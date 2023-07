Filmes para crianças: conheça 10 obras imperdíveis para ver na Netflix

A Netflix disponibiliza um imenso catálogo de filmes e séries com foco em crianças. As opções vão desde os clássicos como Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar, produzido pelo Studio Ghibli, até longas mais recentes como A Elefanta do Mágico, lançado em 2023. Pensando nisso, o TechTudo decidiu elencar 10 filmes para crianças disponíveis no streaming. A lista foi feita levando em consideração os sites agregadores e obras com boa repercussão entre o público e a crítica, como IMDb e Rotten Tomatoes. Confira abaixo.

1. A Elefanta do Mágico (2023)

A animação original da Netflix conta a história de Peter, um jovem que, durante a busca de sua irmã desaparecida, encontra com um rei que o propõe a realizar três tarefas aparentemente impossíveis para obter a elefanta de um mágico e respostas sobre sua irmã. A produção, dirigida por Wendy Rogers (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian), alcançou a aprovação de 67% da crítica e 81% da audiência no Rotten Tomatoes. Já no IMDb, o longa levou a nota 6,5.

2. Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008)

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar é um clássico produzido pelo Studio Ghibli, que acompanha o desenvolvimento da amizade entre Sosuke, uma criança de 5 anos, e Ponyo, uma princesa peixinho dourado que deseja se tornar humana. Dirigido por Hayao Miyazaki (Meu AMigo Totoro), o longa conta com nota 7,6 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a produção alcançou aprovação de 91% dos críticos e 83% do público.

3. A Fera do Mar (2022)

O filme original da Netflix A Fera do Mar conta a história de uma das expedições do caçador de monstros marinhos Jacob Holland, quando a garotinha Maisie Brumble embarca em seu navio. Dirigido por Chris Williams (Operação Big Hero), a produção foi indicada ao Oscar 2023 de Melhor Animação. No IMDb, sua pontuação é 7,0. Já no Rotten Tomatoes, o longa conquistou aprovação de 94% da crítica e 84% da audiência.

4. Shaun, o Carneiro: O Filme - A Fazenda Contra-Ataca (2019)

O longa Shaun, o Carneiro: O Filme - A Fazenda Contra-Ataca, produzido pela Aardman Animations, acompanha a aventura de Shaun, que precisa guiar seu novo amigo extraterrestre de volta para casa antes que ele seja capturado. Dirigida por Will Becher (Piratas Pirados!) e Richard Phelan (Damned), a produção foi indicada ao Oscar 2021 de Melhor Animação. No IMDb, sua pontuação é 6,8. Já no Rotten Tomatoes, o filme conquistou aprovação de 96% da crítica e 79% do público.

5. Hotel Transilvânia 2 (2015)

Produzido pela Sony Pictures Animation, o filme Hotel Transilvânia 2 dá continuidade as aventuras de Drácula e sua família. Quando seu velho pai, Vlad, decide fazer uma visita no hotel e descobre que seu neto não é totalmente vampiro, a previsão é de muitas confusões. Dirigido por Genndy Tartakovsky (O Laboratório de Dexter), o longa alcançou aprovação de 55% dos críticos e 63% da audiência no Rotten Tomatoes. Já no IMDb, sua nota é 6,6.

6. Patrulha Canina: O Filme (2021)

Produzido pela Spin Master Entertainment, Patrulha Canina: O Filme acompanha a missão mais desafiadora de Ryder e seus filhotes heróis, quando seu rival se torna prefeito da cidade e seus habitantes precisam de ajuda. Dirigida por Cal Brunker (Big Pai, Big Filho), a produção conta com nota 6,1 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, o longa alcançou aprovação de 80% da crítica e 97% da audiência.

7. Shrek (2001)

Produzida pela Dreaworks, Shrek é uma animação que leva o nome de seu protagonista, um ogro que, com a ajuda de seu amigo Burro, parte para salvar uma princesa presa em uma torre, com o objetivo de recuperar seu pântano. Dirigido por Andrew Adamson (As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa) e Vicky Jenson (O Espanta Tubarões), a produção ganhou o Oscar 2002 de Melhor Animação. No IMDb, sua nota é 7,9. Já no Rotten Tomatoes, o longa conquistou aprovação de 88% da crítica e 90% da audiência.

8. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021)

O longa A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, produzido pela Sony Pictures Animation, acompanha os Mitchell e como eles salvam o mundo de uma revolta liderada por robôs. Dirigida por Michael Rianda (Homem Aranha: Através do Aranhaverso) e Jeff Rowe (Gravity Falls: Um Verão de Mistérios), a produção foi indicada ao Oscar 2022 de Melhor Animação. No Rotten Tomatoes, o longa alcançou aprovação de 97% da crítica e 88% do público. No IMDb, sua pontuação é 7,6.

9. Kung Fu Panda 3 (2016)

O terceiro longa da franquia Kung Fu Panda, produzido pela Dreamworks, dá continuidade as aventuras de Po, O Dragão Guerreiro. A trama acompanha Po ao conhecer sua família biológica, que irá ajudá-lo a enfrentar mais uma batalha épica. Dirigido por Alessandro Carloni (Como Treinar o Seu Dragão) e Jennifer Yuh Nelson (Love, Death & Robots), o filme conta com pontuação 7,1 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a obra conquistou aprovação de 86% da crítica e 79% da audiência.

10. Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4: O Desafio Final (2023)

Produzido pela Luccas Neto Studios, o filme Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4: O Desafio Final acompanha mais uma aventura que a turma do Roxteen terá que enfrentar. Além de ser protagonizada pelo youtuber Luccas Neto (Luccas Neto em O Plano dos Vilões), a produção conta com direção de Lucas Margutti. As atrizes Giovanna Alparone (Os Aventureiros - A Origem) e Carol Alves (Eu, empresa) também fazem parte do elenco. No IMDb, a pontuação do longa é 5,8.

