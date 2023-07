Fone de ouvido AKG: 6 modelos por a partir de R$ 165

Outra opção é o AKG K371, que conta com almofadas que giram em até 90 graus e potência de 114 dB por cerca de R$ 938. Confira a seguir seis fones de ouvido da AKG para comprar no Brasil.

O fone intra-auricular ‎EO-IC100BBEGBR vendido pela Samsung tem a sua tecnologia de som desenvolvida pela AKG. O modelo conta com um alto-falante duplo em cada lado, um de 11 mm e outro de 8 mm que prometem um áudio rico, nítido e equilibrado e oferecem potência de 94 dB, resposta de frequência entre 20 Hz e 20 KHz e impedância de 32 Ohms. A sua conexão é feita por meio da entrada USB-C, promete uma separação de sinais até dez vezes melhor que fones de ouvido com conector de 3,5 mm (convencional). Outro recurso que melhora a qualidade de reprodução do fone é o seu Conversor de sinais Analógico em Digital (DAC), pensado para trazer à tona os detalhes da canção, do modo como foi pensada pelo artista. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 165.

O fone possui três botões: dois para volume (aumentar e diminuir) e um de reprodução (play/pause e chamadas) e vem com três ponteiras (P/M/G) para se adaptar melhor a cada usuário. O ‎EO-IC100BBEGBR conta com quase 1,2 mil avaliações de clientes no site da Amazon, onde é classificado com 4,5 estrelas. A qualidade tanto do som quanto do material e sua facilidade de manuseio são os pontos mais destacados nos comentários, onde também há usuários insatisfeitos com o custo-benefício do produto.

Prós: qualidade tanto do som quanto do material e sua facilidade de manuseio

qualidade tanto do som quanto do material e sua facilidade de manuseio Contras: baixo custo-benefício, de acordo com alguns usuários

2. AKG K21 - a partir de R$ 233

O headphone AKG K21 conta com drivers de 40 mm que proporcionam 94 dB de potência, impedância de 32 Ohms e atingem frequências de 20 Hz a 20 KHz. Com especificações semelhantes ao fone vendido pela Samsung, o K21 se destaca pelo seu design robusto e por encaixe menos invasivo que o fone intra-auricular e também por sua altura ajustável, que oferece mais variações ergonômicas.

O modelo, disponível por a partir de R$ 233 no site da Amazon, ainda não conta com avaliação de compradores. De acordo com as informações da loja da AKG na varejista, o K21 mede 18 x 16 x 10 cm e pesa 250 g.

Prós: design robusto e ajuste de altura

design robusto e ajuste de altura Contras: não há

3. AKG K52 - a partir de R$ 399

O AKG K52 oferece recursos que devem agradar quem busca um headphone profissional, indicado para estúdios. O fone conta com isolamento de ruído por meio de uma câmara acústica entre a articulação conectada à haste que também impede o vazamento do som, independente do movimento da cabeça. Com drivers de 40 mm, ele oferece potência de 110 dB, resposta de frequência de 18 Hz a 20 KHz e impedância de 32 Ohms. Seu encaixe na cabeça é ajustável, o que facilita o uso e diminui a possibilidade de quebras de peças ao longo do tempo e, combinado com sua construção leve, promete conforto mesmo após longas horas de uso. De acordo com a ficha técnica, o fone pesa 200 g e seu cabo mede 2,5 m de comprimento. Ele é encontrado por cerca de R$ 399.

Essas especificações tornam o K52 uma boa opção para produção de música, edição de vídeos, ou ouvir a sua playlist favorita com o máximo de qualidade. O modelo conta com mais de 5,9 mil avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,7 estrelas. Quem comprou o AKG K52 destaca seu som de alta fidelidade, durabilidade, conforto e custo-benefício. No entanto, alguns usuários sentiram falta da opção de regular a altura dos fones para ter um encaixe mais firme. O fone acompanha um adaptador para uso em entradas P10, utilizadas em equipamentos de som.

Prós: som de alta fidelidade, durabilidade, conforto e custo-benefício comparado a outros fones profissionais

som de alta fidelidade, durabilidade, conforto e custo-benefício comparado a outros fones profissionais Contras: ajuste automático não dá o encaixe ideal, de acordo com alguns usuários

4. AKG K72 - a partir de R$ 427

O AKG K72 também é uma opção para quem procura um fone de ouvido com qualidade de som profissional. O headphone tem drivers de 40 mm que geram potência de 112 dB, captam frequências de 16 Hz a 20 KHz e impedância de 32 Ohms, especificações um pouco superiores às do K52. O K72 também conta com câmara acústica tanto para isolar o ruído externo, quanto evitar o vazamento de som dos fones e hastes ajustáveis para maior praticidade. O fone pesa 200 g e seu cabo possui 3 m de comprimento. O modelo possui cabo P2 e um adaptador para entrada P10.

O K72 conta com quase 900 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. Seu som de alta-fidelidade, conforto após longas horas de uso e custo-benefício o tornam uma boa opção para músicos profissionais, mas também para streamings, jogos e para amantes de música em geral. Alguns usuários, no entanto, sentiram falta de graves mais potentes. O modelo aparece por valores que partem de R$ 427.

Prós: som de alta-fidelidade, conforto para longas horas de uso e custo-benefício em relação a outros fones profissionais

som de alta-fidelidade, conforto para longas horas de uso e custo-benefício em relação a outros fones profissionais Contras: alguns compradores sentiram falta de graves mais potentes

5. AKG K92 - a partir de R$ 446

O K92 é da mesma família que os K52 e K72, mas se destaca logo pelo seu design com detalhes dourados que se estende ao longo da estrutura em preto fosco. O modelo possui potência de 113 dB, e capta frequências de 16 a 22 KHz e impedância de 32 Ohms. Seus drivers são de 40 mm, assim como os do K52 e K72. Seu sistema de isolamento é feito por meio de uma câmara acústica entre a almofada e a articulação da haste auto-ajustável para impedir ruídos internos e vazamento do som conforme o usuário se movimenta. O K92 tem encaixe P2 e acompanha um adaptador para entrada P10 e seu cabo mede 3 m de comprimento. O fone pode ser adquirido por valores a partir de R$ 446.

Com mais de 4,5 mil avaliações no site da Amazon, o K92 é classificado com 4,7 estrelas. O som de alta fidelidade e equilibrado para mixagens, conforto, qualidade dos materiais e custo-benefício para um fone profissional, são alguns dos pontos mais destacados pelos compradores nos comentários. Alguns usuários, no entanto, sentiram falta de um volume mais potente. As almofadas do K92, bem como de outros modelos da linha são substituíveis, o que aumenta a vida útil do fone.

Prós: som de alta fidelidade, conforto, qualidade dos materiais e custo-benefício para um fone profissional

som de alta fidelidade, conforto, qualidade dos materiais e custo-benefício para um fone profissional Contras: alguns usuários sentiram falta de mais potência no volume

6. AKG K371 - a partir de R$ 938

O K371 da AKG é um headphone profissional com recursos mais avançados, como resposta de frequência entre 5 Hz e 40 KHz, o que o torna uma boa opção para projetos mais complexos e minuciosos. Seus drivers de 50 mm são revestidos com titânio e geram potência de 114 dB e impedância de 32 Ohms. O isolamento de ruído do modelo promete eficiência para monitoramento de som mesmo em ambientes barulhentos. Seu design foi pensado de forma versátil, tanto que o fone pode ser dobrado de diferentes maneiras e suas almofadas giram em até 90º. A altura e encaixe dos fones são regulados por hastes. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 938 para comprar o produto.

O AKG K371 já foi avaliado por 962 compradores no site da Amazon e é classificado com 4,3 estrelas. O som de alta fidelidade e conforto. Já a durabilidade deixou a desejar de acordo com alguns relatos. O fone acompanha três cabos removíveis do tipo reto de 1,2 m e 3 m e um espiral de 3 m que podem ser usados em diferentes equipamentos ou ambientes. Ele também conta com um adaptador para entrada P10, além de sua entrada P2. As almofadas do K371 são removíveis.

Prós: som de alta fidelidade e conforto

som de alta fidelidade e conforto Contras: acabamento deixou a desejar de acordo com alguns comentários

