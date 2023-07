'Feliz Dia do Amigo': 4 sites com mensagens para enviar pelo WhatsApp

O Dia do Amigo é comemorado nesta quinta-feira (20), e mandar mensagens é uma boa forma de celebrar a data. Caso a sua criatividade esteja em baixa, uma ideia interessante para mandar esses recados é recorrer a sites gratuitos, que estão repletos de textos e frases para enviar para aquele amigo de todas as horas. Vale ressaltar que algumas plataformas têm modelos prontos de recados, enquanto outros permitem que a mensagem seja editada ou personalizada. A seguir, veja quatro sites com frases para desejar "Feliz dia do amigo".

1. Pensador

O Pensador é um site que reúne frases de autores famosos, trechos de livros e frases separadas por tema. Para enviar uma mensagem de Dia do Amigo através do Pensador, acesse o site (https://www.pensador.com/mensagens_de_dia_do_amigo_para_celebrar) e escolha uma mensagem.

Para salvar uma mensagem escrita, basta selecionar o texto, clicar com botão direito do mouse (pelo celular, clique em cima do texto) e depois em “Copiar”.

Para enviar a mensagem pelo WhatsApp, abra a conversa da pessoa para quem deseja enviar a mensagem e clique no símbolo de clips, depois na imagem de cor roxa. Escolha a imagem baixada do site. No campo do texto, cole a mensagem escrita e clique em “enviar”.

2. Mundo das Mensagens

No Mundo das Mensagens é fácil achar textos criativos e imagens para todo tipo de ocasião. Para encontrar uma mensagem de Dia do Amigo através no Mundo das Mensagens, acesse o site (https://www.mundodasmensagens.com/mensagens-dia-amigo).

A plataforma permite que você copie as mensagens de texto de forma rápida. Para isso, clique no botão “Copiar” que fica abaixo da mensagem. Depois, basta clicar na barra de texto do WhatsApp com o botão direito do mouse e selecionar “Colar”. No celular, basta tocar e segurar na barra de texto para aparecer a opção de colar.

Para salvar uma imagem, clique com o botão direito em cima da foto e selecione “Salvar imagem como”. Escolha a pasta onde deseja salvar e clique em “Salvar”. Pelo celular, clique em cima da imagem e pressione por alguns segundos. Quando o menu abrir, selecione “Fazer download da imagem”.

No WhatsApp, abra a conversa da pessoa para quem deseja enviar a imagem e clique no símbolo usado para anexar fotos ou vídeos. Depois, escolha a imagem baixada do Mundo das Mensagens.

O Pinterest é um site de compartilhamento de fotos. Muito usado para referência de estilo, ideias de decorações e dicas práticas, ele também guarda uma coletânea de imagens que podem ser usadas em ocasiões especiais. Para enviar uma mensagem de Dia da Amizade pelo Pinterest, acesse o site (https://br.pinterest.com/silvacallado/mensagem-dia-do-amigo-amizade-para-whatsapp) e escolha uma foto. Depois, clique nos três pontinhos que aparecem ao lado e selecione “Salvar imagem”.

Para baixar a foto, é necessário estar logado no seu perfil do Pinterest. Escolha a pasta onde deseja salvar a foto e toque em “Salvar”.

Para enviar a mensagem pelo WhatsApp, abra a conversa da pessoa para quem deseja enviar a imagem e clique no símbolo de clips para anexar fotos ou vídeos. Depois, escolha a imagem baixada do Pinterest.

O Canva é uma ferramenta de criação e edição de imagens que possui diversos templates prontos. Com ele, é possível editar imagens e enviar fotos personalizadas para seus amigos. Para isso, visite o site (https://www.canva.com/pt_br/mensagem/bom-dia/amigo) e escolha uma foto. Depois, será necessário fazer login. Em seguida, toque em “Personalizar esse modelo”. Na edição, é possível mudar cores, imagens, acrescentar e apagar texto, entre outras coisas.

Para salvar a imagem, clique em “compartilhar” no topo da tela. Em seguida, selecione “Baixar”. É possível escolher o formato e o tamanho do arquivo. Por fim, clique em “Baixar”, escolha uma pasta e salve o arquivo.

Para enviar a mensagem pelo WhatsApp, abra a conversa da pessoa para quem deseja enviar a foto e clique no símbolo roxo para anexar a imagem. Depois, selecione a imagem criada no Canva e clique em enviar.

