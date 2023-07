Fones gamer com conexão Bluetooth são ideais para quem quer melhorar a jogatina sem se preocupar com fios. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 189 , como é o caso do Stage Sound Hero 5, que traz Bluetooth 5.0 e alcance de 10 metros. Já o WAAW ENERGY 100EBG conta com drivers de 8 mm e autonomia de 13 horas por valores que partem de R$ 251 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de julho de 2023.

Outra opção é o Webookers WB Saga, que apresenta som imersivo de 360º com isolamento de ruído por cerca de R$ 329. Veja a seguir cinco fones gamer Bluetooth para comprar no Brasil.

2 de 2 Fone gamer Bluetooth: veja 5 modelos para melhorar a jogatina — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fone gamer Bluetooth: veja 5 modelos para melhorar a jogatina — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Stage Sound Hero 5 - a partir de R$ 189

O Stage Sound Hero 5 promete ser um companheiro para longas maratonas de jogos com sua autonomia de 40 horas com a utilização do case. Com drivers de 13 m/s, o fone intra-auricular pode funcionar tanto no modo game, quanto no modo música. No modo game, além da latência de 40 m/s, há um realce dos sons graves para aumentar a imersão. Quando o fone é utilizado para jogos, a iluminação LED se acende, o que ajuda a distinguir os dois modos e também acrescenta personalidade ao setup. No modo música, a equalização é mais equilibrada para dar destaque aos elementos sonoros. Para alternar entre os modos e utilizar outros comandos, basta utilizar o touch. A interface Bluetooth 5.0 possui alcance de até 10 m. Ele é vendido por valores a partir de R$ 189.

O Hero 5 já foi avaliado por 220 compradores no site da Amazon e conta com classificação de 4,7 estrelas. Os comentários dos usuários destacam sua qualidade de áudio, com graves potentes e resposta rápida no game mode, conforto e custo-benefício. A potência do volume foi um ponto em que o fone ficou devendo, de acordo com alguns usuários. Além do cabo USB C para carregamento do estojo, a caixa acompanha três borrachas de tamanhos diferentes para utilização no fone.

Prós: qualidade do áudio, resposta rápida, conforto e custo-benefício

qualidade do áudio, resposta rápida, conforto e custo-benefício Contras: potência ficou devendo de acordo com alguns usuários

O AWS-EB-02-B, da AIWA, é uma opção para quem busca um aparelho compacto. Cada fone intra-auricular pesa 4 g e seu estojo cabe na palma da mão e facilita a sua portabilidade. A sua bateria possui autonomia de 30 horas, 6 horas no fone e 24 com carregamento na case. Ele oferece recursos tanto para vídeos e jogos, quanto para quem planeja utilizá-lo na academia, já que além do modo de baixa latência que chega a 110 m/s e isolamento de ruído inteligente para chamadas, os fones são resistentes à água e suor, com certificação IPX5. Sua interface Bluetooth é 5.1 com até 10 m de alcance. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 199.

Com 45 avaliações de compradores no site da Amazon, o Aiwa AWS-EB-02-B é classificado com 4,5 estrelas. Os destaques do modelo, de acordo com as revisões, são a duração da bateria, leveza, conforto e seu isolamento acústico. No entanto, o baixo volume e a ausência de graves impactou a qualidade do som para alguns dos usuários, bem como o encaixe na orelha em situações de movimento. O fone é compatível com os assistentes Google Assistente, Siri, Alexa e Bixby.

Prós: duração da bateria, conforto e isolamento acústico

duração da bateria, conforto e isolamento acústico Contras: volume e encaixe deixaram a desejar de acordo com alguns usuários

3. WAAW ENERGY 100EBG - a partir de R$ 251

O WAAW Energy 100EBG promete uma experiência de jogo imersiva, onde o usuário será capaz de ouvir explosões, tiros e até passos como se estivesse dentro do jogo e com modo de baixa latência para que a imersão ocorra em tempo real. Os fones intra-auriculares possuem drivers de 8 mm com potência de até 103 dB, com resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz e autonomia de 13 horas - 4 nos fones e mais 9 nos estojos. O 100 EBG conta com Bluetooth 5.0 com 10 m de alcance e comandos touch por cerca de R$ 251.

O Energy 100EBG possui quase 500 avaliações de compradores no site da Amazon, com classificação de 4,5 estrelas. A qualidade do som, conforto e isolamento de ruído estão entre os aspectos mais elogiados do modelo nos comentários. Para alguns usuários a fixação do fone foi um problema e fez ele cair algumas vezes. Já outros, relataram problemas de sensibilidade e funcionamento do touch. O modelo acompanha cabo USB-C para carregamento do estojo e três tamanhos diferentes de borrachas auriculares.

Prós: qualidade do som, conforto e isolamento de ruído

qualidade do som, conforto e isolamento de ruído Contras: alguns usuários relataram problemas de sensibilidade e de funcionamento no touch

4. WAAW MOB 200EB - a partir de R$ 265

O WAAW MOB 200EB é um fone auricular, o que o torna uma opção para quem gosta de jogar e ouvir música sem deixar de prestar atenção no que acontece em seu entorno. Ele possui drivers de 12 mm com potência de 103 dB, resposta de frequência de 20Hz a 20kHz e microfone embutido. Sua autonomia total é de 16 horas, com 4 horas de uso dos fones, mais 12 de recarga no estojo. Este modelo da WAAW conta com modo game de baixa latência para ampliar a imersão durante os jogos e comandos touch. Sua interface Bluetooth é 5.0 com alcance de 10m.

O MOB 200EB já tem 145 avaliações de compradores no site da Amazon, onde apresenta classificação de 4 estrelas. A qualidade do som, encaixe e leveza são os pontos mais destacados. No entanto, a duração da bateria e a ausência de graves desapontaram alguns usuários. Ele aparece por valores a partir de R$ 265.

Prós: qualidade do som, encaixe e leveza

qualidade do som, encaixe e leveza Contras: duração da bateria e ausência de graves podem deixar a desejar

5. ‎Webookers WB Saga - a partir de R$ 329

O Saga da Webookers é para quem não quer perder tempo configurando o fone para jogar. Ele conta com modo game de baixa latência (45 m/s) que é ativado automaticamente quando um jogo é aberto no celular. Os seus drivers de 8 mm têm potência de 119 dB, resposta de frequência de 20 Hz a 29 KHz e prometem som imersivo de 360º com isolamento de ruído. A autonomia dos fones em uso contínuo é de 4,5 horas, que podem ser estendidas em mais 13,5 horas com o uso do estojo que possui LEDs para indicar o nível de bateria. O fone possui comandos touch e Bluetooth 5.0 com 10 m de alcance.

No site da Amazon o WB Saga possui 21 avaliações e classificação de 4,4 estrelas. Os compradores destacaram como pontos fortes do fone a sua qualidade de som, isolamento de ruído e encaixe confortável. Os comentários também apontam que a duração da bateria poderia ser maior. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 329 para comprar o produto.

Prós: qualidade de som, isolamento de ruído e encaixe confortável

qualidade de som, isolamento de ruído e encaixe confortável Contras: duração da bateria desapontou alguns compradores

