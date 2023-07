Filmes com Taylor Swift: relembre 8 longas com participação da cantora

Taylor Swift é um dos nomes mais comentados na web, principalmente após confirmar a passagem da sua turnê, The Eras Tour, no Brasil. Os shows acontecem em novembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a grande busca por ingressos tem movimentado as redes sociais. Mas, além de cantora de sucesso, responsável por hits como You Belong With Me, Speak Now, Better Than Revenge e Shake it Off, a artista estadunidense também se arrisca nos filmes, seja como tema de documentário, dubladora ou atriz convidada.

Um dos primeiros grandes longas com participação de Swift foi Idas e Vindas do Amor, que conta com nomes como Julia Roberts (Comer, Rezar e Amar) e Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada) no elenco. Já nas atuações mais recentes, Taylor fez Amsterdã, ao lado de Margot Robbie (Barbie) e Christian Bale (Psicopata Americano). Confira, a seguir, 8 filmes com a cantora e saiba como assisti-los online.

2 de 10 Taylor Swift: cantora, que (re)lança álbum Speak Now (Taylor's Version) nesta sexta-feira (7), já participou de alguns filmes ao longo da carreira; saiba quais e onde assistir — Foto: Reprodução/Netflix Taylor Swift: cantora, que (re)lança álbum Speak Now (Taylor's Version) nesta sexta-feira (7), já participou de alguns filmes ao longo da carreira; saiba quais e onde assistir — Foto: Reprodução/Netflix

1. Idas e Vindas do Amor (2010)

O longa de comédia romântica fala sobre várias histórias de amor, que acontecem simultaneamente em Los Angeles, durante o Dia dos Namorados. No elenco, há grandes nomes como Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela), Julia Roberts, Anne Hathaway e Jennifer Garner (De Repente 30). Taylor Swift participa como a líder de torcida Felicia, namorada de Willy, interpretado por Taylor Lautner (Crepúsculo). A trilha sonora também ganhou música da cantora, chamada Today Was a Fairytale.

Idas e Vindas do Amor é dirigido por Garry Marshall e está disponível para aluguel no Amazon Prime Video. No IMDb, a história é avaliada com 5,7 pontos.

3 de 10 Taylor Swift e Taylor Lautner contracenam em Idas e Vindas do Amor e até chegaram a se relacionar na vida real após se conhecerem no set — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures Taylor Swift e Taylor Lautner contracenam em Idas e Vindas do Amor e até chegaram a se relacionar na vida real após se conhecerem no set — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

2. Hannah Montanna: O Filme (2009)

Taylor Swift também teve participação especial em Hannah Montanna: O Filme. A história, que se baseia na série de sucesso da Disney, mostra Miley Stewart (Miley Cyrus) tendo que refazer suas prioridades após voltar para a sua cidade natal. Tudo acontece porque o sucesso como Hannah Montanna, identidade secreta da adolescente, sobe à sua cabeça.

Disponível no Disney+, o filme tem como convidada Taylor Swift, que aparece como uma cantora em um restaurante. Ela canta uma de suas músicas, Crazier. O longa é dirigido por Peter Chelsom, tem Lucas Till (MacGyver) e Natalia Dyer (Stranger Things) no elenco, e está com 67% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

4 de 10 Taylor Swift canta música "Crazier" em filme de Hannah Montanna; cantora vem ao Brasil no final de 2023 — Foto: Reprodução/Disney Taylor Swift canta música "Crazier" em filme de Hannah Montanna; cantora vem ao Brasil no final de 2023 — Foto: Reprodução/Disney

3. Miss Americana (2020)

A vida e o sucesso de Taylor Swift viraram tema de documentário na Netflix. Miss Americana foi lançado em janeiro de 2020 e mostra a transição da artista entre duas eras opostas em sua carreira: de Reputation para Lover. Além disso, Swift entra em assuntos pessoais, de forma inédita, como sua luta com a autoestima, conflitos com a família sobre política e a revelação do relacionamento com o ator Joe Alwyn.

O documentário tem direção de Lana Wilson e apresentou música nova da cantora, chamada Only The Young. Na crítica, a avaliação é positiva: além de 7,4 pontos no IMDb, Miss Americana é elogiado por 92% do público do Rotten Tomatoes.

5 de 10 O documentário Miss Americana mostrou mais detalhes da vida de Taylor Swift, como o início do namoro com Joe Alwyn — Foto: Reprodução/Netflix O documentário Miss Americana mostrou mais detalhes da vida de Taylor Swift, como o início do namoro com Joe Alwyn — Foto: Reprodução/Netflix

4. Folklore: Sessões no Long Pond Studio (2020)

Também lançado em 2020, Folklore: Sessões no Long Pond Studio é outro documentário da cantora, dessa vez no Disney+. O longa revisita o álbum folklore, ganhador de Álbum do Ano no Grammy de 2021 - terceiro trabalho de Swift a vencer a categoria mais importante do prêmio. O disco tem sucessos como Cardigan, Betty e My Tears Ricochet, também presentes na setlist da The Eras Tour.

Além de apresentar de forma acústica cada faixa do álbum, ao lado de seus colaboradores Aaron Dessner e Jack Antonoff, Taylor também explica a história por trás das músicas e suas inspirações para as composições. No IMDb, o filme acumula 8,4 pontos e ganhou elogios da crítica em seu lançamento.

6 de 10 Em documentário do Disney+, Taylor Swift revisita o álbum folklore — Foto: Reprodução/Disney+ Em documentário do Disney+, Taylor Swift revisita o álbum folklore — Foto: Reprodução/Disney+

5. The Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida (2012)

Taylor Swift também atuou como dubladora, dando vida a personagem Audrey na animação The Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida. No filme, o personagem principal Ted vive em uma cidade de plástico, até que decide se aventurar por outros locais para encontrar uma árvore real e dar de presente à amada Audrey.

Ted é dublado por Zac Efron (High School Musical) e o filme também conta com Danny DeVito (Taxi) na equipe. A animação está disponível na Netflix e tem 6,4 pontos no IMDb, arrematando 63% de aprovação na plataforma Rotten Tomatoes.

7 de 10 Taylor Swift dubla Audrey na animação The Lorax; cantora atualmente conta com o sucesso "Cruel Summer", do álbum Lover, no topo das paradas musicais — Foto: Reprodução/Universal Pictures Taylor Swift dubla Audrey na animação The Lorax; cantora atualmente conta com o sucesso "Cruel Summer", do álbum Lover, no topo das paradas musicais — Foto: Reprodução/Universal Pictures

6. Amsterdã (2022)

Escrito e dirigido por David O. Russell (O Lado Bom da Vida), Amsterdã fala sobre três amigos que testemunham um assassinato. Porém, ao tentarem revelar a verdade sobre o crime, acabam se tornando os principais suspeitos. O trio é interpretado por Christian Bale, John David Washington (Malcolm e Marie) e Margot Robbie, nos papéis de Burt Berendsen, Harold Woodman e Valerie Voze, respectivamente.

Taylor Swift é Liz Meekins, filha do falecido, que acredita que o seu pai foi assassinado e está atrás de provas para reforçar a sua teoria. Amsterdã está disponível no Star+, com 6,1 pontos no IMDb e 62% de aprovação no Rotten Tomatoes.

8 de 10 Taylor Swift aparece no filme Amsterdã como Liz Meekins — Foto: Reprodução/20th Century Studios Taylor Swift aparece no filme Amsterdã como Liz Meekins — Foto: Reprodução/20th Century Studios

7. Reputation Stadium Tour (2018)

Dirigido por Paul Dugdale e disponível na Netflix, o filme mostra uma das últimas apresentações de Swift durante a etapa norte-americana da turnê Reputation. A tour foi um de seus maiores projetos até então, sendo realizada inteiramente em estádios. Além de mostrar o desempenho de Taylor, também é possível ver a conexão da cantora com os fãs durante o filme.

A obra é avaliada positivamente por 87% do público no Rotten Tomatoes e ganhou 8,4 pontos no IMDb. O longa também foi elogiado pela crítica, de forma geral. Amanda Petrusich, do The New Yorker, afirmou que o especial do streaming “vai se tornar peça de museu” e reforçou que o trabalho “prova o tamanho da carreira de Taylor”.

9 de 10 Taylor Swift: Netflix disponibiliza show completo da turnê de reputation — Foto: Divulgação/Netflix Taylor Swift: Netflix disponibiliza show completo da turnê de reputation — Foto: Divulgação/Netflix

8. Cats (2019)

Dirigido por Tom Hooper (Les Misérables), Cats é uma adaptação de musical internacional da década de 1980. No elenco estão James Corden (Cinderela), Jarson Derulo (A Era de Ouro) e Jennifer Hudson (Respect), além da própria Taylor Swift, que interpreta a gata Bombalurina. O longa, disponível para aluguel no Amazon Prime Video, também ganhou uma canção inédita composta pela artista, chamada Beautiful Ghosts.

Cats, entretanto, não agradou à crítica, recebendo notas baixas em sites agregadores. Peter Debruge, jornalista da Variety, chegou a dizer na época do lançamento que o filme “machucava seus olhos e ouvidos” e que "era melhor não ter sido feito".

10 de 10 Além de atuar, Taylor Swift fez música para Cats; cantora vai lançar álbum Speak Now nesta sexta-feira (7) — Foto: Reprodução/Universal Pictures Além de atuar, Taylor Swift fez música para Cats; cantora vai lançar álbum Speak Now nesta sexta-feira (7) — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Veja também: Seis truques da Netflix que você não está usando, mas deveria!