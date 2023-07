Final Fantasy XVI: 6 dicas que vão fazer você jogar melhor no RPG de ação

Final Fantasy XVI já está disponível exclusivamente para PlayStation 5 ( PS5 ). O jogo é o primeiro da franquia da Square Enix pensado desde o início do desenvolvimento como um RPG de ação. Por isso, seu sistema de combate se difere bastante dos clássicos por turnos e agora bebe da fonte de títulos mais frenéticos, como Devil May Cry . A empresa se preocupou em deixar a experiência bastante acessível para novos jogadores, mas os veteranos em games de ação podem explorar mecânicas inventivas e recompensadoras. Nas linhas a seguir, veja seis dicas para mandar bem em Final Fantasy XVI.

1. Observe o padrão de ataque dos inimigos

Em Final Fantasy XVI, os combates são bastante centrados no sistema de esquiva para abrir uma margem de ataque. Apertar os botões de forma desenfreada é bastante tentador em jogos hack‘n slash, mas isso abre margem para que o jogador seja punido com facilidade. Por isso, é importante observar o padrão de golpes dos inimigos para aproveitar suas brechas e causar o máximo de dano possível. Caso as lutas estejam complicadas, dominar o sistema de esquiva é o melhor caminho.

Outra forma de punir os adversários é desferindo um ataque no exato momento em que você estiver prestes a ser atingido. Dessa forma, Clive é capaz de aparar o golpe e abrir a guarda do inimigo rapidamente com um efeito de câmera lenta. Essa, no entanto, é uma técnica mais arriscada, pois o jogador fica exposto se errar o tempo.

2. Customize e melhore as habilidades de Eikons

Final Fantasy XVI tem sua história focada na figura dos Eikons, seres divinos que impactam diretamente na gameplay. O protagonista Clive Rosfield consegue dominar diferentes poderes ao longo da jogatina, então é interessante sempre checar a árvore de habilidades para destravar novas técnicas ou melhorar as já existentes. Vale notar que apenas duas são selecionáveis por Eikon, então vale experimentar todas e escolher as que melhor se encaixarem ao seu estilo de jogo.

A experimentação também é a chave. Não é preciso ter receio de gastar os pontos de habilidade, pois é possível recuperá-los a qualquer momento e sem penalidades no menu. Se o jogador não gostar de uma técnica específica, basta recuperar os pontos e gastar com outra que tenha achado mais interessante.

3. Guarde as habilidades mais poderosas até atordoar os inimigos

Final Fantasy XVI resgata o sistema de atordoamento que também marca presença em Final Fantasy 7 Remake. Ou seja: a maior fração dos ataques é direcionada a uma barra de atordoamento antes de causar dano direto na vida dos inimigos. Isso significa que é interessante poupar as técnicas mais poderosas para o momento em que eles são atordoados, pois assim eles ficam imóveis e é possível otimizar o dano causado.

Caso o jogador queira acabar rapidamente com a barra de atordoamento, a Eikon Garuda tem técnicas muito úteis. Entre elas estão Laceração e Ciclone Iníquo, que desferem múltiplos acertos. Uma vez que os inimigos forem atordoados, vale utilizar técnicas mais poderosas como Chama do Renascer e Ignição para aproveitar o aumento de dano crítico.

4. Encontre locais para ganhar pontos de habilidade

Em Final Fantasy XVI é interessante sempre aproveitar as oportunidades de combate para ganhar pontos de habilidade. É comum que muitos jogadores ignorem inimigos para avançar rapidamente na história, mas isso faz com que seja mais difícil destravar novas técnicas. Cada confronto rende uma determinada quantia de pontos para Clive, então naturalmente existem ambientes e inimigos que são mais proveitosos.

Um exemplo é o campo repleto de harpias um pouco antes da luta contra a Garuda. Como elas são inimigas poderosas, é interessante enfrentar todas que estiverem no cenário para ganhar o máximo possível de pontos de habilidade. Soldados Imperiais e Wyverns, que podem ser encontrados no Prado Glorioso, também são bastante úteis para ganhar pontos rapidamente no início do game.

5. Equipe-se bem antes de progredir na história

Final Fantasy XVI requere uma atenção aos seus equipamentos. Antes de seguir com as missões de história, vale visitar o esconderijo e se abastecer com poções, armas e armaduras. Caso o jogador ainda não tenha dominado o sistema de esquiva, é natural que várias poções sejam necessárias para se curar. Por sorte, o jogo sempre faz pausas ocasionais para que o jogador possa se preparar antes de grandes confrontos.

As missões secundárias também não devem ser subestimadas, pois elas rendem itens de fabricação úteis para forjar novos itens que melhoram os atributos de Clive. Isso também serve para as caçadas, destravadas um pouco mais adiante na história do game. Vale notar que todas essas atividades também rendem pontos de habilidade.

6. Utilize a sala de treinamento

Final Fantasy XVI traz diversas opções de combos em seu combate, que podem ficar bastante complexos conforme o jogador avança na história, já que é possível utilizar até três Eikons simultaneamente. Pode levar tempo até criar memória muscular para trocar rapidamente entre as habilidades, então a sala de treinamento do game é um lugar útil para praticar rotas de combo e se habituar aos comandos com mais calma.

A sala é acessada facilmente através do Esconderijo ou dos pontos de teletransporte espalhados pelo mapa. Além disso, ela traz opções totalmente personalizáveis para testar situações, quase como se fosse um jogo de luta. É possível selecionar o tipo de inimigo, a regeneração de vida, o tempo de recarga de habilidades e até mesmo a assistência do Torgal.

