhecem. Utilizando comandos específicos e apertando o botão de "Estou com sorte", é possível, por exemplo, jogar uma versão do clássico Pac-Man e até mesmo o famoso game da cobrinha, com uma versão chamada de Google Snake, em que a cobra passa por algumas cidades cobertas pelo Google Maps. A seguir, saiba para que serve o "Estou com sorte" e como utilizar o botão.

Como o botão Estou com Sorte funciona e por que utilizá-lo?

O principal objetivo do botão "Estou com sorte" consiste em levar o usuário para o primeiro resultado da pesquisa realizada. O recurso pode ser utilizado para economizar o tempo que levaria clicando em todas as opções para encontrar uma resposta para a pesquisa.

Entretanto, o resultado pode não ser tão assertivo quanto o esperado, já que o Google automaticamente irá redirecionar para o primeiro link que está como resultado da pesquisa - que pode ou não ser o mais indicado para a sua resposta. Justamente por isso, o buscador brinca com a frase de "Estou com sorte".

O que acontece se apertar o Estou com Sorte sem escrever nenhum termo?

O botão "Estou com sorte" também há utilidade mesmo sem precisar digitar algo. Ao tocar em cima do botão, o usuário será automaticamente redirecionado para a página de Doodles do Google, que são as versões personalizadas do buscador para homenagear datas comemorativas, feriados, entre outros. Há também Doodles que são versões reduzidas de jogos, e podem ser ótimos passatempos.

Como funciona a extensão I’m Feeling Lucky?

Há uma extensão para o Chrome chamada de "I'm Feeling Lucky" e que facilita o acesso à função de "Estou com sorte". Para utilizá-la, é bem simples: após completar a instalação, abra uma nova guia no navegador e digite a tecla \ de barra invertida e pressione a tecla Tab. Logo em seguida você verá a frase "I'm Feeling Lucky" ser adicionada na barra. Então, digite o que gostaria de pesquisar e aperte Enter.

Feito isso, você será automaticamente redirecionado para uma página que contém o resultado da sua busca. A extensão funciona como se estivesse realizado a mesma pesquisa ao Google e clicado no botão de "Estou com sorte".

Truques com o botão Estou com sorte

Além do redirecionamento para o primeiro resultado de sua busca, o botão "Estou com sorte" esconde alguns easter eggs divertidos. Ao digitar "Google Sphere" no buscador e clicar no botão, os elementos da página irão flutuar e se mexer pela tela, simulando uma esfera. Outro comando é o "Do a Barrel Roll", que faz a página de resultados do Google dar uma volta completa pela tela.

Há ainda outros truques que são referências a alguns jogos clássicos. Digite "Google Pacman" e clique no botão "Estou com sorte" para jogar uma versão do Pac-Man ambientado com o logo do buscador. Também é possível se divertir com o famoso jogo da cobrinha, basta digitar "Google Snake" e clicar no botão para ser redirecionado para a página com uma versão do game original.

